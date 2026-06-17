Dataiku Umumkan Ketersediaan Umum Cobuild, Ejen Pembinaan AI Rapatkan Jurang Pembinaan-Tadbir Urus

Dataiku Cobuild merapatkan jurang pelaksanaan AI perusahaan dengan menukar niat perniagaan dalam bahasa mudah kepada projek AI boleh diperiksa dan ditadbir yang boleh dipercayai oleh pasukan dari peringkat awal

SINGAPURA, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Dataiku, Platform untuk Kejayaan AI, hari ini mengumumkan pelancaran Dataiku Cobuild, ejen pembinaan AI yang membolehkan mana-mana pasukan perusahaan menukar objektif perniagaan kepada projek AI yang ditadbir dan sedia untuk pengeluaran tanpa perlu menulis sebaris kod atau memintas kawalan perusahaan yang menjadi pergantungan organisasi mereka.

Pelancaran berkenaan dibuat pada titik perubahan yang kritikal. Perusahaan telah menghabiskan masa selama bertahun-tahun membina asas data moden dan strategi AI, namun jurang antara eksperimen AI dan pelaksanaan operasi masih sukar dirapatkan. Alat penjanaan kod telah diguna pakai secara meluas untuk mempercepat pembangunan perisian, namun hasilnya sering kali berada di luar kemampuan kemahiran atau alatan kebanyakan pasukan perniagaan dan tadbir urus untuk menyemak semula dengan betul. Sementara itu, pembina ejen AI kendiri mencipta prototaip yang beroperasi di luar infrastruktur perusahaan. Hasilnya: tunggakan AI meningkat, hutang teknikal bertambah dan pengembangan perniagaan tertangguh.

"Pembinaan berbantu AI memendekkan jarak antara sesuatu idea dan aliran kerja yang sedia untuk pengeluaran. Namun dalam sesebuah perusahaan, khususnya dalam industri farmaseutikal, hasilnya perlu lebih daripada sekadar mengagumkan. Ia mesti boleh dijelaskan, boleh diaudit dan selamat untuk digunakan dalam pengeluaran. Itulah jurang yang berjaya dirapatkan oleh Dataiku Cobuild," kata Neil Patel, Pengarah Kanan, Pengalaman Analisis, Pfizer.

Cobuild bermula dengan masalah perniagaan dan menukarkannya kepada projek Dataiku yang lengkap, dengan tadbir urus diterapkan dari peringkat awal. Menggunakan model AI perbatasan untuk mengenal pasti data yang berkaitan, mereka bentuk aliran kerja yang tepat dan menjana komponen asas: talian paip data, model pembelajaran mesin, ejen dan aplikasi. Hasilnya dipersembahkan sebagai aliran visual yang boleh diperiksa, disunting dan diluluskan oleh setiap pihak berkepentingan sebelum sebarang hasil mencapai peringkat pengeluaran.

"Pembangunan berbantu AI hanya bermakna sekiranya hasil mampu bertahan dalam operasi sebenar perusahaan," kata Clément Stenac, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Teknologi Dataiku. "Ini bermaksud ia mesti dapat difahami oleh pihak yang paling hampir dengan operasi perniagaan, boleh ditadbir oleh pasukan yang bertanggungjawab terhadap risiko, dan sedia untuk pengeluaran oleh pasukan IT yang mengendalikannya. Cobuild dibangunkan berasaskan standard tersebut: AI membawakan kepantasan, manakala pasukan perusahaan menyumbang kepintaran perniagaan, dan IT pula mengekalkan kawalan."

Cobuild beroperasi sepenuhnya dalam rangka kerja tadbir urus dan kawalan kebenaran sedia ada Dataiku, sekali gus membolehkan perusahaan memperluaskan pembangunan AI ke seluruh perniagaan tanpa menjejaskan pengawasan dan kawalan yang diperlukan oleh pasukan. Syarikat boleh memanfaatkan Cobuild melalui Dataiku AI Services atau menghubungkan model mereka sendiri melalui Dataiku LLM Mesh, dengan sokongan untuk Snowflake Cortex AI, OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, Google Gemini, Microsoft Foundry, Databricks AI Gateway dan lain-lain bagi memastikan pilihan model, residensi data dan keperluan pengawasan kekal di bawah kawalan perusahaan.

Ketersediaan

Dataiku Cobuild umumnya tersedia kepada pelanggan bermula pada 18 Jun 2026. Mereka yang berminat untuk menggunakan Cobuild boleh melayari https://www.dataiku.com/product/cobuild.

Latar Belakang Dataiku

Dataiku ialah Platform untuk Kejayaan AI, lapisan orkestrasi perusahaan bagi membina, melaksanakan dan mentadbir AI. Dalam satu persekitaran, pasukan mereka bentuk dan mengendalikan analisis, pembelajaran mesin serta ejen AI dengan tahap ketelusan, kerjasama dan kawalan yang diperlukan oleh perusahaan. Beroperasi di atas platform data, infrastruktur awan dan perkhidmatan AI, Dataiku menghubungkan keseluruhan tindanan AI perusahaan — memperkasakan organisasi menjalankan AI merentasi persekitaran berbilang vendor dengan tadbir urus berpusat.

Syarikat-syarikat terkemuka di dunia bergantung pada Dataiku untuk mengoperasikan AI dan menjalankannya sebagai enjin prestasi perniagaan sebenar yang memberikan nilai yang boleh diukur. Untuk maklumat lanjut, kunjungi blog, LinkedIn, X, dan YouTube Dataiku.

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