Dẫn dắt Mạng 2030: WBBA chính thức ra mắt AI-Net, chứng nhận truyền thông dữ liệu có uy tín trên phạm vi toàn cầu

BANGKOK, ngày 16 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển Băng thông rộng Châu Á - Thái Bình Dương (BDS), Hiệp hội Băng thông rộng Thế giới (WBBA) đã chính thức ra mắt AI-Net, một chứng nhận về truyền thông dữ liệu có thẩm quyền toàn cầu dành cho các quốc gia và nhà mạng trên toàn thế giới. Đóng vai trò là một cột mốc quan trọng của hạ tầng số, chứng nhận này cung cấp một định hướng chiến lược giúp các mạng toàn cầu chuyển đổi từ kiến trúc định hướng kết nối sang mạng định hướng trí tuệ, thúc đẩy hạ tầng toàn cầu từ kỷ nguyên "All-Cloud" sang kỷ nguyên "All-Intelligence", đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển lên thế hệ mới và chuyển đổi thông minh của toàn ngành.

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

Hiện nay, AI đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi năng lực tải, khả năng mở rộng và mức độ thông minh cao hơn từ cơ sở hạ tầng cơ bản. Khi các ngành chuyển sang Net5.5G, những chỉ số truyền thống như băng thông và vùng phủ sóng không còn phản ánh năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên trí tuệ. Trước bối cảnh đó, WBBA đã giới thiệu Chứng nhận AI-Net, tập trung vào ba trụ cột mới gồm: định hướng chính sách quốc gia, hệ sinh thái ngành hợp tác và tỷ lệ phổ cập Net5.5G. Hệ thống đánh giá có tính định lượng cao này hướng tới việc thúc đẩy triển khai Net5.5G trên toàn cầu thông qua việc gắn kết các chính sách cấp cao với hệ sinh thái ngành nhằm đánh giá một cách hệ thống mức độ trưởng thành về công nghệ.

Tại lễ ra mắt, WBBA đã trình bày chi tiết về cơ chế tăng cường năng lực hai chiều của Chứng nhận AI-Net, đồng thời nhấn mạnh hai giá trị cốt lõi của chứng nhận:

Thứ nhất, "Mạng phục vụ AI" xác lập vai trò của mạng như nền tảng cốt lõi cho năng lực tính toán thông minh, thay vì chỉ là kênh truyền dẫn dữ liệu. Bằng việc mang lại hiệu năng xác định — đặc trưng bởi thông lượng cao, không mất gói tin và độ trễ siêu thấp — hạ tầng mạng hiện đại phát huy tối đa tiềm năng của trí tuệ. Điều này bảo đảm sự phối hợp liền mạch và sâu rộng giữa năng lực tính toán và lập lịch mạng, cung cấp đảm bảo chất lượng trải nghiệm cho các nhu cầu linh hoạt, đồng thời tối ưu hiệu quả dữ liệu cho quá trình huấn luyện và suy luận mô hình AI quy mô lớn.

Thứ hai, "AI cho mạng" đưa năng lực trí tuệ gốc trực tiếp vào các thiết bị và nền tảng quản lý. Thông qua việc tích hợp sâu các năng lực AI, các mạng chuyển đổi từ định tuyến thụ động sang các hệ thống nhận thức chủ động với trí tuệ nội sinh, tự phục hồi và tự tối ưu hóa liên tục. Sự chuyển đổi mang tính cấu trúc này thúc đẩy hạ tầng tiến tới mô hình vận hành và bảo trì "Agentic" tự động hóa cao cùng AN L4, qua đó giảm đáng kể độ phức tạp trong vận hành và giảm thiểu gánh nặng chi phí bảo trì cho các nhà mạng trên toàn cầu.

Đánh giá AI-Net bao gồm cả khía cạnh kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Ở cấp độ kinh tế vĩ mô, chứng nhận đánh giá mức độ đồng bộ của chính sách quốc gia và các nỗ lực xây dựng ngành. Các tiêu chí chính bao gồm khung chính sách cấp cao làm nền tảng cho Net5.5G, IPv6 và các mạng thông minh, cùng với những đóng góp tích cực cho các tiêu chuẩn toàn cầu và hợp tác hệ sinh thái. Ở cấp độ kinh tế vi mô, hệ thống đánh giá các nhà mạng sử dụng Chỉ số Phát triển Mạng IP (IPDI) do WBBA công bố tại MWC, qua đó đo lường chính xác mức độ thông minh của mạng đang vận hành và mật độ triển khai Advanced IP/Net5.5G nhằm xác định những đơn vị tiên phong trong Net5.5G.

Không chỉ giới hạn ở mạng diện rộng (WAN), phạm vi của chứng nhận còn mở rộng sang nền tảng số xuyên suốt, tích hợp mạng trung tâm dữ liệu có khả năng kết nối liên thông cao và các hệ thống bảo mật nội sinh toàn diện vào các tiêu chí cốt lõi. Sự đồng bộ đa chiều này không chỉ làm nổi bật tầm nhìn chiến lược của mỗi quốc gia mà còn kiểm chứng năng lực mạng toàn kịch bản với mức độ bảo mật cao do các nhà mạng hàng đầu cung cấp trong những lĩnh vực chuyên biệt như logistics tự động, bán lẻ thông minh và thành phố thông minh.

"Là một chuẩn tham chiếu đáng tin cậy và được toàn ngành công nhận, AI-Net biến Four Forces thành sự tiến bộ có thể đo lường được hướng tới Mạng 2030". Trong thời gian tới, WBBA sẽ tận dụng chứng nhận này để xây dựng sự đồng thuận toàn cầu giữa các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tiêu chuẩn và các nhà mạng hàng đầu. Thông qua việc tăng tốc quá trình thực hiện các tiêu chuẩn thống nhất và thu hẹp khoảng cách số, sáng kiến này sẽ xây dựng nền tảng mạng "Sẵn sàng cho AI" nhằm thúc đẩy các ngành hướng tới tương lai thông minh vào năm 2030.

Giới thiệu về Hiệp hội Băng thông rộng Thế giới:

Hiệp hội Băng thông rộng Thế giới (WBBA) là một tổ chức và nền tảng mở, đa phương, quy tụ các bên liên quan trong lĩnh vực điện toán đám mây và băng thông rộng nhằm giải quyết và thúc đẩy các mục tiêu chung là tối đa hóa các lợi ích kinh tế và xã hội mà siêu băng thông rộng kỹ thuật số mang lại cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. WBBA thúc đẩy việc hiện thực hóa những lợi ích mà băng thông rộng có thể mang lại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và người dân trên toàn thế giới thông qua hạ tầng hội tụ giữa mạng và điện toán đám mây.

SOURCE WBBA