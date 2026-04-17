EFGH và Trung Tâm Công Nghệ Cao Tài Sản Số HHP Thành Lập Liên Doanh Xây Dựng Hạ Tầng Blockchain Quốc Gia Tại Việt Nam; Hai Bên Hợp Tác Triển Khai Thêm Năm Dự Án Kỹ Thuật Số

VNL1 sẽ xây dựng hệ thống blockchain truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia của Việt Nam với vốn cam kết 8 triệu USD. Một thỏa thuận khung ký kết đồng thời bao gồm năm dự án bổ sung trải rộng từ fintech, du lịch, hàng hóa, điện toán AI đến khu tài chính tích hợp.

SINGAPORE và TP. HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd. ("EFGH") và Trung Tâm Công Nghệ Cao Tài Sản Số HHP JSC ("DAP HHP High-Tech Center") hôm nay đã ký kết hai thỏa thuận: thành lập liên doanh xây dựng VNL1 — nền tảng hạ tầng blockchain quốc gia của Việt Nam — và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện để phát triển thêm năm dự án kỹ thuật số quy mô quốc gia.

Từ trái sang phải: Mr Nguyễn Hữu Hùng, Chairman, Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC; Mr Nguyễn Thanh Hải, CEO, Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC và CEO của liên doanh; Mr Dennis Ng, Executive Chairman, Embed Financial Group Holdings (EFGH); Mr Chia Hock Lai, Asia CEO, EFGH; và Mr Sonny Tran, Vietnam CEO, EFGH, tại lễ ký kết được tổ chức tại Hotel Nikko Saigon, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Các thỏa thuận được ký kết tại Thành phố Hồ Chí Minh bởi ông Dennis Ng, Chủ tịch Điều hành của EFGH (trụ sở tại Singapore); ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DAP HHP High-Tech Center; và ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc DAP HHP High-Tech Center, người đồng thời sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của công ty liên doanh, dự kiến mang tên VNL1 Co., Ltd.

LIÊN DOANH

Hai bên sẽ thành lập công ty liên doanh VNL1 Co., Ltd. để xây dựng và vận hành VNL1 — một dự án trọng điểm nhằm hỗ trợ Dự thảo Nghị định về Nhận diện, Xác thực và Truy xuất Nguồn gốc Hàng hóa của Việt Nam. Nghị định này yêu cầu nền tảng blockchain quốc gia phải đi vào hoạt động trước ngày 1 tháng 4 năm 2027, dưới sự giám sát của Bộ Công an.

VNL1 được xây dựng nhằm giải quyết vấn nạn hàng giả đang ở mức đáng lo ngại, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và thực phẩm. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Việt Nam ước tính sản xuất và kinh doanh hàng giả đã tăng hơn 47% trong năm qua.

Hiện nay, trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực này được phân tán qua năm bộ mà không có lớp dữ liệu thống nhất. VNL1 sẽ được xây dựng dưới dạng blockchain Layer 2 thanh toán quyết toán trên nền Ethereum, với mục tiêu xử lý hơn 1.000 giao dịch mỗi giây ở mức chi.

phí không quá 0,01 USD/giao dịch, đặt trên hạ tầng lưu trữ tại Việt Nam. Nền tảng này hỗ trợ hai hệ thống cốt lõi:

V-TRUST sẽ tạo mã sản phẩm độc nhất tương thích chuẩn GS1 và ghi nhận lịch sử lưu chuyển hàng hóa thông qua định danh số do cơ quan nhà nước cấp, cung cấp cho cơ quan quản lý và người tiêu dùng hồ sơ xuất xứ chống giả mạo, có thể xác minh qua mã QR hoặc NFC.

V-STABLE sẽ bổ trợ cho V-TRUST với vai trò là đường ray thanh toán có chủ quyền cho nền "finternet" đang hình thành của Việt Nam. Được thiết kế là token kỹ thuật số hoàn toàn tuân thủ pháp lý, được bảo đảm bằng Đồng Việt Nam với dự trữ nắm giữ toàn bộ trong các công cụ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, V-STABLE cho phép thanh toán tức thời, có kiểm soát và chi phí thấp trong toàn bộ nền kinh tế số, đồng thời bảo tồn chủ quyền tiền tệ quốc gia. Trong khi lợi tức từ dự trữ có thể tự nhiên bù đắp chi phí vận hành của VNL1, vai trò cốt lõi của V-STABLE là đảm bảo thanh toán thời gian thực đáng tin cậy ở quy mô lớn.

Công ty liên doanh sẽ được đăng ký thành lập trong vòng 90 ngày với vốn cam kết khoảng 8 triệu USD. EFGH đóng góp công nghệ nền tảng blockchain; DAP HHP High-Tech Center hỗ trợ giấy phép pháp lý và quan hệ với cơ quan nhà nước.

KHUNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Được ký kết đồng thời trong ngày hôm nay, Thỏa thuận Khung Hợp tác Chiến lược Toàn diện ("Khung Hợp tác") thiết lập cấu trúc pháp lý và thương mại điều chỉnh cách hai công ty phát triển và triển khai tổng cộng sáu dự án, bao gồm VNL1. Năm dự án còn lại đều có cấu trúc quản trị ràng buộc và thời hạn hợp đồng 180 ngày kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026, trong đó các Tuyên bố Phạm vi Công việc ("SOW") cấp dự án phải được đàm phán và ký kết.

Cùng nhau, sáu dự án bao phủ toàn bộ chuỗi hạ tầng của một nền kinh tế số: tín thác và thanh toán trên blockchain, dịch vụ tài chính nhúng, hạ tầng du lịch, định giá hàng hóa, điện toán AI và khu tài chính tích hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm dự án ngoài VNL1 bao gồm:

V-Fintech — Nền tảng fintech nhúng nâng cao, bao gồm tài chính chuỗi cung ứng, bảo hiểm nhúng và theo thông số, token hóa tài sản thực, quản lý ngân quỹ kỹ thuật số, thanh toán xuyên biên giới và phân tích tín dụng bằng AI.

— Nền tảng fintech nhúng nâng cao, bao gồm tài chính chuỗi cung ứng, bảo hiểm nhúng và theo thông số, token hóa tài sản thực, quản lý ngân quỹ kỹ thuật số, thanh toán xuyên biên giới và phân tích tín dụng bằng AI. V-TOK — Nền tảng kiosk du lịch mô-đun, triển khai trong nước tại Việt Nam và có tiềm năng xuất khẩu quốc tế.

— Nền tảng kiosk du lịch mô-đun, triển khai trong nước tại Việt Nam và có tiềm năng xuất khẩu quốc tế. V-ICEX — Hạ tầng tài chính quốc gia phục vụ định giá hàng hóa và minh bạch thị trường.

— Hạ tầng tài chính quốc gia phục vụ định giá hàng hóa và minh bạch thị trường. GDCAI — Mạng lưới trung tâm dữ liệu và điện toán AI thế hệ mới sử dụng năng lượng bền vững, trải rộng tại các hành lang công nghệ trọng yếu của Việt Nam.

— Mạng lưới trung tâm dữ liệu và điện toán AI thế hệ mới sử dụng năng lượng bền vững, trải rộng tại các hành lang công nghệ trọng yếu của Việt Nam. V-FIT — Khu phức hợp fintech, học thuật và bất động sản trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bên sẽ thành lập Ủy ban Chỉ đạo Liên hợp ("JSC") trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết, gồm ít nhất một lãnh đạo cấp cao từ mỗi phía. Ủy ban sẽ họp định kỳ hàng quý để giám sát tiến độ dự án, rà soát đàm phán SOW và điều phối triển khai trên cả sáu lĩnh vực. Khung Hợp tác có thời hạn ban đầu là ba năm, gia hạn hàng năm sau đó.

Ý NGHĨA CỦA QUAN HỆ ĐỐI TÁC VIỆT NAM ĐỐI VỚI EFGH

Hai thỏa thuận hôm nay đánh dấu bước thâm nhập đầu tiên của EFGH vào thị trường Việt Nam, đồng thời là dự án quy mô quốc gia đầu tiên của EFGH tại châu Á. Đây sẽ là bàn đạp thúc đẩy các dự án "finternet" khác trong khu vực và tại châu Phi — nơi EFGH cũng đang hiện diện. EFGH đã ký kết thỏa thuận kết hợp kinh doanh dứt khoát với một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) niêm yết tại Hoa Kỳ, với giá trị doanh nghiệp pro forma khoảng 425 triệu USD.

PHÁT BIỂU

"Việt Nam không phải một dự án đơn lẻ với EFGH — đây là một nền tảng. VNL1 được xây dựng có chủ đích để đáp ứng yêu cầu vận hành vào tháng 4 năm 2027, và chúng tôi cam kết — bằng vốn, bằng công nghệ, và bằng năng lực thực thi — để hoàn thành đúng hạn. Liên doanh là bằng chứng đầu tiên. Khung hợp tác là bức tranh toàn cảnh." — Ông Dennis Ng, Chủ tịch Điều hành, Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd.

"Sáu lĩnh vực. Một quan hệ đối tác. Trung tâm CNC HHP có đầy đủ quan hệ với cơ quan nhà nước, hạ tầng và năng lực vận hành tại Việt Nam mà từng dự án đòi hỏi. Chúng tôi ký kết các thỏa thuận này vì chúng tôi có ý định xây dựng tất cả." — Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc, Trung Tâm Công Nghệ Cao Tài Sản Số HHP (DAP HHP High-Tech Center)

GIỚI THIỆU VỀ EMBED FINANCIAL GROUP HOLDINGS (EFGH)

Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd. là công ty hạ tầng tài chính kỹ thuật số có trụ sở tại Singapore, chuyên xây dựng hệ thống thanh toán nhúng, bảo vệ lập trình và hệ thống kỹ thuật số có chủ quyền tại châu Á và châu Phi. Theo chiến lược "Finternet", EFGH hợp tác với chính phủ, tổ chức tài chính được cấp phép và các nền tảng doanh nghiệp để triển khai hạ tầng ở quy mô quốc gia. EFGH đã ký kết thỏa thuận kết hợp kinh doanh dứt khoát với một SPAC niêm yết tại Hoa Kỳ, với giá trị doanh nghiệp pro forma khoảng 425 triệu USD, hướng tới niêm yết trên sàn chứng khoán lớn của Hoa Kỳ.

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CAO TÀI SẢN SỐ HHP

Trung Tâm Công Nghệ Cao Tài Sản Số HHP JSC là công ty hạ tầng kỹ thuật số tại Việt Nam, tập trung vào nhận diện, xác thực và chuẩn hóa tài sản số. Là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và thương mại hóa các lớp tài sản mới trên nền tảng công nghệ cao, DAP HHP High-Tech Center đóng vai trò cầu nối giữa hạ tầng tài sản số công nghệ cao và nền kinh tế số đang phát triển của Việt Nam. Công ty nắm giữ các mối quan hệ với cơ quan nhà nước và các giấy phép pháp lý cần thiết cho triển khai hạ tầng kỹ thuật số quy mô quốc gia tại Việt Nam.

