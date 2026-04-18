EFGH dan DAP HHP High-Tech Center Tubuhkan Usahasama untuk Membina Infrastruktur Blok Rantai Nasional di Vietnam, Bekerjasama untuk Membina Lima Projek Digital Lain

VNL1 akan membangunkan blok rantai kebolehkesanan produk nasional Vietnam dengan komitmen modal sebanyak USD 8 juta. Satu perjanjian rangka kerja serentak merangkumi lima projek tambahan merentasi fintech, pelancongan, komoditi, pengkomputeran AI dan daerah kewangan campur guna.

SINGAPURA dan HO CHI MINH CITY, Vietnam, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- Embed Financial Group Holdings Pte Ltd ("EFGH") dan Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC ("DAP HHP High-Tech Center") hari ini menandatangani dua perjanjian untuk menubuhkan usaha sama bagi membina VNL1, platform infrastruktur blok rantai nasional bagi Vietnam, serta membentuk kerjasama komprehensif untuk membangunkan lima lagi projek digital berskala nasional.

From left: Mr Nguyễn Hữu Hùng, Chairman, Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC; Mr Nguyễn Thanh Hải, CEO, Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC and CEO of the joint venture; Mr Dennis Ng, Executive Chairman, Embed Financial Group Holdings (EFGH); Mr Chia Hock Lai, Asia CEO, EFGH; and Mr Sonny Tran, Vietnam CEO, EFGH, at the signing ceremony held at Hotel Nikko Saigon, Ho Chi Minh City on 17 April 2026. (PRNewsfoto/Embed Financial Group Holdings)

Perjanjian tersebut ditandatangani di Ho Chi Minh City oleh Encik Dennis Ng, Pengerusi Eksekutif EFGH yang berpangkalan di Singapura, Pengerusi DAP HHP High-Tech Center Encik Nguyễn Hữu Hùng dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Encik Nguyễn Thanh Hả, yang juga akan berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif syarikat usaha sama.

USAHA SAMA

Rakan kongsi akan menubuhkan syarikat usaha sama, VNL1 Co., Ltd., untuk membina dan mengendalikan VNL1 — projek mercu tanda yang bertujuan menyokong Draf Dekri Vietnam mengenai Pengenalpastian, Pengesahan dan Kebolehkesanan Produk dan Barangan. Dekri tersebut mewajibkan platform blok rantai nasional beroperasi menjelang 1 April 2027 di bawah seliaan Kementerian Keselamatan Awam.

VNL1 akan menangani masalah besar pemalsuan yang dihadapi terutamanya oleh sektor pembuatan dan makanan. Jawatankuasa Hal Ehwal Undang-undang dan Kehakiman Perhimpunan Nasional Vietnam menganggarkan bahawa pengeluaran dan perdagangan barangan tiruan meningkat lebih 47 peratus tahun lalu.

Tanggungjawab kawal selia kini terbahagi antara lima kementerian tanpa lapisan data bersatu. VNL1 akan dibangunkan sebagai blok rantai Lapisan 2 yang diselesaikan pada Ethereum, menyasarkan lebih 1,000 transaksi sesaat pada kos tidak melebihi USD 0.01 setiap satu, serta dihoskan dalam infrastruktur yang berpangkalan di Vietnam. Ia akan menyokong dua platform utama.

V-TRUST akan menjana kod produk unik yang serasi GS1 dan merekod pemindahan jagaan menggunakan pengenalan digital yang dikeluarkan kerajaan, memberikan pengawal selia dan pengguna rekod asal-usul yang kalis manipulasi dan boleh disahkan melalui imbasan QR atau NFC.

V-STABLE akan melengkapkan V-TRUST dengan berfungsi sebagai rel penyelesaian berdaulat bagi "finternet" Vietnam yang sedang berkembang. Direka sebagai token digital patuh sepenuhnya yang disokong oleh Dong Vietnam, dengan rizab disimpan secara eksklusif dalam instrumen yang diluluskan oleh Bank Negara Vietnam, V-STABLE akan membolehkan penyelesaian kewangan segera, terkawal dan kos rendah merentasi ekonomi digital sambil mengekalkan kedaulatan monetari negara. Walaupun hasil rizab mungkin secara organik mengimbangi kos operasi VNL1, peranan utamanya adalah untuk menyokong penyelesaian masa nyata yang dipercayai pada skala besar.

Syarikat usaha sama ini akan diperbadankan dalam tempoh 90 hari dengan modal komited sekitar USD 8 juta. EFGH akan menyumbang teknologi merangkumi keseluruhan rangkaian blok rantai manakala DAP HHP High-Tech Center akan menyokong dari segi lesen kawal selia dan hubungan kerajaan.

KERANGKA STRATEGIK

Ditandatangani serentak hari ini, Perjanjian Rangka Kerja Perkongsian Strategik Komprehensif ("Perjanjian Rangka Kerja") menetapkan struktur undang-undang dan komersial yang mengawal bagaimana kedua-dua syarikat akan membangunkan dan melaksanakan enam projek secara keseluruhan, termasuk VNL1. Lima projek selebihnya masing-masing mempunyai struktur tadbir urus yang mengikat serta tarikh akhir kontrak 180 hari bermula 17 April 2026, di mana skop kerja (SOW) peringkat projek perlu dirunding dan dimuktamadkan dalam tempoh tersebut.

Secara keseluruhan, projek-projek ini merangkumi keseluruhan tindanan infrastruktur ekonomi digital: kepercayaan dan penyelesaian berasaskan blok rantai, perkhidmatan kewangan terbenam, infrastruktur pelancongan, penetapan harga komoditi, pengkomputeran AI, serta daerah kewangan campur guna di Ho Chi Minh City.

Lima projek selain VNL1 ialah:

V-Fintech – platform fintech terbenam lanjutan merangkumi pembiayaan rantaian bekalan, insurans parametrik, tokenisasi aset dunia sebenar, perbendaharaan digital, pembayaran rentas sempadan serta kecerdasan kredit berasaskan AI.

V-TOK – platform kiosk pelancongan modular yang direka untuk penggunaan domestik di Vietnam dan eksport antarabangsa.

V-ICEX – platform infrastruktur kewangan nasional bagi penetapan harga komoditi dan ketelusan pasaran.

GDCAI – pusat data generasi baharu dan rangkaian pengkomputeran AI berkuasa mampan di koridor teknologi utama Vietnam.

V-FIT – platform campur guna fintech, akademik dan hartanah dalam Pusat Kewangan Antarabangsa Ho Chi Minh City.

Kedua-dua pihak akan menubuhkan Jawatankuasa Pemandu Bersama ("JSC") dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penandatanganan, terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang eksekutif peringkat teratas daripada setiap pihak. JSC ini akan bermesyuarat setiap suku tahun untuk menyelia kemajuan projek, menyemak rundingan SOW dan menyelaras pelaksanaan merentasi semua enam aliran kerja. Perjanjian Rangka Kerja ini akan berjalan untuk tempoh awal tiga tahun dan diperbaharui setiap tahun selepas itu.

KEPENTINGAN KERJASAMA VIETNAM UNTUK EFGH

Dua perjanjian hari ini secara bersama merupakan usaha niaga pertama EFGH di Vietnam dan yang pertama di Asia pada skala nasional. Ia akan menjadi pemangkin kepada projek internet kewangan ("finternet") lain di rantau ini dan Afrika, di mana EFGH juga beroperasi. EFGH telah menandatangani perjanjian penggabungan perniagaan muktamad dengan sebuah syarikat pemerolehan tujuan khas tersenarai di Amerika Syarikat dengan nilai perusahaan pro forma sekitar USD 425 juta.

KENYATAAN

"Vietnam bukan sekadar satu projek bagi EFGH — ia merupakan satu platform. VNL1 direka khusus untuk memenuhi mandat April 2027, dan kami komited — dari segi modal, teknologi dan pelaksanaan — untuk mencapai tarikh akhir tersebut. Usaha sama ini merupakan bukti pertama. Kerangka kerja ini adalah gambaran keseluruhan penuh."

— Dennis Ng, Pengerusi Eksekutif, Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd.

"Enam aliran kerja. Satu perkongsian. Center CNC HHP mempunyai akses kerajaan, infrastruktur dan kehadiran operasi di Vietnam yang diperlukan oleh setiap projek ini. Kami menandatangani perjanjian ini kerana kami berhasrat untuk membina kesemuanya."

— Nguyễn Thanh Hải, Ketua Pegawai Eksekutif, dan Trung Tâm Công Nghệ Cao Tài Sản Số (DAP HHP HighTech Center)

Latar Belakang Embed Financial Group Holdings (EFGH)

Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd. ialah syarikat infrastruktur kewangan digital berpangkalan di Singapura yang membangunkan pembayaran terbenam, perlindungan boleh atur cara dan sistem digital berdaulat merentasi Asia dan Afrika. Beroperasi di bawah strategi "Finternet", EFGH bekerjasama dengan kerajaan, institusi kewangan terkawal dan platform perusahaan untuk melaksanakan infrastruktur pada skala nasional. EFGH telah menandatangani perjanjian penggabungan perniagaan muktamad dengan SPAC tersenarai di AS dengan nilai perusahaan pro forma sekitar USD 425 juta, sebelum penyenaraian yang dirancang pada bursa AS utama.

Latar Belakang Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC

Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC ialah syarikat infrastruktur digital berpangkalan di Vietnam yang memfokuskan kepada pengenalpastian, pengesahan dan penyeragaman aset digital. Sebagai perintis dalam penyelidikan dan pengkomersialan kelas aset baharu pada platform berteknologi tinggi, DAP HHP HighTech Center berfungsi sebagai penghubung antara infrastruktur aset digital berteknologi tinggi dan ekonomi digital Vietnam yang sedang berkembang. Syarikat ini mempunyai hubungan kerajaan dan kelulusan kawal selia yang diperlukan untuk pelaksanaan infrastruktur digital berskala nasional di Vietnam.

