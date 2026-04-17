EFGH และ Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนระดับชาติในเวียดนาม พร้อมผนึกกำลังดำเนินโครงการดิจิทัลอื่นๆ อีก 5 โครงการ
17 Apr, 2026, 22:33 CST
VNL1 เตรียมสร้างระบบบล็อกเชนเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในระดับชาติของเวียดนามด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมลงนามในข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก 5 โครงการ ครอบคลุมทั้งฟินเทค การท่องเที่ยว สินค้าโภคภัณฑ์ การประมวลผล AI และย่านการเงินแบบมิกซ์ยูส
สิงคโปร์และโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม สิงคโปร์ และ โฮจิมินห์ซิตี้ 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Embed Financial Group Holdings Pte Ltd ("EFGH") และ Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC ("DAP HHP High-Tech Center") ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสองฉบับในวันนี้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการสร้าง VNL1 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนระดับชาติของเวียดนาม พร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาโครงการดิจิทัลระดับชาติอื่นๆ อีก 5 โครงการ
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ โดยได้รับเกียรติจาก Dennis Ng ประธานกรรมการบริหารของ EFGH ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์, Nguyễn Hữu Hùng ประธาน DAP HHP High-Tech Center และ Nguyễn Thanh Hải ซีอีโอของ DAP HHP High-Tech Center ซึ่งจะดำรงตำแหน่งซีอีโอของบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้ด้วย
การร่วมทุน
พันธมิตรทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในชื่อ VNL1 Co., Ltd. เพื่อสร้าง และดำเนินการโครงการ VNL1 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อรองรับร่างกฤษฎีกาของเวียดนามว่าด้วยการระบุตัวตน การรับรองความถูกต้อง และการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์และสินค้า โดยกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้มีแพลตฟอร์มบล็อกเชนระดับชาติที่พร้อมใช้งานภายในวันที่ 1 เมษายน 2570 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
VNL1 จะเข้ามาแก้ปัญหาสำคัญด้านสินค้าปลอมแปลง โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคอาหาร ซึ่งคณะกรรมการกิจการกฎหมายและตุลาการแห่งสภาแห่งชาติเวียดนามคาดการณ์ว่า การผลิตและการค้าสินค้าล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 47 ในปีที่ผ่านมา
ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลถูกแบ่งออกเป็น 5 กระทรวงโดยไม่มีชั้นข้อมูลที่รวมศูนย์ ด้วยเหตุนี้ VNL1 จึงจะถูกจัดตั้งขึ้นในรูปแบบบล็อกเชน Layer 2 บน Ethereum โดยตั้งเป้าที่จะรองรับธุรกรรมมากกว่า 1,000 รายการต่อวินาที โดยมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 0.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ และจัดเก็บข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเวียดนาม โดยจะรองรับสองแพลตฟอร์มหลัก
V-TRUST จะสร้างรหัสผลิตภัณฑ์เฉพาะตัวที่รองรับมาตรฐาน GS1 และบันทึกประวัติการถือครองโดยใช้อัตลักษณ์ดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแล และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบันทึกแหล่งที่มาที่ป้องกันการปลอมแปลง และตรวจสอบได้ผ่านการสแกน QR หรือ NFC
V-STABLE จะเข้ามาเติมเต็ม V-TRUST ในฐานะช่องทางชำระเงินอธิปไตยสำหรับระบบ "Finternet" ที่กำลังเติบโตของเวียดนาม ซึ่ง V-STABLE ถูกออกแบบมาให้เป็นดิจิทัลโทเคนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ และมีเงินดองเวียดนามค้ำประกันเต็มจำนวน โดยมีการจัดเก็บสินทรัพย์สำรองไว้ในเครื่องมือทางการเงินที่ผ่านการอนุมัติจาก State Bank of Vietnam เท่านั้น ซึ่ง V-STABLE จะช่วยให้การชำระเงินดิจิทัลทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการกำกับดูแลที่รัดกุม และมีต้นทุนต่ำ ในขณะที่ยังคงรักษาอธิปไตยทางการเงินของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง แม้ว่าผลตอบแทนจากสินทรัพย์สำรองอาจช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ VNL1 ได้โดยธรรมชาติ แต่บทบาทหลักของ V-STABLE คือการเป็นรากฐานสำคัญที่รองรับการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ และเกิดขึ้นได้จริงในทันทีในระดับมหภาค
บริษัทร่วมทุนจะจดทะเบียนจัดตั้งภายใน 90 วัน ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย EFGH จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ขณะที่ DAP HHP High-Tech Center จะสนับสนุนด้านใบอนุญาตการกำกับดูแล และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
กรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
ข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ("Framework Agreement") ซึ่งมีการลงนามร่วมกันในวันนี้ ได้กำหนดโครงสร้างทางกฎหมายและเชิงพาณิชย์ที่ควบคุมแนวทางการพัฒนาและดำเนินโครงการทั้งหมด 6 โครงการ รวมถึง VNL1 โดยอีก 5 โครงการที่เหลือนั้น แต่ละโครงการจะมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่มีผลผูกพัน และกำหนดเส้นตายตามสัญญาภายใน 180 วัน นับจากวันที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งจะต้องดำเนินการเจรจาและลงนามในขอบเขตงาน ("SOWs") ในระดับโครงการให้แล้วเสร็จ
โครงการเหล่านี้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบความเชื่อมั่นและการชำระเงินบนบล็อกเชน บริการทางการเงินแบบฝังตัว โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การประมวลผล AI ไปจนถึงย่านการเงินแบบมิกซ์ยูสในนครโฮจิมินห์
5 โครงการนอกเหนือจาก VNL1 ประกอบด้วย:
- V-Fintech: แพลตฟอร์มฟินเทคแบบฝังตัวขั้นสูง ครอบคลุมด้านการเงินซัพพลายเชน ประกันภัยแบบฝังตัวและแบบพารามิเตอร์ การแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริงให้เป็นโทเคน ระบบบริหารจัดการเงินดิจิทัล การชำระเงินระหว่างประเทศ และระบบวิเคราะห์สินเชื่ออัจฉริยะด้วย AI
- V-TOK – แพลตฟอร์มคีออสก์สำหรับนักท่องเที่ยวแบบโมดูลาร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในประเทศเวียดนาม และเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ
- V-ICEX: แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับชาติเพื่อการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความโปร่งใสของตลาด
- GDCAI – ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายประมวลผล AI รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่ยั่งยืน ครอบคลุมระเบียงเทคโนโลยีสำคัญของเวียดนาม
- V-FIT – แพลตฟอร์มมิกซ์ยูสด้านฟินเทค วิชาการ และอสังหาริมทรัพย์ ภายในศูนย์กลางการเงินนานาชาติของนครโฮจิมินห์
ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารร่วม ("JSC") ภายใน 30 วันหลังการลงนาม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งท่านจากแต่ละฝ่าย โดยคณะกรรมการบริหารร่วมจะมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อกำกับดูแลความคืบหน้าของโครงการ ตรวจสอบการเจรจาขอบเขตงาน (SOW) และประสานงานการดำเนินงานในทั้ง 6 สายงาน ทั้งนี้ ข้อตกลงกรอบความร่วมมือมีระยะเวลาเริ่มต้น 3 ปี และจะมีการต่ออายุเป็นรายปีหลังจากนั้น
ความสำคัญของพันธมิตรเวียดนามสำหรับ EFGH
ความตกลงทั้งสองฉบับในวันนี้ถือเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจครั้งแรกของ EFGH ในเวียดนาม และเป็นครั้งแรกในระดับชาติของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดโครงการอินเทอร์เน็ตทางการเงิน ("finternet") อื่นๆ ในภูมิภาคและแอฟริกาที่ EFGH ดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ EFGH ได้บรรลุข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับบริษัทจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่ากิจการประมาณ 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ถ้อยแถลง
"สำหรับ EFGH แล้ว เวียดนามไม่ใช่แค่โครงการเดียว แต่คือแพลตฟอร์ม ซึ่ง VNL1 ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์พันธกิจภายในเดือนเมษายน 2570 และเรามีความมุ่งมั่น ทั้งในด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามกำหนดเวลาดังกล่าว โดยการร่วมทุนในครั้งนี้คือหลักฐานชิ้นแรก ส่วนข้อตกลงกรอบความร่วมมือคือภาพรวมความสำเร็จทั้งหมดนั่นเอง"
— Dennis Ng, ประธานกรรมการบริหาร Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd.
"6 สายงาน 1 พันธมิตร Center CNC HHP มีความพร้อมทั้งด้านการเข้าถึงหน่วยงานรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญในเวียดนามที่จำเป็นสำหรับทุกโครงการ เราลงนามในความตกลงเหล่านี้ เพราะเราตั้งใจจะสร้างโครงการทั้งหมดนี้ให้เกิดขึ้นจริง"
— Nguyễn Thanh Hải ซีอีโอ และ Trung Tâm Công Nghệ Cao Tài Sản Số (DAP HHP HighTech Center)
เกี่ยวกับ Embed Financial Group Holdings (EFGH)
Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd. เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ มุ่งสร้างระบบการชำระเงินแบบฝังตัวการคุ้มครองที่ตั้งโปรแกรมได้ และระบบดิจิทัลอธิปไตยทั่วเอเชียและแอฟริกา EFGH ร่วมงานกับรัฐบาล สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และแพลตฟอร์มองค์กรภายใต้กลยุทธ์ "Finternet" เพื่อวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานในระดับชาติ ทั้งนี้ EFGH ได้บรรลุข้อตกลงควบรวมธุรกิจขั้นสุดท้ายกับบริษัท SPAC ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าองค์กรประมาณ 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักของสหรัฐฯ ตามที่เสนอไว้
เกี่ยวกับ Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC
Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเวียดนามที่มุ่งเน้นการระบุตัวตน การรับรองความถูกต้อง และการกำหนดมาตรฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งในฐานะผู้บุกเบิกการวิจัยและเชิงพาณิชย์ของสินทรัพย์ประเภทใหม่บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูง DAP HHP HighTech Center ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังพัฒนาของเวียดนาม โดยบริษัทเป็นผู้ถือครองความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ และได้รับใบอนุญาตตามระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นสำหรับการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับชาติของประเทศเวียดนาม
