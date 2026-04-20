EFGH dan Digital Asset Protection HHP High-Tech Center Bentuk Usaha Patungan untuk Membangun Infrastruktur Blockchain Nasional Vietnam, Garap Lima Proyek Digital Strategis

Kerja sama tersebut diresmikan di Ho Chi Minh City oleh Dennis Ng, Executive Chairman, EFGH, perusahaan yang berbasis di Singapura, serta Chairman, DAP HHP High-Tech Center, Nguyễn Hữu Hùng dan CEO, Nguyễn Thanh Hải, sosok yang akan memimpin perusahaan patungan tersebut.

USAHA PATUNGAN

Melalui VNL1 Co., Ltd. sebagai usaha patungan, kedua pihak akan membangun dan mengoperasikan VNL1—proyek strategis yang mendukung Rancangan Dekret Vietnam tentang Identifikasi, Autentikasi, dan Penelusuran Produk dan Barang. Regulasi ini menargetkan, platform blockchain nasional beroperasi pada 1 April 2027 di bawah pengawasan Kementerian Keamanan Publik Vietnam.

VNL1 akan mengatasi persoalan serius pemalsuan barang, terutama di sektor manufaktur dan pangan. Data Komite Urusan Hukum dan Peradilan Majelis Nasional Vietnam menunjukkan, produksi dan perdagangan barang palsu meningkat lebih dari 47% dalam setahun terakhir.

Saat ini, pengawasan masih tersebar di lima kementerian tanpa sistem data terpadu. VNL1 hadir sebagai blockchain Layer 2 yang dirancang dengan Ethereum, berkapasitas lebih dari 1.000 transaksi per detik dan biaya maksimal USD 0,01 per transaksi, serta dioperasikan di dalam negeri Vietnam. Platform ini mencakup dua komponen utama:

V-TRUST: menghasilkan kode produk unik berstandar GS1 dan mencatat rantai distribusi menggunakan identitas digital resmi pemerintah sehingga asal-usul produk dapat diverifikasi melalui QR atau NFC

V-STABLE: token digital berbasiskan mata uang Dong Vietnam sebagai jalur penyelesaian transaksi dalam ekosistem "finternet", mendukung transaksi instan, resmi, dan berbiaya rendah tanpa mengorbankan kedaulatan moneter. Cadangan token ini menggunakan instrumen resmi yang telah mendapatkan izin Bank Sentral Vietnam. Meski imbal hasil dari cadangan token digital ini menutup biaya operasional VNL1, fungsi utamanya adalah menopang proses penyelesaian transaksi real-time yang tepercaya dalam skala besar.

Perusahaan JV ini akan terbentuk dalam 90 hari dengan modal awal sekitar USD 8 juta. EFGH akan menyediakan teknologi blockchain, sedangkan DAP HHP High-Tech Center mendukung aspek perizinan dan hubungan pemerintah.

KERANGKA STRATEGIS

Selain JV, kedua pihak juga menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif sebagai dasar pengembangan enam proyek, termasuk VNL1. Lima proyek lainnya akan diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak 17 April 2026 melalui penyusunan Ruang Lingkup Kemitraan (SOW).

Seluruh proyek ini membentuk ekosistem infrastruktur ekonomi digital yang terintegrasi, meliputi: mekanisme kepercayaan dan penyelesaian transaksi berbasiskan blockchain, embedded financial service, infrastruktur pariwisata, sistem penetapan harga komoditas, komputasi AI, serta kawasan keuangan terpadu di Kota Ho Chi Minh.

Lima proyek lain di luar VLN1:

V-Fintech – platform fintech terintegrasi (pembiayaan rantai pasok, embedded and parametric insurance , tokenisasi aset, digital treasury , pembayaran lintasnegara, dan analisis kredit berbasiskan AI).

terintegrasi (pembiayaan rantai pasok, , tokenisasi aset, , pembayaran lintasnegara, dan analisis kredit berbasiskan AI). V-TOK – platform kios wisata modular untuk pasar domestik dan ekspor.

V-ICEX – infrastruktur keuangan nasional untuk transparansi harga komoditas.

GDCAI – jaringan pusat data dan komputasi AI generasi baru yang berbasiskan energi berkelanjutan di seluruh kawasan teknologi utama di Vietnam.

V-FIT – kawasan terpadu untuk fintech, pendidikan, dan properti di pusat keuangan internasional Ho Chi Minh City.

Kedua pihak akan membentuk Komite Pengarah dalam 30 hari ke depan untuk mengawal implementasi, evaluasi, dan koordinasi lintasproyek dengan anggota minimal satu eksekutif senior dari masing-masing pihak. Komite ini akan bertemu setiap triwulan untuk memantau perkembangan proyek, meninjau negosiasi SOW, serta mengoordinasikan implementasi seluruh proyek. Perjanjian ini berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

MAKNA STRATEGIS DARI KEMITRAAN INI BAGI EFGH

Kerja sama ini menjadi proyek bisnis pertama EFGH di Vietnam sekaligus yang pertama di Asia dengan skala nasional. Proyek ini diharapkan menjadi katalis bagi pengembangan "finternet" di kawasan lain, termasuk Afrika, salah satu wilayah operasional EFGH. EFGH juga telah menandatangani perjanjian penggabungan usaha dengan perusahaan akuisisi dengan tujuan khusus (SPAC) yang tercatat di bursa efek Amerika Serikat. Valuasi pro forma dari transaksi ini mencapai sekitar USD 425 juta.

PERNYATAAN

"Vietnam bukan sekadar salah satu proyek bagi EFGH—melainkan sebuah platform. VNL1 dirancang khusus untuk memenuhi target April 2027, dan kami berkomitmen dari sisi modal, teknologi, hingga eksekusi untuk mencapainya. Usaha patungan tersebut merupakan langkah awal, sementara kerangka kerja ini menggambarkan keseluruhan visi."

— Dennis Ng, Executive Chairman, Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd.

"Enam proyek, satu kemitraan. Center CNC HHP memiliki akses pemerintah, infrastruktur, dan jangkauan operasional di Vietnam untuk mewujudkan seluruh proyek ini. Kami menandatangani perjanjian ini karena berkomitmen untuk merealisasikan semuanya."

— Nguyễn Thanh Hải, CEO, Trung Tâm Công Nghệ Cao Tài Sản Số (DAP HHP HighTech Center)

Tentang Embed Financial Group Holdings (EFGH)

Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd. merupakan perusahaan infrastruktur keuangan digital asal Singapura yang mengembangkan sistem pembayaran terintegrasi, programmable protection, serta sistem digital berbasiskan kedaulatan negara di Asia dan Afrika. Melalui strategi "finternet", EFGH bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan platform perusahaan untuk membangun infrastruktur berskala nasional. Perusahaan ini tengah bersiap melantai di bursa utama Amerika Serikat melalui penggabungan usaha dengan SPAC dengan valuasi sekitar USD 425 juta.

Tentang Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC

Digital Asset Protection HHP High-Tech Center JSC adalah perusahaan infrastruktur digital berbasis di Vietnam yang mengidentifikasi, memvalidasi, dan melakukan standardisasi aset digital. Sebagai pelopor dalam riset dan komersialisasi kelas aset baru berbasiskan teknologi mutakhir, perusahaan ini menghubungkan infrastruktur aset digital dengan pembangunan ekonomi digital Vietnam, serta memiliki akses regulasi dan hubungan pemerintah untuk mendukung implementasi proyek berskala nasional.

