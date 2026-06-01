Envision Energy hợp tác với Impact Electrons Siam phát triển Hệ thống Năng lượng Tương lai lớn nhất Đông Nam Á tại Lào

THƯỢNG HẢI, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ xanh, đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Impact Electrons Siam (IES), một trong những nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu Đông Nam Á, nhằm cùng thúc đẩy Dự án Điện gió Monsoon xuyên biên giới mang tính bước ngoặt tại Lào. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ bổ sung đáng kể công suất điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng, qua đó hình thành Hệ thống Năng lượng Tương lai lớn nhất Đông Nam Á, một hạ tầng năng lượng được hỗ trợ bởi AI, tích hợp các hệ thống năng lượng với các hệ thống thông minh, đồng thời nâng cao đáng kể công suất năng lượng sạch tích hợp của khu vực.

Lễ ký kết có sự tham dự của Malaythong Kommasith, Bộ trưởng Bộ Công Thương (MOIC) của CHDCND Lào; Edward Hou, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Envision Energy; và Peck Khamkanist, Chủ tịch Điều hành của Impact Electrons Siam. Dự án đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Lào từ một quốc gia xuất khẩu điện chủ yếu dựa vào thủy điện sang một trung tâm khu vực về phát triển năng lượng sạch đa dạng, đồng thời thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình phát triển năng lượng tái tạo tích hợp trên toàn ASEAN.

Tận dụng chuyên môn toàn cầu trong lĩnh vực hệ thống năng lượng tương lai tiên phong và các khu công nghiệp phát thải ròng bằng không, Envision Energy sẽ cung cấp hệ thống năng lượng tương lai tiên tiến được hỗ trợ bởi AI để cho phép điều phối và tối ưu hóa một cách thông minh các hoạt động điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng. Nguồn điện xanh được tạo ra không chỉ đáp ứng nhu cầu điện năng địa phương đang tăng trưởng nhanh chóng mà còn mang tới hỗ trợ quan trọng cho các ngành công nghiệp và hạ tầng bền vững thế hệ mới như thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu xanh, khai khoáng xanh và sản xuất tiên tiến, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng của Lào. Các bên cũng sẽ nghiên cứu vai trò tiềm năng của hydro xanh trong việc nâng cao tính ổn định của hệ thống năng lượng và hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp xanh trong tương lai tại Lào. Dự án được kỳ vọng sẽ chứng minh cách thức tích hợp ở cấp độ hệ thống và vận hành thông minh có thể nâng cao độ tin cậy, hiệu quả và khả năng phục hồi dài hạn của năng lượng tái tạo, qua đó tạo ra một mô hình phát triển năng lượng sạch có khả năng mở rộng quy mô trên toàn Đông Nam Á.

Edward Hou, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Envision Energy, cho biết: "Tương lai của năng lượng tái tạo đang chuyển từ sự cạnh tranh giữa các công nghệ riêng lẻ sang tích hợp ở cấp độ hệ thống và vận hành thông minh. Thông qua việc tích hợp quy mô lớn điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng, dự án này sẽ tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu năng lượng của Lào, nâng cao độ ổn định và tính linh hoạt của lưới điện, đồng thời cải thiện năng lực cạnh tranh về chi phí của điện sạch. Dự án sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng trên toàn Đông Nam Á và trở thành mô hình có thể nhân rộng trong việc xây dựng một hệ thống năng lượng khu vực ổn định, hiệu quả và bền vững hơn".

"Sự hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra của Lào cũng như tham vọng của quốc gia này trong việc phát triển từ một nước xuất khẩu điện truyền thống thành một nền kinh tế năng lượng sạch đa dạng", Peck Khamkanist, Chủ tịch Điều hành của Impact Electrons Siam cho biết thêm, "Thông qua quan hệ hợp tác với Envision Energy, dự án kết hợp chuyên môn toàn cầu về các hệ thống năng lượng tích hợp nhằm hỗ trợ phát triển nguồn điện sạch tiên tiến và hiệu quả hơn trong khu vực. Bên cạnh năng lực phát điện, dự án còn được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị kinh tế - xã hội rộng lớn hơn thông qua việc hỗ trợ hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao vai trò của Lào trong hợp tác năng lượng khu vực".

Envision Energy đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trên khắp Đông Nam Á. Công ty đã hợp tác với Electricité du Cambodge (EDC) trong dự án Hệ thống Lưu trữ Năng lượng bằng Pin (BESS) công suất 300 MWh mang tính bước ngoặt tại Campuchia. Không chỉ hỗ trợ vận hành hiệu quả cơ sở này, Hệ thống Năng lượng Tương lai được hỗ trợ bởi AI của Envision còn đóng vai trò là "bộ não số" của lưới điện quốc gia Campuchia dưới sự quản lý của EDC. Giải pháp này hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia bằng cách cung cấp năng lực vận hành thông minh ở cấp độ lưới điện, tăng cường độ ổn định và quản lý nguồn điện liền mạch, góp phần định hình một bức tranh năng lượng tích hợp và có khả năng phục hồi cao hơn trên toàn ASEAN.

SOURCE Envision Energy