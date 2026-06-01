Envision Energy Bekerjasama dengan Impact Electrons Siam untuk Membangunkan Sistem Tenaga Masa Depan Terbesar Asia Tenggara di Laos

SHANGHAI, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, peneraju global dalam teknologi hijau, telah memeterai perkongsian strategik dengan Impact Electrons Siam (IES), salah satu pemaju tenaga boleh diperbaharui terkemuka di Asia Tenggara, untuk bersama-sama memajukan Projek Kuasa Angin Monsun rentas sempadan yang menjadi mercu tanda di Laos. Kerjasama ini dijangka menambah kapasiti tenaga angin, tenaga solar dan penyimpanan tenaga yang signifikan, sekali gus mewujudkan Sistem Tenaga Masa Depan terbesar di Asia Tenggara, iaitu infrastruktur tenaga dikuasakan AI yang mengintegrasikan sistem tenaga dengan sistem pintar, dan memperluas kapasiti tenaga bersih bersepadu di rantau ini dengan ketara.

Majlis pemeteraian perjanjian tersebut dihadiri oleh Malaythong Kommasith, Menteri Industri dan Perdagangan Republik Demokratik Rakyat Lao (MOIC); Edward Hou, Naib Presiden Kanan merangkap Presiden Wilayah Asia Pasifik Envision Energy; dan Peck Khamkanist, Pengerusi Eksekutif Impact Electrons Siam. Projek ini menandakan satu langkah penting dalam transformasi Laos daripada pengeksport tenaga yang bergantung kepada hidroelektrik kepada hab serantau bagi pembangunan tenaga bersih yang lebih pelbagai, sekali gus menetapkan penanda aras bagi pembangunan tenaga boleh diperbaharui bersepadu di seluruh ASEAN.

Dengan memanfaatkan kepakaran globalnya dalam sistem tenaga masa depan perintis dan taman perindustrian sifar bersih, Envision Energy akan menyediakan sistem tenaga masa depan dikuasakan AI yang canggih bagi membolehkan penyelarasan dan pengoptimuman pintar merentasi operasi tenaga angin, solar dan penyimpanan tenaga. Tenaga hijau yang dijana bukan sahaja akan memenuhi permintaan elektrik tempatan yang berkembang pesat, malah turut menyediakan sokongan penting kepada infrastruktur dan industri mampan generasi baharu seperti bandar pintar, pusat data hijau, perlombongan hijau dan pembuatan maju, sekali gus mempercepatkan peralihan tenaga Laos. Pihak-pihak yang terlibat juga akan mengkaji potensi peranan hidrogen hijau dalam meningkatkan kestabilan tenaga dan menyokong pembangunan taman perindustrian hijau pada masa hadapan di Laos. Projek ini dijangka membuktikan bagaimana integrasi pada peringkat sistem dan operasi pintar dapat meningkatkan kebolehpercayaan, kecekapan dan daya tahan jangka panjang tenaga boleh diperbaharui, sekali gus mewujudkan model yang boleh diperluas bagi pembangunan tenaga bersih di seluruh Asia Tenggara.

Edward Hou, Naib Presiden Kanan merangkap Presiden Wilayah Asia Pasifik Envision Energy, berkata: "Masa depan tenaga boleh diperbaharui sedang beralih daripada persaingan antara teknologi individu kepada integrasi pada peringkat sistem dan operasi pintar. Dengan mengintegrasikan tenaga angin, solar dan penyimpanan tenaga pada skala besar, projek ini akan terus mengoptimumkan campuran tenaga Laos, meningkatkan kestabilan dan fleksibiliti grid, serta memperkukuh daya saing kos elektrik bersih. Ia juga akan meningkatkan daya tahan tenaga di seluruh Asia Tenggara dan menjadi model yang boleh dicontohi dalam membina sistem tenaga serantau yang lebih stabil, cekap dan mampan."

"Kerjasama ini mewakili satu pencapaian penting dalam peralihan tenaga Laos yang sedang berlangsung dan aspirasinya untuk berkembang daripada pengeksport tenaga tradisional kepada ekonomi tenaga bersih yang pelbagai," tambah Peck Khamkanist, Pengerusi Eksekutif Impact Electrons Siam. "Melalui kerjasama dengan Envision Energy, projek ini menghimpunkan kepakaran global dalam sistem tenaga bersepadu untuk menyokong pembangunan tenaga bersih yang lebih maju dan cekap di rantau ini. Selain kapasiti penjanaannya, projek ini juga dijangka mewujudkan nilai sosioekonomi yang lebih luas melalui sokongan terhadap pemodenan infrastruktur dan pengukuhan peranan Laos dalam kerjasama tenaga serantau."

Envision Energy terus mencatat momentum pertumbuhan yang kukuh di seluruh Asia Tenggara. Syarikat telah bekerjasama dengan Electricité du Cambodge (EDC) dalam projek mercu tanda Sistem Penyimpanan Tenaga Bateri (BESS) berkapasiti 300MWh di Kemboja. Selain membolehkan operasi kemudahan tersebut berjalan dengan cekap, Sistem Tenaga Masa Depan dikuasakan AI milik Envision turut bertindak sebagai "otak digital" bagi grid nasional Kemboja di bawah EDC. Sistem itu menyokong peralihan tenaga negara dengan menyediakan kecerdasan pada peringkat grid, kestabilan yang dipertingkat serta pengurusan tenaga yang lancar, sekali gus membantu membentuk landskap tenaga yang lebih bersepadu dan berdaya tahan di seluruh ASEAN.

SOURCE Envision Energy