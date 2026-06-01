Envision Energy จับมือ อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม พัฒนาระบบพลังงานแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สปป. ลาว
News provided byEnvision Energy
02 Jun, 2026, 03:14 CST
เซี่ยงไฮ้, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Envision Energy ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสีเขียว ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางกลยุทธ์ร่วมกับ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด (IES) หนึ่งในผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Monsoon Wind Power Project ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมข้ามพรมแดนครั้งประวัติศาสตร์ใน สปป. ลาว ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับกำลังการผลิตจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่การสร้างสรรค์ระบบพลังงานแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งผสานระบบพลังงานและระบบอัจฉริยะเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งขยายขีดความสามารถด้านการบูรณาการพลังงานสะอาดในภูมิภาคนี้อย่างเต็มรูปแบบ
พิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณ Malaythong Kommasith รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIC) แห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยคุณ Edward Hou รองประธานอาวุโสและประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Envision Energy และคุณวรมน (เป๊ก) ขำขนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ร่วมในพิธี โดยโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพลิกโฉม สปป. ลาว จากผู้ส่งออกไฟฟ้าที่พึ่งพาพลังงานน้ำเป็นหลัก สู่การเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในการพัฒนาพลังงานสะอาดที่หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
Envision Energy มาพร้อมความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาทั่วโลก ในฐานะผู้บุกเบิกระบบพลังงานแห่งอนาคตและนิคมอุตสาหกรรม Net Zero เพื่อนำระบบพลังงานแห่งอนาคตอันล้ำสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI มาใช้บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน โดยพลังงานสะอาดที่ผลิตได้นี้ไม่เพียงแต่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในท้องถิ่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมยั่งยืนแห่งอนาคต อาทิ เมืองอัจฉริยะ ศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ซึ่งจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของ สปป. ลาว ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังร่วมศึกษาศักยภาพของไฮโดรเจนเขียว ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียวใน สปป. ลาว ต่อไปในอนาคต โครงการนี้จะเป็นข้อพิสูจน์บทบาทของการบูรณาการระบบและการบริหารจัดการอัจฉริยะ ในการยกระดับความเสถียร ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในระยะยาวของพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งสร้างโมเดลต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดกับการพัฒนาพลังงานสะอาดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณ Edward Hou รองประธานอาวุโสและประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Envision Energy กล่าวว่า "อนาคตของพลังงานหมุนเวียนกำลังเปลี่ยนผ่านจากการแข่งเทคโนโลยีแยกกัน ไปสู่การบูรณาการในระดับโครงสร้างระบบและการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด โดยการผสานรวมพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานเข้าด้วยกันในสเกลใหญ่เช่นนี้ จะช่วยจัดสรรสัดส่วนการใช้พลังงานของ สปป. ลาว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเสริมสร้างความเสถียรและความยืดหยุ่นให้แก่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และทำให้กระแสไฟฟ้าสะอาดมีความคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถนำไปปรับใช้จริง เพื่อสร้างระบบพลังงานระดับภูมิภาคที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนยิ่งขึ้น"
"ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญครั้งใหม่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของ สปป. ลาว ตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะยกระดับจากการเป็นผู้ส่งออกพลังงานแบบดั้งเดิม สู่การเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่หลากหลาย" คุณวรมน (เป๊ก) ขำขนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด กล่าว "การผนึกกำลังร่วมกับ Envision Energy นั้น หลอมรวมความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาทั่วโลกในด้านระบบพลังงานบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดให้ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในภูมิภาค ซึ่งนอกเหนือจากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จะได้รับแล้ว โครงการนี้ยังคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ด้วยการสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย พร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทของ สปป. ลาว ในเวทีความร่วมมือด้านพลังงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค"
Envision Energy กำลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้ร่วมมือกับ Electricité du Cambodge (EDC) ในโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) 300MWh ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งนอกเหนือจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของระบบกักเก็บพลังงานดังกล่าวแล้ว ระบบพลังงานแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ของ Envision ยังทำหน้าที่เป็น "สมองดิจิทัล" ให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติของกัมพูชาภายใต้การดูแลของ EDC อีกด้วย ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศ ด้วยการส่งมอบระบบอัจฉริยะในระดับโครงข่ายไฟฟ้า ยกระดับความเสถียร และบริหารจัดการพลังงานได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาพรวมด้านพลังงานของอาเซียนให้มีความบูรณาการและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
SOURCE Envision Energy
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