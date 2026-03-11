Envision Energy lắp đặt tua-bin gió lớn nhất tại thị trường quốc tế ở Philippines, mở đường cho tương lai năng lượng tái tạo

LUCENA, Philippines, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy thông báo rằng máy phát điện tua-bin gió (WTG) 8 MW đầu tiên được cung cấp cho Dự án Điện gió Alabat đã được lắp đặt thành công trên đảo Alabat, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với dự án điện gió đầu tiên của Envision tại Philippines, đồng thời cũng là tua-bin gió lớn nhất mà Envision từng triển khai tại các thị trường quốc tế cho đến nay.

Tua-bin 8 MW được lắp đặt có đường kính rô-to 182 mét, chiều cao trục tua-bin là 105 mét và chiều dài cánh 90 mét, đồng thời tích hợp công nghệ tua-bin chống bão được thiết kế để thích ứng với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt đặc trưng tại các khu vực đảo và ven biển. Dự án công suất 64 MW này, được phát triển bởi Alternergy Holdings Corporation, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điện gió tại Philippines, là một phần của Chương trình Đấu giá Năng lượng Xanh (GEAP) Vòng 2 do chính phủ Philippines trao thầu. Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành một trong những dự án điện gió đầu tiên được triển khai theo chương trình này, hỗ trợ gia tăng công suất năng lượng tái tạo đang phát triển của đất nước.

"Việc lắp đặt thành công tua-bin đầu tiên tại Dự án Điện gió Alabat đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Envision tại Philippines cũng như trên toàn khu vực Đông Nam Á", Chou De Loh, Giám đốc Quốc gia của Envision Energy tại Philippines cho biết, "Dự án này đánh dấu một số đột phá công nghệ của Envision, bao gồm việc triển khai thiết kế tua-bin chống bão, lắp đặt tháp tua-bin dạng phân đoạn, và lần đầu tiên vận chuyển trực tiếp tua-bin gió từ Trung Quốc đến thị trường quốc tế bằng xà lan. Bất chấp các điều kiện thi công khó khăn và thời tiết khắc nghiệt, các đội ngũ của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Alternergy và các đối tác địa phương để triển khai dự án an toàn và hiệu quả. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các đối tác tại Philippines nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của quốc gia và mang đến nhiều giải pháp năng lượng tái tạo sáng tạo hơn cho khu vực".

Knud Hedeager, Chủ tịch của Alternergy Wind Holdings Corporation, cho biết thêm: "WTG đầu tiên này thực sự là một cột mốc quan trọng. Có rất nhiều thách thức, từ vận chuyển trực tiếp bằng xà lan chuyên dụng, xây dựng một cầu cảng đặc biệt trên đảo, xử lý các thiết bị quá khổ, cho đến xin cấp hàng trăm giấy phép và làm việc với nhiều bên liên quan. Điều này chứng minh rằng với quyết tâm và những quan hệ hợp tác phù hợp, chúng ta có thể vượt qua các giới hạn và đưa năng lượng tái tạo lên vị trí hàng đầu, đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm đầy biến động trên toàn cầu này. Thành công ban đầu này càng củng cố tầm nhìn của chúng tôi về một tương lai được cung cấp năng lượng bởi các nguồn tái tạo".

Trong bối cảnh Envision tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Đông Nam Á, dự án này làm nổi bật năng lực của công ty trong việc triển khai hạ tầng năng lượng tái tạo quy mô lớn trong những môi trường đầy thách thức và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của khu vực sang một tương lai năng lượng bền vững hơn.

