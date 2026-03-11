Envision Energy Memasang Turbin Angin PLTB Terbesar untuk Pasar Internasional yang Berlokasi di Filipina, Dorong Masa Depan Energi Terbarukan

Turbin berkapasitas 8 MW tersebut memiliki diameter rotor 182 meter, ketinggian sumbu 105 meter, serta panjang bilah 90 meter. Turbin ini dilengkapi teknologi tahan badai yang dirancang khusus untuk kondisi cuaca ekstrem yang umum terjadi di wilayah kepulauan dan pesisir. Proyek berkapasitas 64 MW ini dikembangkan oleh Alternergy Holdings Corporation, salah satu pelopor pengembangan PLTB di Filipina. Proyek ini merupakan bagian dari Green Energy Auction Program (GEAP) Putaran 2 yang digagas oleh pemerintah Filipina. Setelah selesai dibangun, proyek ini akan menjadi salah satu proyek PLTB pertama yang terealisasi melalui program tersebut sehingga turut meningkatkan kapasitas energi terbarukan di negara tersebut.

Chou De Loh, Country Manager, Envision Energy untuk Filipina, mengatakan: "Keberhasilan pemasangan turbin pertama untuk Proyek PLTB Alabat merupakan perkembangan penting bagi Envision di Filipina dan kawasan Asia Tenggara. Proyek ini juga menandai sejumlah terobosan teknologi bagi Envision, termasuk penggunaan desain turbin tahan badai, pemasangan menara bertingkat, serta pengiriman langsung turbin angin dengan kapal tongkang dari Tiongkok ke pasar internasional untuk pertama kalinya. Meski menghadapi kondisi lokasi yang penuh tantangan dan cuaca ekstrem, tim kami bekerja sama dengan Alternergy dan mitra lokal untuk menyelesaikan proyek ini dengan aman dan efisien. Kami ingin terus bekerja sama dengan para mitra di Filipina guna mempercepat transisi energi dan menghadirkan semakin banyak solusi energi terbarukan yang inovatif di kawasan ini."

Knud Hedeager, President, Alternergy Wind Holdings Corporation, menambahkan, "Pemasangan turbin generator angin pertama ini benar-benar merupakan sebuah pencapaian penting. Kami menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengiriman langsung menggunakan kapal tongkang khusus, pembangunan dermaga khusus di pulau, penanganan peralatan berukuran besar, hingga pengurusan ratusan izin, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini membuktikan bahwa dengan tekad kuat dan kemitraan yang tepat, kita dapat melampaui berbagai batasan dan mendorong energi terbarukan ke garis depan, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu. Keberhasilan awal ini semakin memperkuat visi kami menuju masa depan yang didukung oleh energi terbarukan."

Seiring dengan ekspansi Envision Energy di kawasan Asia Tenggara, proyek ini membuktikan kemampuan perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur energi terbarukan berskala besar di lingkungan yang penuh tantangan, sekaligus mendukung transisi kawasan menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan.

