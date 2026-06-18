Giải thưởng ASDA 2026 vinh danh những nhà thiết kế trẻ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Chủ đề năm nay đặt ra thách thức cho các nhà thiết kế trẻ trong việc tái định nghĩa phòng tắm trong nhà ở tương lai có thể thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Điều này đã tạo được cảm hứng mạnh mẽ, thu hút hơn 2.000 thí sinh đăng ký từ sáu quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Các bài dự thi được đánh giá và tuyển chọn qua các vòng thi cấp quốc gia và khu vực bởi hội đồng gồm hơn 20 chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, đặc biệt là trong ngành thiết bị vệ sinh.

Triển lãm và lễ trao giải ASDA được tổ chức tại Bảo tàng Ayala (Ayala Museum), Manila, Philippines, quy tụ các thí sinh chung kết khu vực Châu Á -Thái Bình Dương cùng hội đồng giám khảo danh tiếng. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là khu triển lãm riêng trưng bày các bài thi đoạt giải, mang đến cơ hội cho khách tham dự trực tiếp khám phá những ý tưởng thiết kế đột phá. Các quán quân cấp quốc gia cũng được tham gia các chuyến tham quan di sản văn hóa và công trình kiến trúc nổi bật, giao lưu cùng các chuyên gia đầu ngành, đồng thời tham dự ASDA MasterClass độc quyền được dẫn dắt bởi Cathy Saldana, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành PDP Architects, cùng hội đồng giám khảo uy tín của ASDA, qua đó khẳng định cam kết chung trong việc cố vấn, nuôi dưỡng và định hình tương lai ngành thiết kế.

Patricia Danielle Malijan, sinh viên ngành thiết kế của trường De La Salle-College of Saint Benilde (Taft), Philippines, đã xuất sắc trở thành Quán quân ASDA 2026 khu vực APAC với tác phẩm mang tên "The Humble Home: Quiet Simplicity" (Tổ ấm bình dị: Sự đơn giản an yên). Lấy cảm hứng từ mô hình gia đình đa thế hệ tại Philippines, dự án sử dụng phương pháp phân khu trực quan và hợp lý nhằm tạo điều kiện cho nhiều thế hệ cùng sử dụng không gian, đồng thời đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển cho mọi độ tuổi. Thiết kế tích hợp hài hòa các giải pháp nổi bật của American Standard, bao gồm bộđiều chỉnh nhiệt độ tự động EasySET, nhằm kiến tạo một không gian phòng tắm an toàn, thuận tiện và dễ tiếp cận cho mọi thành viên trong gia đình.

Chia sẻ về hành trình của mình, Patricia Danielle Malijan cho biết: "Em vô cùng vinh dự khi giành giải Quán quân ASDA 2026 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với sự đồng hành và hỗ trợ to lớn từ các cố vấn ASDA, gia đình và bạn bè. Em thiết kế 'The Humble Home' kết hợp cùng các giải pháp của American Standard với mong muốn tạo nên một không gian để mọi thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, đều có thể tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư trong phòng tắm một cách an toàn, tiện nghi và thoải mái. Cuộc thi mang ý nghĩa đặc biệt đối với em, giúp em học cách tư duy vượt khỏi những giới hạn, trở nên kiên trì và linh hoạt, đồng thời kết nối thiết kế với những nhu cầu thực tế trong cuộc sống."

Ông Antoine Besseyre des Horts, Lãnh đạo bộ phận Thiết kế Toàn cầu LIXIL khu vực châu Á chia sẻ: "ASDA tiếp tục gây ấn tượng với hội đồng giám khảo nhờ chất lượng và sự đa dạng trong tư duy của các tài năng trẻ trong khu vực. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các quán quân và thí sinh chung kết ASDA 2026, những người đã khéo léo cân bằng giữa các xu hướng vĩ mô như đô thị hóa, sức khỏe và những giới hạn thực tế trong đời sống. Các bài dự thi cho thấy cách giải quyết hài hòa giữa yếu tố bản địa, sự am hiểu văn hóa và tính hòa nhập nhằm mang lại cảm giác thuộc về cho mọi thành viên trong gia đình, hiện thực hóa niềm tin của chúng tôi về cuộc sống, tình yêu và mái ấm. Chúng tôi tự hào khi có thể mang đến một hành trình học hỏi giá trị cho tất cả quán quân và các thí sinh xuyên suốt bốn mùa ASDA, đồng thời mong muốn tiếp tục nâng tầm chất lượng sống thông qua thiết kế sáng tạo."

Các thí sinh chung kết khu vực và Quán quân quốc gia ASDA 2026 gồm có:

Patricia Danielle Malijan – Quán quân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương & Quán quân Philippines đến từ De La Salle-College of Saint Benilde (Taft)

– Quán quân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương & Quán quân Philippines đến từ De La Salle-College of Saint Benilde (Taft) Bounpaserth Mienglavanh – Quán quân khu vực Campuchia, Lào và Myanmar (CLM) đến từ Đại học Quốc gia Lào (National University of Laos)

– Quán quân khu vực Campuchia, Lào và Myanmar (CLM) đến từ Đại học Quốc gia Lào (National University of Laos) Gabriel Procellia – Quán quân Indonesia đến từ Đại học Ciputra (Ciputra University)

– Quán quân Indonesia đến từ Đại học Ciputra (Ciputra University) Jinjuta Chomputsa – Quán quân Thái Lan đến từ Đại học Chulalongkorn (Chulalongkorn University)

– Quán quân Thái Lan đến từ Đại học Chulalongkorn (Chulalongkorn University) Nguyễn Ngọc Chung – Quán quân Việt Nam đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Mỗi quán quân cấp quốc gia nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 2.000 USD, đồng thời được các giám khảo ASDA tại mỗi nước cố vấn trong hành trình bước tiếp vào vòng chung kết khu vực APAC. Quán quân khu vực APAC nhận tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên đến 5.000 USD.

Để biết thêm thông tin về cuộc thi ASDA cũng như khám phá các thiết kế đoạt giải đầy đột phá, vui lòng truy cập website chính thức tại: https://asda.americanstandard-apac.com/winners-2026/.

Về American Standard

American Standard là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp phòng tắm và nhà bếp, với hơn 150 năm di sản về chất lượng và đổi mới sáng tạo. Thương hiệu không ngừng phát triển các sản phẩm và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thường nhật, mang đến sự tiện nghi, vệ sinh và thoải mái cho người dùng. Từ các giải pháp bồn cầu tiên tiến đến vòi bếp hiệu suất cao, American Standard hướng tới việc truyền cảm hứng để mọi người kiến tạo một không gian sống mà họ yêu thích mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại https://www.americanstandard.com.vn/vi/ hoặc theo dõi American Standard trên Facebook.

Về LIXIL

LIXIL (Mã TSE: 5938) là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ nước và giải pháp nhà ở, phát triển các sản phẩm nhằm giải quyết những nhu cầu thiết thực trong đời sống thường nhật, hướng tới hiện thực hóa những ngôi nhà tốt đẹp hơn cho mọi người, ở mọi nơi. Kế thừa nền tảng đổi mới từ Nhật Bản, LIXIL phát triển các công nghệ hàng đầu thế giới và không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao trải nghiệm sống. Khác biệt của LIXIL được tạo nên từ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, thông qua thiết kế giàu ý nghĩa, tinh thần tiên phong, cam kết nâng cao khả năng tiếp cận cho mọi người và định hướng tăng trưởng bền vững, có trách nhiệm. Danh mục thương hiệu của LIXIL bao gồm những tên tuổi hàng đầu ngành như INAX, GROHE, American Standard và TOSTEM. Hiện nay, LIXIL có khoảng 53.000 nhân sự hoạt động tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các sản phẩm góp phần chạm tới cuộc sống của hơn một tỷ người trên toàn thế giới mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại lixil.com.vn

SOURCE American Standard