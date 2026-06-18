American Standard Design Awards 2026 Mengapresiasi Mahasiswa Desain Asia Pasifik lewat Inovasi Kamar Mandi Multigenerasi

Mengusung tema yang menantang para desainer muda untuk memikirkan kembali bagaimana kamar mandi hunian di masa depan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus berubah, kompetisi ini berhasil menarik lebih dari 2.000 peserta dari enam negara di kawasan Asia Pasifik. Seluruh karya dinilai dan di seleksi melalui tahapan kompetisi tingkat nasional dan regional oleh lebih dari 20 pakar dari bidang arsitektur, desain, dan industri perlengkapan sanitasi.

Pameran dan Malam Penganugerahan ASDA yang digelardi Ayala Museum, Manila, Filipina, mempertemukan para finalis APAC dengandewan juri. Sebagai sorotan utama, pameran khusus karya para pemenang memberikan kesempatan bagi para tamu untuk melihat dan mengeksplorasi langsung berbagai konsep inovatif yang ditampilkan. Para juaranasional juga memperoleh pengalaman pembelajaran yang menyeluruh melalui tur warisan budaya dan arsitektur yang dikurasi khusus, sesi networking bersama para pelaku industri, serta ASDA MasterClass eksklusif yang dipandu oleh Cathy Saldana, Principal and Managing Director PDP Architects, bersama para juri ASDA lainnya. Keseluruhan rangkaian ini menegaskan komitmen bersama dalam membina talenta muda dan membentuk masa depan industri desain.

Patricia Danielle Malijan, mahasiswa desain dari De La Salle-College of Saint Benilde (Taft), Filipina, meraih gelar Grand Prize APAC ASDA 2026 melalui karya berjudul "The Humble Home: Quiet Simplicity". Terinspirasi oleh kehidupan keluarga multigenerasi di Filipina, ia menghadirkan rancangan dengan pembagian zona yang terencana dan intuitif sehingga memungkinkan penggunaan ruang secara bersamaan serta mendukung kemudahan mobilitas bagi seluruh kelompok usia. Desain tersebut juga mengintegrasikan solusi unggulan American Standard, termasuk EasySet auto temperature mixer, untuk menciptakan ruang yang inklusif dengan fokus pada keamanan, kemudahan bergerak, dan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari.

Berbagikisah perjalanannya, Patricia Danielle Malijan mengatakan, "Menjadi pemenang Grand Prize APAC ASDA 2026 adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, dan hal ini tak lepas dari dukungan penuh para mentor ASDA, keluarga, serta sahabat-sahabat saya. Melalui pemanfaatan ragam produk American Standard, saya terinspirasi untuk merancang 'The Humble Home', sebuah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, dari anak-anak hingga lansia, agar mereka bisa mendapatkan momen me-time berkualitas di kamar mandi dengan rasa aman, nyaman, dan bermartabat. Kompetisi ini memberikan makna mendalam bagi saya secara personal, melihat dari proses desainnya, mengajarkan saya untuk terus berpikir out-of-the-box, pantang menyerah, adaptif, serta memahami bagaimana desain dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari."

Antoine Besseyre des Horts, Leader, LIXIL Global Design, Asia, mengatakan, "ASDA terus memukaudewan juri melalui kualitas dan keberagaman talenta dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik yang menghadirkan perspektif baru untuk menginspirasi kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan finalis ASDA 2026 yang telah berhasil menyelaraskan tren-tren makro, seperti urbanisasi dan kesejahteraan dengan keterbatasan nyata yang ada di lapangan. Karya-karya mereka menunjukkan bagaimana desain dapat menghargai budaya dan kebiasaan lokal, sekaligus menghadirkan ruang yang inklusif sehingga setiap anggota keluarga dapat merasa diterima, nyaman, dan memiliki tempatnya sendiri di rumah. Inilah wujud nyata dari keyakinan kami bahwa rumah adalah tempat di mana kehidupan, kasih sayang, dan kebersamaan bertumbuh. Kami bangga dapat terus mendukung perjalanan dan pengalaman berharga para peserta ASDA selama empat edisi penyelenggaraan dan berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup melalui desain."

Berikut adalah daftar finalis regional sekaligus Pemenang Nasional (Juara Pertama) ASDA 2026:

Patricia Danielle Malijan – Pemenang Grand Prize APAC & Pemenang Nasional Filipina (De La Salle-College of Saint Benilde - Taft)

– Pemenang APAC & Pemenang Nasional Filipina (De La Salle-College of Saint Benilde - Taft) Bounpaserth Mienglavanh – Pemenang Nasional Kamboja, Laos, dan Myanmar/CLM (National University of Laos)

– Pemenang Nasional Kamboja, Laos, dan Myanmar/CLM (National University of Laos) Gabriel Procellia – Pemenang Nasional Indonesia (Universitas Ciputra)

– Pemenang Nasional Indonesia (Universitas Ciputra) Jinjuta Chomputsa – Pemenang Nasional Thailand (Chulalongkorn University)

– Pemenang Nasional Thailand (Chulalongkorn University) Nguyen Ngoc Chung – Pemenang Nasional Vietnam (Hanoi University of Civil Engineering)

Masing-masing juaranasional menerima hadiah uang tunai sebesar USD 2.000 serta pendampingan dari juri ASDA di negara masing-masing sebagai bagian dari persiapan menuju final regional Asia Pasifik. Sementara itu, pemenang Grand Prize APAC memperoleh total hadiah uang tunai sebesar USD 5.000.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kompetisi ASDA serta melihat deretan karya desain pemenang yang revolusioner, silakan kunjungi situs web resmi di https://asda.americanstandard-apac.com/winners-2026/.

Tentang American Standard

American Standard adalah pelopor industri dalam penyediaan lini produk kamar mandi dan dapur, dengan komitmen mewariskan standar kualitas dan inovasi tak tertandingi selama lebih dari 150 tahun. Kami digerakkan oleh semangat untuk terus menyempurnakan kualitas kehidupan sehari-hari, baik melalui terobosan berskala besar maupun sentuhan-sentuhan kecil yang berarti. Mulai dari inovasi dudukan toilet mutakhir hingga jajaran keran dapur terbaik di kelasnya, American Standard hadir untuk menginspirasi masyarakat agar mampu menciptakan hunian impian yang selalu mereka cintai. Pelajari ragam informasi lebih lanjut di americanstandard-apac.com dan terhubung bersama kami melalui LinkedIn.

Tentang LIXIL

LIXIL (Kode TSE 5938) menciptakan produk air dan hunian inovatif yang menjawab tantangan sehari-hari di dunia nyata, serta mewujudkan rumah yang lebih baik bagi semua orang, di mana pun berada. Dengan mengambil inspirasi dari warisan Jepang, kami menghadirkan teknologi terdepan di dunia dan terus berinovasi untuk menciptakan produk berkualitas tinggi yang mentransformasi rumah. Namun, perbedaan LIXIL terletak pada cara kami melakukannya; melalui desain yang bermakna, semangat kewirausahaan, komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas bagi semua orang, serta pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Pendekatan ini diwujudkan melalui merek-merek terkemuka di industri, termasuk INAX, GROHE, American Standard, dan TOSTEM. Sekitar 53.000 kolega yang beroperasi di lebih dari 150 negara dengan bangga menciptakan produk yang menyentuh kehidupan lebih dari satu miliar orang setiap hari. Pelajari lebih lanjut di www.lixil.com.

SOURCE American Standard