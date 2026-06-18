"American Standard Design Award 2026 ยกย่องนักศึกษาด้านการออกแบบจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้แนวคิด 'Inspiring Everyday Living' สำหรับห้องน้ำที่รองรับการใช้งานหลายช่วงวัย

News provided by

American Standard

18 Jun, 2026, 19:38 CST

นักออกแบบรุ่นใหม่ได้นำเสนอโซลูชันที่มีจุดมุ่งหมายและเปี่ยมนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่

มะนิลา, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- American Standard (อเมริกันสแตนดาร์ด) ผู้นำอุตสาหกรรมโซลูชันห้องน้ำ หนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของ LIXIL ประกาศผู้ชนะรางวัล Grand Prize ระดับเอเชียแปซิฟิก (APAC) สำหรับการประกวด American Standard Design Award (ASDA) 2026 ครั้งที่ 4  ในรอบตัดสิน ผู้ชนะอันดับหนึ่งจากประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมแสดงผลงานการออกแบบห้องน้ำที่รองรับการใช้งานหลายช่วงวัย ผ่านมุมมองใหม่ที่สะท้อนแนวคิด 'Inspiring Everyday Living' ได้อย่างโดดเด่น

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ธีมของการประกวดได้ท้าทายนักออกแบบรุ่นใหม่ให้คิดทบทวนอย่างรอบคอบถึงห้องน้ำในที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตว่าจะสอดรับกับความต้องการของการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร แนวคิดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลให้มีผู้สมัครเข้าร่วมถึง 2,000 คน จาก 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับการพิจารณาและคัดเลือก ผ่านรอบการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 ท่าน จากแวดวงสถาปัตยกรรม การออกแบบ และอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์

นิทรรศการและพิธีมอบรางวัล ASDA ซึ่งจัดขึ้น ณ  Ayala Museum (พิพิธภัณฑ์อยาลา) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รองรับผู้เข้ารอบสุดท้ายจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ไฮไลต์สำคัญของงานคือ นิทรรศการผลงานที่ชนะการประกวด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและสัมผัสแนวคิดนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด  ผู้ชนะระดับประเทศยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม ผ่านการเข้าร่วมทัวร์ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ได้รับการคัดสรร การสร้างเครือข่ายกับผู้นำในอุตสาหกรรม และการเข้าร่วม ASDA MasterClass สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่นำโดย  แคธี ซัลดานา (Cathy Saldana) ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท PDP Architects พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิของ ASDA—ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาและหล่อหลอมอนาคตของอุตสาหกรรมการออกแบบ

แพทริเซีย แดเนียล มาลิยัน (Patricia Danielle Malijan) นักศึกษาด้านการออกแบบระดับปริญญาตรีจาก De La Salle-College of Saint Benilde (Taft) ประเทศฟิลิปปินส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Grand Prize ระดับเอเชียแปซิฟิกของ ASDA 2026 ด้วยผลงานโดดเด่นในชื่อ "The Humble Home: Quiet Simplicity"  ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสังคมครอบครัวฟิลิปปินส์ที่มีการอยู่ร่วมกันแบบหลายช่วงวัย ผลงานของเธอมีการจัดโซนพื้นที่อย่างชาญฉลาดและเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถใช้งานพร้อมกันได้ และเอื้อต่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกสำหรับสมาชิกในบ้านทุกช่วงวัย การออกแบบผสานโซลูชันหลักของ American Standard อย่างลงตัว รวมถึง EasySet ก๊อกผสมอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อมอบพื้นที่ให้กับทุกคน โดยเน้นความปลอดภัย การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน"  

แพทริเซีย แดเนียล มาลิยัน ได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวว่า "ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ASDA 2026 APAC Grand Prize โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากโค้ชของ ASDA ครอบครัว และเพื่อน ๆ รอบตัว  ฉันได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบ 'The Humble Home' โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ American Standard เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้เวลาในห้องน้ำได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย และสะดวกสบาย การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายกับฉันมาก เพราะกระบวนการออกแบบได้สอนให้ฉันคิดนอกกรอบ มีความมุ่งมั่น ปรับเปลี่ยนได้ และสามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงการออกแบบที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้"

อันทวน เบแซร์ เดส์ ออรส์ (Antoine Besseyre des Horts) ลีดเดอร์ประจำลิกซิล โกลบอล ดีไซน์ (LIXIL Global Design) ภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า "ASDA ยังคงสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของนักออกแบบจากทั่วภูมิภาค ที่นำเสนอมุมมองของตนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและผู้เข้ารอบสุดท้ายของ ASDA 2026 ทุกท่าน ที่สามารถผสมผสานเทรนด์ระดับมหภาค เช่น การขยายตัวของเมืองและการใส่ใจด้านสุขภาวะ เข้ากับข้อจำกัดในชีวิตจริงได้อย่างลงตัว ผลงานของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงการตอบโจทย์ทั้งวัฒนธรรมและความละเอียดอ่อนในแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสมาชิกทั้งครอบครัว เพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งสำหรับทุกคน—สะท้อนความเชื่อของเราในเรื่องชีวิต ความรัก และบ้าน ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าให้กับผู้ชนะและผู้เข้าร่วม ASDA ทุกท่านตลอดการจัดงานนี้ในทั้ง 4 ปีที่ผ่านมา และเราตั้งตารอที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านงานออกแบบครั้งต่อไป"

ผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับภูมิภาค และผู้ชนะอันดับหนึ่งระดับประเทศของ ASDA 2026 ได้แก่:

  • แพทริเซีย แดเนียล มาลิยัน – ผู้ชนะ Grand Prize ระดับเอเชียแปซิฟิก และผู้ชนะระดับประเทศ จากประเทศฟิลิปปินส์ จาก De La Salle-College of Saint Benilde (Taft)
  • บุนพะเสิด เมียงลาวันห์ – ผู้ชนะระดับประเทศ จากกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา (CLM) จาก National University of Laos
  • กาเบรียล โปรเชลเลีย – ผู้ชนะระดับประเทศ จากประเทศอินโดนีเซีย จาก Ciputra University
  • จินจุฑา ชมพุทรา – ผู้ชนะระดับประเทศ จากประเทศไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เหงียน หง็อก จุง – ผู้ชนะระดับประเทศ จากประเทศเวียดนาม จาก Hanoi University of Civil Engineering

ผู้ชนะระดับประเทศแต่ละรายได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการดูแลโดยพี่เลี้ยงจากคณะกรรมการ ASDA ในประเทศของตน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รอบชิงชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ผู้ชนะ Grand Prize ระดับเอเชียแปซิฟิก ได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ASDA และการรับชมผลงานออกแบบที่โดดเด่น สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ทางการ: https://asda.americanstandard-apac.com/winners-2026/

เกี่ยวกับ American Standard

American Standard เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและห้องครัว ด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่ยาวนานกว่า 150 ปี แบรนด์มุ่งมั่นในการยกระดับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในรายละเอียดเล็ก ๆ และภาพรวมที่สำคัญ ตั้งแต่นวัตกรรมฝารองนั่งสุขภัณฑ์ ไปจนถึงก๊อกน้ำสำหรับห้องครัวระดับชั้นนำ อีกทั้งยังมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสร้างสรรค์บ้านที่พวกเขารักได้ในทุก ๆ วัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ americanstandard-apac.com และติดตามเราได้ทาง LinkedIn

เกี่ยวกับ LIXIL

LIXIL (TSE Code 5938) คือผู้ผลิตนวัตกรรมด้านน้ำและผลิตภัณฑ์สำหรับที่อยู่อาศัยชั้นนำที่มุ่งแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพบ้านและชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยรากฐานจากความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมแบบญี่ปุ่น เราสร้างเทคโนโลยีระดับโลกและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง สิ่งที่ทำให้ LIXIL แตกต่างคือแนวทางการทำงานของเรา ตั้งแต่การออกแบบที่มีความหมาย การมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียม ไปจนถึงการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางนี้สะท้อนผ่านแบรนด์ชั้นนำระดับโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็น INAX, GROHE, American Standard หรือ TOSTEM โดยเรามีพนักงานประมาณ 53,000 คน ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lixil.com

SOURCE American Standard

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