Gravity Game Unite (GGU) tổ chức thành công buổi gặp mặt người dùng Châu Âu dành cho tựa game MMORPG trên PC 'Ragnarok Zero: Global'!

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), công ty con tại Malaysia của công ty game toàn cầu Gravity, đã tổ chức thành công "Buổi gặp mặt người dùng Châu Âu của Ragnarok Zero: Global" tại Đức.

Gravity Game Unite (GGU) đã tổ chức sự kiện gặp mặt trực tiếp đầu tiên dành cho người dùng Châu Âu tại thành phố Frankfurt, Đức, vào ngày 18 tháng 7. Sự kiện được tổ chức để thể hiện cam kết của công ty trong việc trực tiếp phục vụ thị trường Châu Âu, đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng người chơi địa phương.

European User Meetup for Ragnarok Zero: Global (PRNewsfoto/Gravity Game Unite SDN. BHD.)

Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo chủ chốt của Gravity Game Unite (GGU), bao gồm Giám đốc điều hành Yoshinori Kitamura, cùng các thành viên của đội ngũ phát triển Ragnarok Zero: Global. Đông đảo người dùng địa phương, những người có ảnh hưởng và đại diện truyền thông cũng có mặt, phản ánh sự mong đợi lớn dành cho tựa game. Châu Âu là một trong những khu vực mà Ragnarok Zero: Global nhận được phản hồi đặc biệt tích cực trong giai đoạn OBT. Việc Giám đốc điều hành Yoshinori Kitamura trực tiếp tham dự nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện cũng như cam kết của Gravity Game Unite (GGU) trong việc mang đến dịch vụ chuyên biệt cho cộng đồng người chơi Châu Âu.

Sự kiện mở đầu bằng bài phát biểu chào mừng của Giám đốc điều hành Gravity Game Unite (GGU), tiếp đó là phần giới thiệu về tựa game từ đội ngũ phát triển, bài trình bày về định hướng dịch vụ và lộ trình phát triển tại Châu Âu, phiên trao đổi với nhà phát triển chia sẻ thông tin chuyên sâu về hậu trường, phiên hỏi đáp với người dùng và hoạt động giao lưu giữa người chơi, nhà phát triển, đại diện truyền thông và những người có ảnh hưởng. Bên cạnh đó, những người tham dự còn nhận được các phần quà độc quyền và tham gia nhiều hoạt động khác nhau được thiết kế nhằm tạo ra những ký ức khó quên.

Gravity Game Unite (GGU) cho biết họ có kế hoạch tăng cường trao đổi với người dùng thông qua phát hành trực tiếp Ragnarok Zero: Global. Trong khuôn khổ sự kiện, đội ngũ phát triển đã lắng nghe phản hồi của người dùng và trao đổi nhiều quan điểm khác nhau, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với định hướng dịch vụ sau khi ra mắt của trò chơi cũng như sự phát triển của cộng đồng người dùng tại Châu Âu.

Harry Choi, Chủ tịch Gravity Game Unite (GGU), cho biết: "Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng và đặt nền móng vững chắc cho quá trình Gravity Game Unite (GGU) thâm nhập thị trường Châu Âu. Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp lại sự ủng hộ và nhiệt tình to lớn mà người dùng đã thể hiện trong giai đoạn OBT. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội để gắn kết và giao lưu với cộng đồng người dùng địa phương".

Kết nối để cập nhật thông tin mới nhất

Người chơi có thể theo dõi các kênh chính thức của Ragnarok Zero: Global để nhận tin tức và cập nhật mới nhất.

Tham gia OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Đăng ký trước: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr9

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SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.