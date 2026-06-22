Gravity Game Unite (GGU) công bố giai đoạn OBT lần thứ hai cho tựa game PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

OBT lần thứ hai dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 7 theo giờ Malaysia

OBT lần thứ hai sẽ giới thiệu trò chơi liên kết "Get Poring", tính năng UGC đầu tiên của thương hiệu Ragnarok là "RO Factory" và nội dung mới "MVP Raid"

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), chi nhánh tại Malaysia của công ty game toàn cầu Gravity, đã công bố lịch trình cho đợt Open Beta Test (OBT) lần thứ hai của tựa game PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global".

OBT lần thứ hai sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng ngày 7 tháng 7 đến 7 giờ 59 sáng ngày 15 tháng 7 theo giờ Malaysia. Người dùng tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương có thể tham gia bằng cách đăng ký trên website chính thức và tải xuống bản cài đặt cho PC.

PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

Trong OBT lần thứ hai, Ragnarok Zero: Global sẽ giới thiệu nhiều tính năng mới được thiết kế để nâng cao trải nghiệm chơi game, bao gồm trò chơi liên kết "Get Poring", "RO Factory", tính năng nội dung do người dùng tạo (UGC) đầu tiên của thương hiệu Ragnarok cho phép người dùng tạo các vật phẩm hiệu ứng dấu chân tùy chỉnh, và nội dung mới trong game mang tên "MVP Raid". Get Poring là một trò chơi liên kết được kết nối với Ragnarok Zero: Global, nơi người chơi có thể thu thập và nuôi dưỡng những Poring độc đáo, sau đó đưa chúng vào Ragnarok Zero: Global để sử dụng làm bạn đồng hành.

RO Factory, tính năng UGC đầu tiên trong thương hiệu Ragnarok, là một tính năng tùy biến cho phép người dùng tạo các vật phẩm trang trí trong game của riêng mình. Các vật phẩm tùy chỉnh được tạo thông qua RO Factory có thể được tải lên hoặc tải xuống từ cộng đồng Ragnarok Zero: Global thông qua trang thị trường toàn cầu của RO Factory. MVP Raid là nội dung đột kích mới trong game, nơi các tổ đội có thể thách đấu các quái vật MVP. Người chơi có thể nhận được nhiều phần thưởng và chiến lợi phẩm khác nhau bằng cách đánh bại quái vật, đồng thời nhận thêm phần thưởng khi hoàn thành các nhiệm vụ liên quan.

Thông qua OBT lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 5, Ragnarok Zero: Global khẳng định được sự quan tâm mạnh mẽ đối với game thông qua sự tham gia và phản hồi của nhiều người chơi toàn cầu. Đặc biệt, trò chơi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng tại Châu Âu, qua đó càng làm gia tăng kỳ vọng đối với hoạt động vận hành toàn cầu của game. Dựa trên phản hồi của người chơi và dữ liệu lối chơi thu thập được trong giai đoạn OBT lần thứ nhất, GGU dự kiến sẽ giới thiệu thêm các nội dung mới trong đợt OBT lần thứ hai sắp tới.

Ragnarok Zero: Global là một tựa game PC MMORPG dựa trên những yếu tố cốt lõi của Ragnarok Online gốc, bao gồm thế giới quan, đồ họa pixel 2D và nhạc nền (BGM). Trong khi vẫn duy trì lối chơi kinh điển của tựa game gốc, trò chơi mang đến trải nghiệm lối chơi mới thông qua các câu chuyện và nội dung mới được mở rộng trong thế giới Midgard. Trò chơi cũng cải thiện môi trường trải nghiệm tổng thể thông qua việc điều chỉnh cơ chế phát triển nhân vật và tiến trình game, cùng với việc nâng cấp giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX). Các tính năng như tự động chiến đấu, cải thiện sự tiện lợi di chuyển giữa các khu vực và mở rộng chức năng camera hỗ trợ quá trình phát triển nhân vật mượt mà hơn và trải nghiệm lối chơi thoải mái hơn.

Harry Choi, Chủ tịch Gravity Game Unite, cho biết: "Trong đợt OBT lần thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 7, chúng tôi dự định giới thiệu một trò chơi liên kết, tính năng UGC đầu tiên của thương hiệu Ragnarok cùng nội dung mới được thiết kế để làm cho trò chơi thú vị hơn, đồng thời đánh giá phản hồi từ người dùng toàn cầu. Dựa trên phản hồi thu được từ hai đợt OBT, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và độ ổn định của dịch vụ. Sau đợt OBT lần thứ hai, chúng tôi dự kiến tiến hành các bước chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức và từng bước công bố thêm nội dung và các sự kiện. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các bạn trong đợt OBT lần thứ hai sắp tới".

Trong khi đó, Gravity Game Unite hiện đang triển khai chương trình đăng ký trước và các sự kiện dành cho Ragnarok Zero: Global trước thềm ra mắt chính thức. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang đăng ký trước chính thức:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr6

Kết nối với chúng tôi

Người chơi có thể theo dõi các kênh chính thức của Ragnarok Zero: Global để nhận tin tức và cập nhật mới nhất.

Tham gia OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Đăng ký trước: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr6

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Giới thiệu về Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) là công ty con toàn cầu phụ trách phát hành và dịch vụ trò chơi của Gravity Co., Ltd., có trụ sở chính tại Malaysia. Công ty tập trung cung cấp các tựa game Ragnarok và vận hành dịch vụ game toàn cầu cho người chơi trên toàn thế giới thông qua phát hành, vận hành và xây dựng cộng đồng.

Giới thiệu về Gravity Co., Ltd.

Được thành lập vào tháng 4 năm 2000 và niêm yết trên Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. là một công ty game toàn cầu có trụ sở chính tại Hàn Quốc. Nổi tiếng nhất với tựa game MMORPG chủ lực Ragnarok Online, Gravity tiếp tục mở rộng danh mục với các trò chơi trực tuyến và di động được hàng triệu người chơi trên toàn thế giới yêu thích.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.