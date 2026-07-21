Gravity Game Unite (GGU) ปิดฉากงานพบปะผู้เล่นเกม PC MMORPG 'Ragnarok Zero: Global' ในยุโรปอย่างประสบความสำเร็จ
News provided byGravity Game Unite SDN. BHD.
22 Jul, 2026, 00:49 CST
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 22 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU) บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียของ Gravity บริษัทผู้พัฒนาเกมระดับโลก ปิดฉากการจัดงาน "Ragnarok Zero: Global European User Meetup" อย่างประสบความสำเร็จที่ประเทศเยอรมนี
ทั้งนี้ Gravity Game Unite (GGU) ได้จัดงานพบปะกลุ่มผู้เล่นเกมในยุโรปในสถานที่จริงเป็นครั้งแรกที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้บริการตลาดยุโรปโดยตรง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชุมชนผู้เล่นเกมในท้องถิ่น
ภายในงานมีผู้บริหารคนสำคัญของ Gravity Game Unite (GGU) เข้าร่วม ได้แก่ Yoshinori Kitamura ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงสมาชิกของทีมพัฒนาเกม Ragnarok Zero: Global นอกจากนี้ ยังมีผู้เล่นเกมในท้องถิ่น อินฟลูเอนเซอร์ และผู้แทนจากสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงการรอคอยและความคาดหวังในระดับสูงที่มีต่อเกมนี้ ยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ Ragnarok Zero: Global ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกเป็นพิเศษในช่วงการทดสอบ Open Beta Test (OBT) ทั้งนี้ การที่ Yoshinori Kitamura ในฐานะ CEO ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง ยังช่วยย้ำถึงความสำคัญของงานครั้งนี้ รวมถึงความมุ่งมั่นของ Gravity Game Unite (GGU) ในการมอบบริการแก่ชุมชนผู้เล่นในยุโรปโดยเฉพาะ
งานครั้งนี้เริ่มต้นด้วยคำกล่าวต้อนรับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gravity Game Unite (GGU) ตามด้วยการแนะนำตัวเกมโดยทีมผู้พัฒนา การนำเสนอทิศทางการให้บริการและโรดแมปสำหรับตลาดยุโรป ช่วงเสวนากับทีมผู้พัฒนาที่เปิดเผยเรื่องราวและข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังการทำงาน ช่วงถาม-ตอบกับผู้ใช้งาน ตลอดจนกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เล่น ทีมพัฒนา ผู้แทนสื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษที่มีเฉพาะภายในงาน และร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายที่ได้รับการจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
Gravity Game Unite (GGU) ระบุว่าบริษัทมีแผนเสริมสร้างการสื่อสารกับผู้เล่นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านการให้บริการเกม Ragnarok Zero: Global โดยตรง ภายในงาน ทีมผู้พัฒนาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เล่น พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองในหลากหลายประเด็น อีกทั้งยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามทิศทางการให้บริการเกมหลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตลอดจนการผลักดันการเติบโตของชุมชนผู้เล่นในยุโรปอย่างต่อเนื่อง
Harry Choi ประธานบริษัท Gravity Game Unite (GGU) กล่าวว่า "งานครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญและเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่การเข้าสู่ตลาดยุโรปของ Gravity Game Unite (GGU) เรากำลังเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อตอบแทนแรงสนับสนุนและความกระตือรือร้นอย่างล้นหลามที่ผู้เล่นเกมมอบให้ในช่วงการทดสอบ OBT และเราจะเดินหน้าสร้างโอกาสในการพบปะพูดคุยและสื่อสารกับชุมชนผู้เล่นในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง"
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด
ผู้เล่นสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดของ Ragnarok Zero: Global ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ
เข้าร่วม OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr9
Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
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SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.
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