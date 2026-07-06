HYPSET triển lãm các giải pháp lắp đặt quang điện cấu trúc cáp cho môi trường năng lượng mặt trời đầy thách thức của Đông Nam Á tại ASEW 2026

BANGKOK, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Tuần lễ Năng lượng Bền vững ASEAN (ASEW) 2026 ở Bangkok, HYPSET đã trình bày các công nghệ lắp đặt quang điện (PV) kết cấu cáp mới nhất của mình, nêu bật cách các giải pháp PV kết cấu cáp có thể mở ra những cơ hội mới cho các ứng dụng năng lượng mặt trời thương mại & công nghiệp, thủy điện và địa hình phức tạp trên khắp Đông Nam Á.

Thị trường năng lượng mặt trời của Thái Lan: Tăng trưởng mạnh mẽ giữa những thách thức về cấu trúc

Thái Lan đã nổi lên như một trong những thị trường năng lượng mặt trời hứa hẹn nhất Đông Nam Á. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đối với năng lượng tái tạo và các mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch đầy tham vọng đang thúc đẩy việc triển khai năng lượng mặt trời trên toàn quốc.

Về phía thị trường, nhu cầu điện ngày càng tăng từ các ngành thương mại và công nghiệp, kết hợp với nguồn tài nguyên nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản dồi dào, đang hỗ trợ sự phát triển của các ứng dụng năng lượng mặt trời và điện mặt trời trên mặt nước phân tán. Trong những năm gần đây, số lượng lắp đặt năng lượng mặt trời có sự tăng trưởng bền vững, phản ánh sự gia tăng liên tục các cơ hội thị trường trên toàn cầu.

Tuy nhiên, đằng sau những cơ hội này là những thách thức đáng kể. Các cảnh quan đa dạng của Thái Lan - bao gồm núi, đồi và vùng nước - làm cho các hệ thống lắp đặt nghiêng cố định thông thường trở nên tốn kém để xây dựng và khó triển khai. Các hệ thống như vậy thường phải vật lộn để thích ứng với các địa hình phức tạp và thường đòi hỏi nguồn tài nguyên đất đáng kể.

Những hạn chế này làm tăng chi phí dự án và hạn chế tích hợp năng lượng mặt trời với nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, tạo ra một nút thắt cổ chai lớn trong việc mở rộng thị trường hơn nữa.

Công nghệ quang điện cấu trúc cáp mở ra những khả năng mới cho triển khai năng lượng mặt trời

Các giải pháp lắp đặt PV kết cấu cáp của HYPSET giải quyết những thách thức này thông qua kỹ thuật đổi mới, cung cấp các giải pháp tối ưu cho nhiều ứng dụng.

Năng lượng mặt trời phân tán trong thương mại & công nghiệp : Vượt qua những hạn chế về đất đai

Tại các khu vực công nghiệp và thương mại đông dân cư của Thái Lan, tài nguyên đất đai rất khan hiếm. Công nghệ lắp đặt PV kết cấu cáp của HYPSET, với khả năng thích ứng tuyệt vời và tích hợp liền mạch với các hoạt động hiện có, có thể được triển khai trên các cơ sở công nghiệp, bãi đỗ xe, nhà máy xử lý nước thải và các không gian chưa được sử dụng khác. Hệ thống cho phép sản xuất điện năng lượng mặt trời trong khi vẫn bảo tồn các chức năng hiện có của địa điểm, giảm đáng kể độ phức tạp trong xây dựng và chi phí dự án tổng thể.

Hơn nữa, khả năng chịu tải gió và địa chấn tuyệt vời của hệ thống lắp đặt kết cấu cáp cho phép nó chịu được khí hậu nóng ẩm và điều kiện bão theo mùa của Thái Lan, đảm bảo vận hành nhà máy lâu dài đáng tin cậy và giảm chi phí bảo trì. Đây là giải pháp năng lượng mặt trời phân tán với chi phí xây dựng thấp, độ tin cậy cao và lợi nhuận dự án hấp dẫn, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí điện và đạt được chuyển đổi xanh và carbon thấp.

Điện mặt trời kết hợp nuôi trồng thủy sản: Tạo ra giá trị chung trên và dưới mặt nước

Ngành nuôi trồng thủy sản của Thái Lan là một trong những ngành lớn nhất ở Đông Nam Á, nhưng các hệ thống lắp đặt thông thường thường đòi hỏi mật độ móng cao, có thể cản trở các hoạt động nuôi trồng thủy sản hàng ngày. Hệ thống giá đỡ kết cấu cáp của HYPSET áp dụng thiết kế nhịp lớn với nền móng cọc tối thiểu, cung cấp không gian trống rộng rãi dưới các mô-đun PV, tạo ra sự cộng hưởng hiệu quả giữa phát điện mặt trời trên mặt nước và nuôi trồng thủy sản bên dưới. Hệ thống này sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, cung cấp một giải pháp hiệu quả và bền vững cho thị trường điện mặt trời trên mặt nước đang phát triển nhanh chóng của Thái Lan.

Thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu thông qua đổi mới

Là doanh nghiệp tiên phong toàn cầu về hệ thống giá đỡ điện mặt trời kết cấu cáp, HYPSET đã thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ ở Trung Quốc và đang mở rộng nhanh chóng trên khắp Đông Nam Á, được hỗ trợ bởi danh mục hơn 100 bằng sáng chế. Triển lãm này không chỉ thể hiện cách công nghệ đã hoàn thiện giúp giải quyết những vấn đề nan giải trong khu vực mà còn nhấn mạnh cam kết dài hạn của HYPSET đối với sự phát triển thị trường toàn cầu. Trong tương lai, HYPSET sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới và kỹ thuật tiên tiến, đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ quang điện cấu trúc cáp và đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

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