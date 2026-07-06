HYPSET Tonjol Penyelesaian Pemasangan PV Struktur-Kabel untuk Persekitaran Solar Mencabar Asia Tenggara di ASEW 2026

BANGKOK, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Di Minggu Tenaga Lestari ASEAN (ASEW) 2026, Bangkok, HYPSET memperkenalkan teknologi sistem pemasangan fotovolta (PV) struktur kabel yang terkini, dengan mengetengahkan bagaimana penyelesaian PV struktur kabel mampu membuka peluang baharu bagi aplikasi solar komersial & perindustrian, akuavolta serta kawasan rupa bumi kompleks di seluruh Asia Tenggara.

Pasaran Solar Thailand: Pertumbuhan Kukuh Dalam Keadaan Cabaran Struktur

Thailand muncul sebagai salah satu pasaran solar paling berpotensi di Asia Tenggara. Sokongan padu pihak kerajaan terhadap tenaga boleh baharu serta sasaran peralihan kepada tenaga bersih yang bercita-cita tinggi mempercepat penggunaan tenaga solar di seluruh negara.

Dari sudut pasaran, peningkatan permintaan elektrik daripada sektor komersial dan perindustrian, digabungkan dengan sumber pertanian dan akuakultur yang melimpah ruah, menyokong pertumbuhan aplikasi solar dan akuavolta teragih. Pemasangan sistem solar menunjukkan pertumbuhan yang berterusan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, lalu menggambarkan pengembangan peluang pasaran yang berterusan merentasi wilayah global.

Walau bagaimanapun, di sebalik peluang ini terdapat cabaran yang ketara. Kepelbagaian landskap Thailand—termasuk kawasan pergunungan, bukit-bukau dan jasad air—menjadikan sistem pemasangan condong tetap konvensional mahal untuk dibina dan mencabar untuk dilaksanakan. Sistem sedemikian sering menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan keadaannya dengan rupa bumi yang kompleks serta lazimnya memerlukan sumber tanah yang besar.

Kekangan ini meningkatkan kos projek dan mengehadkan integrasi kuasa solar dengan sektor pertanian dan akuakultur, sekali gus mewujudkan halangan utama kepada pengembangan pasaran yang selanjutnya.

Teknologi PV Struktur Kabel Membuka Peluang Baharu Penggunaan Tenaga Solar

Penyelesaian sistem pemasangan PV struktur kabel HYPSET menangani cabaran ini menerusi kejuruteraan inovatif, selain menyediakan penyelesaian teroptimum untuk pelbagai aplikasi.

Solar Teragih Komersial & Perindustrian: Mengatasi Kekangan Ruang Tanah

Di kawasan perindustrian dan komersial Thailand yang padat dengan penduduk, sumber tanah adalah terhad. Teknologi sistem pemasangan PV struktur kabel HYPSET, dengan kebolehsuaian tapak yang sangat baik serta integrasi lancar dengan operasi sedia ada, boleh dipasang di kemudahan perindustrian, ruang letak kenderaan, loji rawatan air sisa dan ruang lain yang kurang dimanfaatkan. Sistem ini mengupayakan penjanaan kuasa solar sambil mengekalkan fungsi asal tapak, sekali gus mengurangkan kerumitan pembinaan dan kos keseluruhan projek dengan ketara.

Selain itu, prestasi angin dan seismik yang sangat baik pada sistem pemasangan struktur kabel membolehkannya bertahan dalam iklim Thailand yang panas dan lembap serta keadaan taufan bermusim, sekali gus menjamin operasi loji yang boleh dipercayai untuk jangka panjang dan mengurangkan kos penyelenggaraan. Penyelesaian solar teragih ini menawarkan kos pembinaan yang rendah, kebolehpercayaan yang tinggi serta pulangan projek yang menarik, seterusnya membantu perusahaan mengurangkan kos elektrik dan mencapai transformasi hijau serta rendah karbon.

PV Akuakultur-Solar: Mewujudkan Nilai Bersama di Atas dan Bawah Permukaan Air

Sektor akuakultur Thailand merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, namun sistem pemasangan konvensional lazimnya memerlukan kepadatan asas cerucuk yang tinggi, hal yang boleh mengganggu aktiviti akuakultur harian. Sistem sokongan struktur kabel HYPSET mengguna pakai reka bentuk rentang besar dengan jumlah asas cerucuk yang minimum, sekali gus menyediakan ruang kosong yang mencukupi di bawah modul PV, lalu mewujudkan sinergi sebenar antara penjanaan solar di atas permukaan air dengan aktiviti akuakultur di bawahnya. Pendekatan ini menggunakan sumber air dengan cekap, sekali gus menyediakan penyelesaian efisien dan mampan untuk pasaran akuavolta Thailand yang berkembang pesat.

Memacu Pertumbuhan Global Melalui Inovasi

Sebagai perintis global dalam sistem pemasangan PV struktur kabel, HYPSET telah membina kedudukan kukuh di China dan sedang berkembang pesat di seluruh Asia Tenggara, disokong oleh portfolio yang mengandungi lebih daripada 100 paten. Pameran ini bukan sahaja memperlihatkan teknologi matang yang mampu menangani masalah utama serantau, malah turut menegaskan komitmen jangka panjang HYPSET terhadap pembangunan pasaran global. Memandang ke hadapan, HYPSET akan terus melabur dalam inovasi dan kejuruteraan termaju, mempercepat penggunaan teknologi PV struktur kabel serta menyumbang kepada peralihan tenaga global.

SOURCE HYPSET