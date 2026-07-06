HYPSET ชูโซลูชันจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างเคเบิลสำหรับสภาพแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท้าทายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ ASEW 2026

News provided by

HYPSET

06 Jul, 2026, 23:30 CST

กรุงเทพมหานคร, 6 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ที่ ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 ที่กรุงเทพฯ HYPSET ได้นำเสนอเทคโนโลยีการจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิลรุ่นล่าสุดของบริษัท โดยเน้นย้ำว่าโซลูชันแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิลสามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (aquavoltaic) และการใช้งานในพื้นที่ภูมิประเทศที่ซับซ้อนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย: เติบโตแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายเชิงโครงสร้าง

Continue Reading

ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีศักยภาพมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียนและเป้าหมายที่ทะเยอทะยานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกำลังเร่งให้เกิดการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ

ในด้านตลาด อุปสงค์การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกับทรัพยากรทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ กำลังสนับสนุนการเติบโตของการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายและพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สะท้อนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังโอกาสเหล่านี้มีความท้าทายสำคัญหลายประการ ภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทย ทั้งภูเขา เนินเขา และแหล่งน้ำ ทำให้ระบบติดตั้งปรับมุมเอียงคงที่แบบเดิมมีต้นทุนการก่อสร้างสูงและติดตั้งใช้งานได้ยาก ระบบดังกล่าวส่วนใหญ่มักปรับเข้ากับภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้ลำบาก และโดยทั่วไปแล้วต้องใช้ทรัพยากรที่ดินจำนวนมาก

ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้นและจำกัดการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตลาดต่อไป

เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิล เปิดโอกาสใหม่สำหรับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

โซลูชันการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยโครงสร้างเคเบิลของ HYPSET ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรม มอบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม: ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านพื้นที่

ในพื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่มีประชากรหนาแน่นของประเทศไทย ทรัพยากรที่ดินนั้นมีจำกัด เทคโนโลยีการจับยึดแผงโซลาร์เซลล์แบบโครงสร้างเคเบิลของ HYPSET ด้วยความสามารถในการปรับเข้ากับพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและการบูรณาการอย่างราบรื่นกับการดำเนินงานเดิมนั้น สามารถนำไปติดตั้งได้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลานจอดรถ โรงบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยระบบนี้ช่วยให้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในขณะที่ยังคงรักษาการใช้งานเดิมของพื้นที่เอาไว้ ลดความซับซ้อนในการก่อสร้างและต้นทุนโครงการโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการต้านทานลมและแผ่นดินไหวที่ยอดเยี่ยมของระบบจับยึดโครงสร้างเคเบิล ทำให้ทนสภาพอากาศร้อนชื้นและพายุตามฤดูกาลของประเทศไทยได้ ช่วยให้การทำงานของโรงไฟฟ้าเชื่อถือได้ในระยะยาวและลดต้นทุนการบำรุงรักษา นี่คือโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ที่มีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง และผลตอบแทนโครงการที่ดึงดูดใจ ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำได้

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-เซลล์แสงอาทิตย์: สร้างมูลค่าร่วมกันทั้งเหนือน้ำและใต้น้ำ

ภาคส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ระบบจับยึดแบบเดิมมักจำเป็นต้องมีฐานรากที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งอาจรบกวนกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละวันได้ ระบบรองรับโครงสร้างเคเบิลของ HYPSET ใช้การออกแบบช่วงกว้างโดยใช้ฐานรากเสาเข็มให้น้อยที่สุด ทำให้มีพื้นที่ว่างเหลือเฟือใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สร้างการประสานกำลังกันอย่างแท้จริงระหว่างการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เหนือน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใต้น้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ผนวกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทย

ผลักดันการเติบโตทั่วโลกผ่านนวัตกรรม

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิล HYPSET ได้สร้างการดำเนินงานที่มั่นคงในประเทศจีนและกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนโดยสิทธิบัตรกว่า 100 รายการ มหกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นเทคโนโลยีที่เติบโตเต็มที่ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคได้เท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของ HYPSET ในการพัฒนาตลาดโลกอีกด้วย ในอนาคต HYPSET จะยังคงลงทุนด้านนวัตกรรมและวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อเร่งการนำเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิลมาใช้ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก

SOURCE HYPSET

Also from this source

HYPSET Tonjol Penyelesaian Pemasangan PV Struktur-Kabel untuk Persekitaran Solar Mencabar Asia Tenggara di ASEW 2026

HYPSET Tonjol Penyelesaian Pemasangan PV Struktur-Kabel untuk Persekitaran Solar Mencabar Asia Tenggara di ASEW 2026

Di Minggu Tenaga Lestari ASEAN (ASEW) 2026, Bangkok, HYPSET memperkenalkan teknologi sistem pemasangan fotovolta (PV) struktur kabel yang terkini,...
HYPSET Highlights Cable-Structure PV Mounting Solutions for Southeast Asia's Challenging Solar Environments at ASEW 2026

HYPSET Highlights Cable-Structure PV Mounting Solutions for Southeast Asia's Challenging Solar Environments at ASEW 2026

At ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 in Bangkok, HYPSET presented its latest cable-structure PV mounting technologies, highlighting how...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics