HYPSET ชูโซลูชันจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างเคเบิลสำหรับสภาพแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท้าทายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ ASEW 2026
News provided byHYPSET
06 Jul, 2026, 23:30 CST
กรุงเทพมหานคร, 6 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ที่ ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 ที่กรุงเทพฯ HYPSET ได้นำเสนอเทคโนโลยีการจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิลรุ่นล่าสุดของบริษัท โดยเน้นย้ำว่าโซลูชันแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิลสามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (aquavoltaic) และการใช้งานในพื้นที่ภูมิประเทศที่ซับซ้อนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย: เติบโตแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายเชิงโครงสร้าง
ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีศักยภาพมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียนและเป้าหมายที่ทะเยอทะยานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกำลังเร่งให้เกิดการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ
ในด้านตลาด อุปสงค์การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกับทรัพยากรทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ กำลังสนับสนุนการเติบโตของการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายและพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สะท้อนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังโอกาสเหล่านี้มีความท้าทายสำคัญหลายประการ ภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทย ทั้งภูเขา เนินเขา และแหล่งน้ำ ทำให้ระบบติดตั้งปรับมุมเอียงคงที่แบบเดิมมีต้นทุนการก่อสร้างสูงและติดตั้งใช้งานได้ยาก ระบบดังกล่าวส่วนใหญ่มักปรับเข้ากับภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้ลำบาก และโดยทั่วไปแล้วต้องใช้ทรัพยากรที่ดินจำนวนมาก
ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้นและจำกัดการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตลาดต่อไป
เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิล เปิดโอกาสใหม่สำหรับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
โซลูชันการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยโครงสร้างเคเบิลของ HYPSET ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรม มอบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม: ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านพื้นที่
ในพื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่มีประชากรหนาแน่นของประเทศไทย ทรัพยากรที่ดินนั้นมีจำกัด เทคโนโลยีการจับยึดแผงโซลาร์เซลล์แบบโครงสร้างเคเบิลของ HYPSET ด้วยความสามารถในการปรับเข้ากับพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและการบูรณาการอย่างราบรื่นกับการดำเนินงานเดิมนั้น สามารถนำไปติดตั้งได้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลานจอดรถ โรงบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยระบบนี้ช่วยให้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในขณะที่ยังคงรักษาการใช้งานเดิมของพื้นที่เอาไว้ ลดความซับซ้อนในการก่อสร้างและต้นทุนโครงการโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการต้านทานลมและแผ่นดินไหวที่ยอดเยี่ยมของระบบจับยึดโครงสร้างเคเบิล ทำให้ทนสภาพอากาศร้อนชื้นและพายุตามฤดูกาลของประเทศไทยได้ ช่วยให้การทำงานของโรงไฟฟ้าเชื่อถือได้ในระยะยาวและลดต้นทุนการบำรุงรักษา นี่คือโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ที่มีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง และผลตอบแทนโครงการที่ดึงดูดใจ ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำได้
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-เซลล์แสงอาทิตย์: สร้างมูลค่าร่วมกันทั้งเหนือน้ำและใต้น้ำ
ภาคส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ระบบจับยึดแบบเดิมมักจำเป็นต้องมีฐานรากที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งอาจรบกวนกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละวันได้ ระบบรองรับโครงสร้างเคเบิลของ HYPSET ใช้การออกแบบช่วงกว้างโดยใช้ฐานรากเสาเข็มให้น้อยที่สุด ทำให้มีพื้นที่ว่างเหลือเฟือใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สร้างการประสานกำลังกันอย่างแท้จริงระหว่างการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เหนือน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใต้น้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ผนวกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทย
ผลักดันการเติบโตทั่วโลกผ่านนวัตกรรม
ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิล HYPSET ได้สร้างการดำเนินงานที่มั่นคงในประเทศจีนและกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนโดยสิทธิบัตรกว่า 100 รายการ มหกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นเทคโนโลยีที่เติบโตเต็มที่ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคได้เท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของ HYPSET ในการพัฒนาตลาดโลกอีกด้วย ในอนาคต HYPSET จะยังคงลงทุนด้านนวัตกรรมและวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อเร่งการนำเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างเคเบิลมาใช้ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก
SOURCE HYPSET
Share this article