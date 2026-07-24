InfiMotion Technology chính thức ra mắt công chúng, giới thiệu năng lực phát triển toàn diện hệ thống truyền động điện tại sự kiện ở Vô Tích

VÔ TÍCH, Trung Quốc, ngày 24 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology (InfiMotion), đơn vị đổi mới toàn cầu trong lĩnh vực hệ thống truyền động điện thông minh, đã tổ chức sự kiện giới thiệu công nghệ tại thành phố Vô Tích vào ngày 16 tháng 7, đánh dấu lần đầu tiên công ty ra mắt công chúng với tư cách là nhà cung cấp độc lập phục vụ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Sự kiện đã giới thiệu năng lực toàn diện của công ty, từ nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu, kiểm chứng trong các điều kiện khắc nghiệt đến sản xuất với độ chính xác cấp micromet – củng cố vị thế của công ty như một thế lực đang lên trong lĩnh vực hệ truyền động dành cho xe năng lượng mới (NEV).

"Hãy để thế giới biết đến InfiMotion", Joe Lin, Giám đốc điều hành của InfiMotion Technology cho biết. "Chúng tôi đã dành nhiều năm hoàn thiện công nghệ truyền động điện cho các hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới và giờ đây đã sẵn sàng hoạt động độc lập với tư cách là đối tác đáng tin cậy cho thị trường rộng lớn hơn".

Mạng lưới R&D toàn cầu đồng bộ trên nền tảng đám mây: Kỹ thuật không biên giới

Mạng lưới R&D của InfiMotion trải rộng tại Vô Tích, Thượng Hải, Ninh Ba, Hàng Châu và Gothenburg, với hơn 1.000 kỹ sư – bao gồm một đội ngũ hơn 100 kỹ sư người Thụy Điển – cộng tác theo thời gian thực thông qua nền tảng đám mây. Mạng lưới toàn cầu này được hình thành dựa trên những điều kiện khắc nghiệt trong thực tế: độ bền ở tải trọng cao trên cao tốc autobahn của Châu Âu, khởi động trong điều kiện giá lạnh tại Bắc Âu, và vận hành toàn tải trong môi trường nhiệt đới ở Đông Nam Á – những kịch bản trực tiếp định hình DNA toàn cầu của InfiMotion.

Thành tích "Đầu tiên" trong ngành

Bề dày năng lực kỹ thuật của InfiMotion tự thân đã nói lên tất cả:

2021: Tiên phong tự phát triển cụm truyền động điện (EDU) 400V sử dụng silicon carbide (SiC) đầu tiên của Trung Quốc dành cho mẫu ZEEKR 001.

2024: Ra mắt cụm truyền động điện điều khiển theo miền 11 trong 1 đầu tiên trên thế giới, đạt hiệu suất CLTC trên 90% trên nền tảng IGBT 400V.

2025: Giới thiệu cụm truyền động điện hai mô-tơ bằng hợp kim magie - nhôm đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt, cùng cụm truyền động điện đồng trục hiệu năng cao 900V bằng hợp kim magie đầu tiên trên thế giới – cung cấp mô-men xoắn cực đại 5.200 Nm với khối lượng tịnh chỉ 77 kg.

Công ty cũng tiên phong trong công nghệ cuộn dây Umini-pin, lá thép silic siêu mỏng 0,2 mm, các công nghệ PCM nhúng và ba mức, đồng thời dẫn đầu quá trình xây dựng các tiêu chuẩn ngành đối với vật liệu hợp kim vô định hình.

Thử nghiệm đến mức cực hạn – Chứng nhận cho sự tin cậy trên toàn cầu

InfiMotion tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình theo tiêu chuẩn ASPICE Cấp độ 3 và chứng nhận ASIL-D (ISO 26262). Hệ thống kiểm chứng của công ty bao gồm thử nghiệm chu kỳ nhiệt từ -60°C đến 140°C, phun sương muối trong 1.500 giờ và chạy thử độ bền toàn diện kéo dài 2.500 giờ – với hơn 9.000 hạng mục thử nghiệm riêng lẻ cần thiết cho một thương hiệu cao cấp của Châu Âu. Trung tâm thử nghiệm được CNAS công nhận của công ty sở hữu bệ thử mô-tơ tốc độ 30.000 vòng/phút đầu tiên trên thế giới.

Sản xuất với độ chính xác cấp micromet

InfiMotion hiện vận hành năm cơ sở sản xuất thông minh tại Trung Quốc (Vô Tích, Hàng Châu, Ninh Ba, Cù Châu và Gia Hưng), với dây chuyền sản xuất mô-tơ đạt mức tự động hoá 95%. Độ chính xác của công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT) được duy trì ở mức ±25 μm, thiết bị đo có khả năng đo tới 0,1 μm, và hệ thống kiểm tra trực quan ứng dụng AI phát hiện các lỗi nhỏ tới 20 μm.

Từ Vô Tích vươn ra thế giới

Hiện nay, InfiMotion cung cấp các hệ thống truyền động điện trên toàn dải điện áp (400V–900V) cho mọi phân khúc xe, từ hạng A0 đến siêu xe. Mạng lưới toàn cầu của công ty trải rộng tại Trung Quốc, Châu Âu và Malaysia, với việc tích hợp theo chiều dọc từ các linh kiện cốt lõi đến hệ thống hoàn chỉnh. Trong nửa đầu năm 2026, công ty được xếp hạng trong nhóm ba nhà cung cấp hàng đầu tại Trung Quốc về sản lượng xuất xưởng cả mô-tơ và bộ biến tần, đồng thời sản phẩm sản xuất hàng loạt đã cung cấp cho Geely, Volvo và JLR.

Kỷ nguyên InfiMotion mới chỉ bắt đầu

Trong bối cảnh ngành xe năng lượng mới toàn cầu trải qua quá trình chuyển đổi sâu sắc, InfiMotion tiếp tục cam kết tự chủ toàn diện trong hoạt động R&D, phát huy sức mạnh hợp tác toàn cầu, và các quan hệ đối tác cởi mở, cùng có lợi – mang đến cho thị trường thế giới các giải pháp truyền động điện Trung Quốc đã được kiểm chứng, dễ dàng truy xuất nguồn gốc và sẵn sàng sản xuất hàng loạt.

Giới thiệu về InfiMotion Technology

InfiMotion Technology là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu & phát triển và sản xuất các hệ thống truyền động điện tiên tiến cùng các linh kiện dành cho xe năng lượng mới. Với cam kết đổi mới sáng tạo, hiệu suất và tính bền vững, InfiMotion cung cấp các giải pháp toàn diện, trao quyền cho các hãng sản xuất ô tô phát triển thế hệ xe điện thông minh, mạnh mẽ và hiệu quả tiếp theo.

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SOURCE INFIMOTION