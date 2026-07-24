InfiMotion Technology Tampil Julung Kali kepada Umum, Pamer Keupayaan Pemacu Elektrik Tindanan Penuh di Acara Wuxi

WUXI, China, 24 Julai 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology (InfiMotion), pelopor global dalam sistem pemacu elektrik (e-drive) pintar, menganjurkan acara pameran teknologi di Wuxi pada 16 Julai, sekali gus menyaksikan penampilan sulungnya kepada umum sebagai pembekal bebas kepada industri automotif global. Acara tersebut memperlihatkan keupayaan menyeluruh syarikat yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan (R&D) global, pengesahan ekstrem serta pembuatan berketepatan mikron – sekali gus memantapkan kedudukannya sebagai kuasa yang sedang bangkit dalam sektor rangkaian pemacu kenderaan tenaga baharu (NEV).

"Biarlah dunia mengenali InfiMotion," kata Joe Lin, Ketua Pegawai Eksekutif InfiMotion Technology. "Kami telah menghabiskan masa selama bertahun-tahun menyempurnakan teknologi pemacu elektrik kami untuk pengeluar kereta global terkemuka, dan kini kami bersedia untuk berdiri sendiri sebagai rakan kongsi yang dipercayai untuk pasaran yang lebih luas."

R&D Global Disegerakkan Awan: Kejuruteraan Tanpa Sempadan

Rangkaian R&D InfiMotion merangkumi Wuxi, Shanghai, Ningbo, Hangzhou dan Gothenburg, dengan lebih 1,000 jurutera – termasuk pasukan Sweden yang terdiri daripada lebih 100 orang – bekerjasama secara masa nyata menerusi teknologi awan. Jejak global ini dibina berasaskan keadaan ekstrem dunia sebenar: ketahanan beban tinggi di jalan raya ekspres Eropah, permulaan sejuk Nordic serta operasi beban penuh kawasan tropika di Asia Tenggara – senario yang membentuk secara langsung DNA globalisasi InfiMotion.

Rekod Prestasi "Pencapaian Sulung" dalam Industri

Rekod pencapaian teknikal InfiMotion membuktikan sendiri kehebatannya:

2021: Mempelopori EDU SiC 400V pertama di China yang dibangunkan sendiri untuk ZEEKR 001.

2024: Melancarkan EDU terkawal-domain 11-dalam-1 pertama di dunia, yang mencapai kecekapan CLTC melebihi 90% pada platform IGBT 400V.

2025: Memperkenalkan EDU dwimotor aloi magnesium-aluminium pertama di dunia yang dikeluarkan secara besar-besaran serta EDU sepaksi aloi-magnesium berprestasi tinggi 900V pertama di dunia – menghasilkan tork puncak 5,200 Nm dengan berat bersih hanya 77 kg.

Syarikat juga mempelopori teknologi belitan Umini-pin, pelaminaan keluli silikon ultra nipis 0.2 mm, teknologi PCM terbenam dan tiga peringkat, selain menerajui penggubalan piawaian industri bagi bahan aloi amorfus.

Diuji dalam Keadaan Paling Ekstrem – Diperakui demi Kepercayaan Global

InfiMotion mematuhi proses ASPICE Tahap 3 serta pensijilan ASIL-D (ISO 26262). Sistem pengesahannya merangkumi kitaran suhu dari -60°C hingga 140°C, ujian semburan garam 1,500 jam serta ujian ketahanan menyeluruh selama 2,500 jam – dengan lebih 9,000 item ujian individu diperlukan bagi satu jenama premium Eropah. Pusat ujian syarikat yang mendapat akreditasi CNAS turut menyediakan persekitaran ujian motor 30,000 rpm yang pertama di dunia.

Pembuatan dengan Ketepatan Tahap Mikron

InfiMotion mengendalikan lima pangkalan pembuatan pintar di seluruh China (Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Quzhou dan Jiaxing) dengan automasi barisan pengeluaran motor mencapai 95%. Ketepatan SMT dikekalkan pada ±25 μm, instrumen pengukuran mampu mengesan sehingga tahap 0.1 μm, manakala sistem pemeriksaan visual dipacu AI dapat mengesan kecacatan sekecil 20 μm.

Dari Wuxi ke Seluruh Dunia

Hari ini, InfiMotion membekalkan sistem pemacu elektrik yang merangkumi spektrum voltan menyeluruh (400V–900V) untuk semua kelas kenderaan, bermula daripada A0 hinggalah kepada kereta super. Rangkaian globalnya meliputi China, Eropah dan Malaysia, dengan integrasi menegak merangkumi komponen utama hinggalah sistem lengkap. Pada separuh pertama 2026, syarikat disenaraikan sebagai antara tiga pembekal terkemuka China bagi penghantaran motor dan juga penyongsang, dengan pengeluaran volum tinggi telahpun memenuhi keperluan Geely, Volvo dan JLR.

Era InfiMotion Baru Bermula

Ketika industri NEV global mengalami transformasi mendalam, InfiMotion tetap komited terhadap R&D dalaman tindanan penuh, sinergi kolaboratif global dan perkongsian yang menguntungkan semua pihak – demi membawakan penyelesaian pemacu elektrik buatan China yang terbukti, boleh dikesan dan dapat dikeluarkan secara besar-besaran untuk dunia.

Latar Belakang InfiMotion Technology

InfiMotion Technology ialah peneraju global dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembuatan sistem serta komponen pemacu elektrik termaju untuk kenderaan tenaga baharu. Komited terhadap inovasi, prestasi dan kemampanan, InfiMotion menyediakan penyelesaian menyeluruh yang memperkasakan pengeluar kereta mencipta generasi kenderaan elektrik seterusnya yang cekap, berkuasa dan pintar.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: www.infimotion.com

SOURCE INFIMOTION