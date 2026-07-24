InfiMotion Technology เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรก โชว์ศักยภาพระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบครบวงจรในงานที่เมืองอู๋ซี
News provided byINFIMOTION
24 Jul, 2026, 13:07 CST
อู๋ซี, จีน, 23 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology (InfiMotion) ผู้พัฒนานวัตกรรมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก จัดงานแสดงเทคโนโลยีที่เมืองอู๋ซี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในฐานะซัพพลายเออร์อิสระสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก โดยภายในงาน บริษัทได้แสดงศักยภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาระดับโลก การทดสอบภายใต้สภาวะสุดขั้ว ไปจนถึงการผลิตที่มีความแม่นยำระดับไมครอน ตอกย้ำสถานะในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งของอุตสาหกรรมระบบส่งกำลังสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV)
"ถึงเวลาที่โลกจะได้รู้จัก InfiMotion" Joe Lin ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ InfiMotion Technology กล่าว "เราใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก และวันนี้เราพร้อมก้าวสู่การเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับตลาดในวงกว้าง"
เครือข่ายวิจัยและพัฒนาระดับโลกที่เชื่อมต่อผ่านคลาวด์
เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของ InfiMotion ครอบคลุมเมืองอู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หนิงโป หางโจว และเมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน โดยมีวิศวกรมากกว่า 1,000 คน รวมถึงทีมงานในสวีเดนกว่า 100 คน ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ เครือข่ายดังกล่าวได้รับการออกแบบให้รองรับการทดสอบในสภาพการใช้งานจริงที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงบนทางด่วนในยุโรป การสตาร์ตรถในสภาพอากาศหนาวจัดของแถบนอร์ดิก หรือการใช้งานเต็มกำลังในสภาพอากาศร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดโลก
ผลงานบุกเบิกระดับอุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ InfiMotion สะท้อนผ่านนวัตกรรมสำคัญหลายรายการ ได้แก่
- ปี 2564: พัฒนาระบบ EDU แบบซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) แรงดันไฟฟ้า 400V ที่พัฒนาเองทั้งหมดเป็นรายแรกของจีน สำหรับ ZEEKR 001
- ปี 2567: เปิดตัว EDU แบบควบคุมโดเมน 11-in-1 รุ่นแรกของโลก ที่ให้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน CLTC มากกว่า 90% บนแพลตฟอร์ม IGBT 400V
- ปี 2568: เปิดตัว EDU มอเตอร์คู่ที่ใช้แมกนีเซียม-อะลูมิเนียมอัลลอยรุ่นแรกของโลกที่ผลิตเชิงพาณิชย์ รวมถึง EDU โคแอกเชียลสมรรถนะสูงแรงดันไฟฟ้า 900V ที่ใช้แมกนีเซียมอัลลอยรุ่นแรกของโลก ให้แรงบิดสูงสุด 5,200 นิวตันเมตร ขณะที่มีน้ำหนักสุทธิเพียง 77 กิโลกรัม
นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี Umini-pin winding แผ่นเหล็กซิลิคอนบางพิเศษขนาด 0.2 มม. เทคโนโลยี PCM แบบฝังตัวและแบบสามระดับ รวมถึงมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับวัสดุโลหะผสมอสัณฐาน
ผ่านการทดสอบสุดเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระดับโลก
InfiMotion ดำเนินงานตามมาตรฐาน ASPICE ระดับ 3 และได้รับการรับรองความปลอดภัย ASIL-D ตามมาตรฐาน ISO 26262 ระบบการทดสอบของบริษัทครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตั้งแต่ -60 ถึง 140 องศาเซลเซียส การทดสอบละอองเกลือเป็นเวลา 1,500 ชั่วโมง และการทดสอบความทนทานแบบครบวงจรนาน 2,500 ชั่วโมง โดยสำหรับผู้ผลิตรถยนต์หรูรายหนึ่งในยุโรป จำเป็นต้องผ่านการทดสอบมากกว่า 9,000 รายการ นอกจากนี้ ศูนย์ทดสอบที่ได้รับการรับรองจาก CNAS ยังมีแท่นทดสอบมอเตอร์ความเร็ว 30,000 รอบต่อนาทีแห่งแรกของโลกอีกด้วย
การผลิตที่แม่นยำระดับไมครอน
InfiMotion มีฐานการผลิตอัจฉริยะ 5 แห่งในประเทศจีน (อู๋ซี หางโจว หนิงโป ฉวีโจว และเจียซิง) โดยสายการผลิตมอเตอร์มีระบบอัตโนมัติถึง 95% กระบวนการ SMT มีความแม่นยำ ±25μm เครื่องมือวัดสามารถวัดละเอียดได้ถึง 0.1μm และระบบตรวจสอบด้วยภาพที่ใช้ AI สามารถตรวจจับข้อบกพร่องขนาดเล็กเพียง 20μm
จากอู๋ซีสู่ตลาดโลก
ปัจจุบัน InfiMotion จัดหาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่รองรับแรงดันไฟฟ้า (400V - 900V) สำหรับรถยนต์ทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์ขนาด A0 ไปจนถึงซูเปอร์คาร์ โดยมีเครือข่ายครอบคลุมจีน ยุโรป และมาเลเซีย พร้อมการบูรณาการการผลิตตั้งแต่ชิ้นส่วนหลักไปจนถึงระบบครบวงจร ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทติดอันดับ 3 อันดับแรกของจีนทั้งในด้านยอดจัดส่งมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ และได้เริ่มการผลิตจำนวนมากเพื่อป้อนให้กับ Geely, Volvo และ JLR แล้ว
ยุคของ InfiMotion เพิ่งเริ่มต้น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลก InfiMotion ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรภายในองค์กร เสริมสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระดับโลก และเดินหน้าสร้างพันธมิตรแบบเปิดกว้าง เพื่อส่งมอบโซลูชันระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และพร้อมผลิตในระดับอุตสาหกรรมจากประเทศจีนสู่ตลาดโลก
เกี่ยวกับ InfiMotion Technology
InfiMotion Technology เป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิตระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและชิ้นส่วนขั้นสูงสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม สมรรถนะ และความยั่งยืน พร้อมนำเสนอโซลูชันครบวงจรเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ทรงพลัง และชาญฉลาด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.infimotion.com
SOURCE INFIMOTION
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