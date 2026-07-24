InfiMotion Technology Tampil Perdana ke Publik, Pamerkan Kapabilitas Lengkap E-Drive di Wuxi

"Sudah saatnya dunia mengenal InfiMotion," ujar Joe Lin, CEO, InfiMotion Technology. "Selama bertahun-tahun kami mengembangkan dan menyempurnakan teknologi e-drive untuk berbagai produsen otomotif global. Kini, kami siap menjadi mitra tepercaya bagi industri otomotif yang lebih luas."

Jaringan R&D Global yang Terhubung melalui Komputasi Awan

InfiMotion memiliki jaringan R&D di Wuxi, Shanghai, Ningbo, Hangzhou, dan Gothenburg, yang didukung lebih dari 1.000 insinyur, termasuk lebih dari 100 insinyur di Swedia. Seluruh tim berkolaborasi secara real-time melalui platform berbasis komputasi awan (cloud). Pengembangan teknologi InfiMotion bertumpu pada pengujian di berbagai kondisi nyata yang ekstrem, mulai dari uji ketahanan pada kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan Jerman (Autobahn), uji cold start di kawasan Nordik, hingga pengoperasian dengan beban penuh di iklim tropis Asia Tenggara. Berbagai pengalaman tersebut menjadi fondasi pengembangan produk InfiMotion untuk pasar global.

Deretan Inovasi yang Menjadi "Pencapaian Pertama" di Industri

Sejumlah pencapaian InfiMotion menjadi penanda penting dalam perkembangan teknologi e-drive, antara lain:

2021: Mengembangkan EDU SiC 400V pertama di Tiongkok yang dirancang secara mandiri untuk ZEEKR 001.

2024: Meluncurkan EDU 11-in-1 domain-controlled pertama di dunia dengan efisiensi CLTC lebih dari 90% pada platform 400V IGBT.

pertama di dunia dengan efisiensi CLTC lebih dari 90% pada platform 400V IGBT. 2025: Memperkenalkan EDU motor ganda berbahan paduan magnesium-aluminium pertama di dunia yang diproduksi massal, serta EDU koaksial berbahan paduan magnesium bertegangan 900V pertama di dunia. Sistem tersebut mampu menghasilkan torsi puncak 5.200 Nm dengan bobot bersih hanya 77 kilogram.

Selain itu, InfiMotion juga menjadi pelopor berbagai teknologi, seperti Umini-pin winding, laminasi baja silikon ultra-tipis 0,2 milimeter, teknologi embedded PCM dan three-level PCM, serta memimpin penyusunan standar industri untuk material amorphous alloy.

Teruji dalam Berbagai Kondisi Ekstrem – Kepercayaan Global yang telah Diakui

InfiMotion menerapkan proses pengembangan yang memenuhi standar ASPICE Level 3 dan sertifikasi ASIL-D (ISO 26262). InfiMotion menguji produknya melalui siklus suhu -60°C hingga 140°C, uji semprotan garam (salt-spray test) selama 1.500 jam, serta uji ketahanan menyeluruh selama 2.500 jam. Untuk memenuhi standar salah satu produsen mobil premium asal Eropa, InfiMotion bahkan menjalankan lebih dari 9.000 jenis pengujian. Perusahaan juga memiliki pusat pengujian yang telah terakreditasi CNAS, termasuk fasilitas uji motor berkecepatan 30.000 rpm pertama di dunia.

Manufaktur Presisi Tingkat Mikron

InfiMotion mengoperasikan lima fasilitas manufaktur pintar di Wuxi, Hangzhou, Ningbo, Quzhou, dan Jiaxing, dengan tingkat otomatisasi lini produksi motor yang mencapai 95%. Proses SMT dijalankan dengan tingkat akurasi ±25 mikron, didukung instrumen pengukuran beresolusi 0,1 mikron serta sistem inspeksi visual berbasis AI yang mampu mendeteksi cacat sekecil 20 mikron.

Dari Wuxi Menuju Pasar Global

Saat ini InfiMotion memasok sistem e-drive bertegangan 400V hingga 900V untuk berbagai segmen kendaraan, mulai dari kelas A0 hingga supercar. Jaringan bisnis perusahaan juga telah menjangkau Tiongkok, Eropa, dan Malaysia, dengan kemampuan integrasi vertikal yang mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari komponen utama hingga sistem e-drive secara utuh. Pada Semester I-2026, InfiMotion tercantum dalam tiga besar pemasok motor listrik dan inverter di Tiongkok berdasarkan volume pengiriman. Produk-produknya juga telah diproduksi massal dan digunakan oleh Geely, Volvo, serta JLR.

Siap Menyongsong Babak Baru

Seiring transformasi industri NEV yang berlangsung cepat di tingkat global, InfiMotion terus memperkuat pengembangan teknologi e-drive melalui R&D internal, kolaborasi lintasnegara, dan kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan teknologi yang telah teruji dan siap diproduksi secara massal, InfiMotion berkomitmen menghadirkan solusi e-drive asal Tiongkok yang andal, mudah ditelusuri, dan mampu memenuhi kebutuhan produsen otomotif di berbagai belahan dunia.

Tentang InfiMotion Technology

InfiMotion Technology merupakan perusahaan global yang memimpin litbang (R&D) dan memproduksi sistem penggerak listrik canggih untuk kendaraan energi baru. Berbekal inovasi, performa, dan komitmen terhadap keberlanjutan, InfiMotion menghadirkan solusi lengkap yang membantu produsen otomotif mengembangkan kendaraan listrik generasi baru yang lebih efisien, bertenaga, dan cerdas.

Informasi lebih lanjut: www.infimotion.com

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