iQIYI ăn mừng thành công vang dội của "Running Man Thái Lan", phá vỡ kỷ lục với 6,85 tỷ lượt hiển thị đa nền tảng toàn cầu, củng cố vị thế "ông hoàng chương trình tạp kỹ"

SINGAPORE, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Chương trình gốc 'Running Man Thái Lan' của iQIYI đã chính thức khép lại mùa đầu tiên, khẳng định vị thế trong lịch sử ngành giải trí. Phiên bản Thái Lan của thương hiệu chương trình tạp kỹ huyền thoại này đã tạo nên tiếng vang mạnh mẽ trên toàn khu vực khi quy tụ bảy nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan gồm Oat Pramote, Jeff Satur, Ink Waruntorn, Tay Tawan Vihokratan, NuNew Chawarin Perdpiriyawong, Pongsatorn Jongwilas và Daou Pittaya. Dàn nghệ sĩ đình đám này đã tạo nên sức hút giải trí chưa từng có, đưa dự án trở thành câu chuyện thành công nổi bật nhất của năm. Nhờ tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên môi trường trực tuyến, chương trình đã khẳng định vị thế là một thế lực nội dung giải trí cao cấp, chiếm lĩnh sự quan tâm của người tiêu dùng hiện đại trên mọi phương diện.

Ông Dinesh Ratnam - Giám đốc điều hành cấp cao khu vực Đông Nam Á của iQIYI, chia sẻ nhận định về cột mốc quan trọng này: "Trong suốt thời gian phát sóng, Running Man Thái Lan đã chứng minh sức mạnh rõ nét của nội dung bản địa hóa chất lượng cao trong việc thu hút đông đảo khán giả. Thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái giải trí vững mạnh, thành công trên nhiều phương diện của chương trình không chỉ phản ánh sự yêu mến to lớn từ người xem mà còn cho thấy khả năng vươn tới tiêu chuẩn toàn cầu của nội dung gốc Thái Lan. Thông qua phiên bản Thái Lan của tài sản trí tuệ (IP) thương hiệu 'Running Man' mang tính biểu tượng, iQIYI cũng đã thể hiện năng lực mạnh mẽ trong hợp tác với IP giải trí cao cấp, phát triển nội dung địa phương hóa và triển khai sản xuất xuyên biên giới cùng SBS Studio Prism, qua đó củng cố hơn nữa cam kết mang đến các chương trình giải trí chất lượng cao cho khán giả toàn cầu".

Evangeline Song, Tổng Giám đốc phụ trách Thương mại và Đối tác chiến lược khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, cho biết: "Running Man Thái Lan đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những chương trình tạp kỹ có sức ảnh hưởng lớn tại Thái Lan, kết hợp giữa sức hút giải trí đại chúng và tiềm năng lồng ghép thương hiệu mạnh mẽ. Khả năng thu hút khán giả thông qua yếu tố hài hước, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng và các thử thách mang tính đắm chìm cao đã thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các thương hiệu đang tìm kiếm cách thức kết nối sâu sắc hơn với người tiêu dùng ngoài các hình thức quảng cáo truyền thống".

Bật mí bốn điểm nhấn nổi bật trong thành công của mùa 1 chương trình gốc "Running Man Thái Lan" của iQIYI:

Phủ sóng đa kênh ở quy mô lớn

Mùa đầu tiên của "Running Man Thái Lan" đã tạo ra hơn 6,85 tỷ lượt hiển thị đa nền tảng trên các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời ghi nhận hơn 390 triệu lượt xem trực tuyến cùng hơn 10 triệu lượt tương tác số, trở thành một trong những IP nội dung được nhắc đến nhiều nhất trong năm.

Động lực tìm kiếm & xu hướng số

Chương trình trở thành "Chương trình tạp kỹ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Trends năm 2026", và liên tục được xếp hạng là "Chủ đề thịnh hành số 1 trên X (Twitter) tại Thái Lan", đồng thời cũng xuất hiện trong danh sách xu hướng hằng tuần tại hơn 10 quốc gia, phản ánh mức độ tương tác theo thời gian thực rất cao của khán giả và sức hút quốc tế bền vững.

Dẫn đầu nền tảng phát trực tuyến & thu hút người dùng mới

Trên các nền tảng phát trực tuyến, chương trình được xếp hạng là "Chương trình tạp kỹ được xem nhiều nhất toàn cầu trên iQIYI trong năm 2026" và trở thành "Chương trình tạp kỹ số một mọi thời đại trên iQIYI Thái Lan xét theo lượt xem, số lượng người xem và thời lượng xem".Đồng thời, chương trình cũng được xếp hạng là "Chương trình tạp kỹ số 1 về thu hút người dùng mới" của iQIYI Thái Lan, nhấn mạnh khả năng đặc biệt trong việc mở rộng và thu hút khán giả tiêu dùng mới.

Thu hút tài trợ từ các thương hiệu toàn cầu & khu vực

Chương trình đã thu hút nhiều thương hiệu hàng đầu trên toàn cầu và khu vực như OPPO, GAC AION, MAMA, Skechers, Farmhouse, The Mall Lifestore, Sáng kiến Amazing Thailand của Tổng cục Du lịch Thái Lan, Cremo, La Roche Posay và Bento thông qua các hoạt động lồng ghép thương hiệu trong chương trình cùng hoạt động kích hoạt thương hiệu trực tiếp "The Running Billboard" và các chiến dịch hợp tác chiến lược. Những hoạt động này nhấn mạnh năng lực của nền tảng trong việc thúc đẩy giá trị tài trợ, độ nhận diện thương hiệu và tác động thương mại.

Với thành công vang dội của mùa đầu tiên, iQIYI Thái Lan đã góp phần thúc đẩy hệ sinh thái nội dung của Thái Lan trên quy mô toàn cầu, mở rộng độ phủ tới 190 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đồng thời đảm bảo một cột mốc quan trọng và một nền tảng nội dung cao cấp, giá trị cao, sẵn sàng tạo nên làn sóng ảnh hưởng tiếp theo về tiếp thị và văn hóa trên toàn khu vực.

Người hâm mộ giờ đây có thể sống lại trọn vẹn những khoảnh khắc đầy hào hứng của chương trình gốc "Running Man Thái Lan" trên iQIYI thông qua các phiên bản UNCUT và nội dung độc quyền, hiện đã có sẵn để xem trọn bộ trên ứng dụng iQIYI và iQ.com.

SOURCE iQIYI International