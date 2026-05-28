iQIYI Rayakan Kesuksesan Besar "Running Man Thailand", Pecahkan Rekor dengan Jumlah Tayangan 6,85 Miliar pada Berbagai Platform dan Perkuat Status sebagai "Raja Variety Show"

Senior Managing Director, Asia Tenggara, iQIYI, Dinesh Ratnam, mengatakan, "Kesuksesan 'Running Man Thailand' membuktikan kekuatan konten lokal bermutu tinggi dalam menarik perhatian audiens secara luas. Melalui ekosistem konten hiburan yang kuat, pencapaian multidimensi ini tidak hanya mencerminkan besarnya dukungan penonton, namun juga menunjukkan bahwa konten orisinal Thailand mampu bersaing di tingkat global. Adaptasi IP ikonik 'Running Man' ini juga membuktikan kemampuan iQIYI dalam kolaborasi IP premium, produksi lintasnegara, dan pengembangan konten lokal bersama SBS Studio Prism."

Evangeline Song, GM, Commercial & Strategic Partnerships, Asia Pasifik & Timur Tengah: "Program 'Running Man Thailand' sukses menghadirkan format variety show yang berdampak besar di Thailand. Program ini memadukan tayangan hiburan populer dengan potensi integrasi merek yang kuat. Perpaduan humor, pengaruh selebritas, dan tantangan interaktif membuat banyak merek tertarik membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen di luar format iklan konvensional."

Empat Faktor Utama di Balik Kesuksesan iQIYI Original "Running Man Thailand" Musim 1:

Jangkauan Omnichannel Berskala Besar

"Running Man Thailand" Musim 1 ditonton lebih dari 6,85 miliar kali pada berbagai platform, baik online maupun offline. Program ini juga mencatat lebih dari 390 juta penayangan digital dan lebih dari 10 juta interaksi digital sehingga menjadi salah satu IP hiburan yang paling banyak diperbincangkan sepanjang tahun.

Dominasi di Ranah Digital dan Mesin Pencarian

Program ini menjadi "Variety Show yang Paling Banyak Dicari Berdasarkan Google Trends 2026" dan konsisten menduduki posisi "Top Trending Topic di platform X (Twitter) Thailand". Selain itu, "Running Man Thailand" juga tercantum dalam daftar tren mingguan di lebih dari 10 negara, mencerminkan tingginya keterlibatan audiens global secara real time.

Memimpin Platform Streaming dan Akuisisi Pengguna Baru

Di platform streaming, "Running Man Thailand" menjadi "Variety Show yang Paling Banyak Ditonton secara Global di iQIYI pada 2026". Program tersebut juga mencatatkan rekor sebagai "variety show dengan jumlah penayangan, jumlah penonton, dan durasi tontonan tertinggi sepanjang sejarah iQIYI Thailand". Di sisi lain, program ini menjadi "variety show yang paling berkontribusi mendatangkan pengguna baru bagi iQIYI Thailand".

Dukungan Sponsor Global dan Regional

Kesuksesan program ini turut menarik minat merek global dan regional, seperti OPPO, GAC AION, MAMA, Skechers, Farmhouse, The Mall Lifestore, Amazing Thailand Initiative dari Tourism Authority of Thailand, Cremo, La Roche Posay, dan Bento. Berbagai merek ini mengintegrasikan produknya dalam acara, aktivasi offline "The Running Billboard", hingga kampanye strategis dan kolaboratif yang meningkatkan manfaat bagi sponsor dan eksposur merek.

Kesuksesan "Running Man Thailand" Musim 1 turut mempercepat perkembangan ekosistem konten Thailand di tingkat global. Program ini telah menjangkau 190 wilayah di dunia dan menjadi momen penting yang menghadirkan peluang baru bagi program pemasaran dan budaya di kawasan.

Penggemar dapat menyaksikan kembali seluruh episode "Running Man Thailand" versi UNCUT, serta konten eksklusif lainnya melalui aplikasi iQIYI dan iQ.com.

