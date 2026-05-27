iQIYI Raikan Kejayaan Luar Biasa 'Running Man Thailand', Pecahkan Rekod dengan 6.85 Bilion Impresi Rentas Platform Global Perkukuh Status 'Raja Rancangan Aneka Ragam'

SINGAPURA, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- 'Running Man Thailand' iQIYI Original menamatkan secara rasmi musim pertamanya dengan memperkukuh kedudukannya dalam industri hiburan. Adaptasi Thailand bagi francais rancangan aneka ragam legenda itu mencetuskan gelombang menggemparkan di seluruh rantau dengan menyatukan tujuh bakat ternama Thailand iaitu Oat Pramote, Jeff Satur, Ink Waruntorn, Tay Tawan Vihokratan, NuNew Chawarin Perdpiriyawong, Pongsatorn Jongwilas dan Daou Pittaya. Barisan bintang terkenal itu berjaya menghasilkan nilai hiburan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekali gus menjadikan projek tersebut sebagai kisah kejayaan terbesar tahun ini. Dengan mencetuskan keterujaan dalam talian secara besar-besaran, rancangan itu memperkukuh statusnya sebagai sumber pengaruh besar kandungan premium yang berjaya menggamit perhatian pengguna moden dalam semua dimensi.

Encik Dinesh Ratnam - Pengarah Urusan Kanan, Asia Tenggara iQIYI, berkongsi pandangan mengenai pencapaian besar itu: "Sepanjang siarannya, Running Man Thailand membuktikan kuasa yang tidak dapat dinafikan daripada kandungan tempatan yang berkualiti tinggi dalam menarik perhatian audiens besar. Dengan membina ekosistem hiburan yang kukuh, kejayaan pelbagai dimensi kami bukan sahaja mencerminkan minat yang luar biasa daripada pengguna, malah memperlihatkan keupayaan kandungan asli Thailand dalam meningkatkan standard global. Menerusi adaptasi Thailand bagi IP 'Running Man' yang ikonik, iQIYI turut menunjukkan keupayaan kukuh dalam kerjasama IP premium, pembangunan kandungan setempat dan pelaksanaan produksi rentas sempadan bersama SBS Studio Prism, sekali gus memperkukuh komitmen kami dalam menyampaikan rancangan aneka ragam yang berkualiti tinggi kepada penonton global."

Evangeline Song, Pengurus Besar Perkongsian Komersial & Strategik, APAC & Timur Tengah iQIYI: "Running Man Thailand dengan pantas mengukuhkan kedudukannya sebagai format rancangan aneka ragam berimpak tinggi di Thailand, menggabungkan daya tarikan hiburan massa dengan potensi integrasi jenama yang mantap. Keupayaannya menggamit perhatian penonton menerusi humor, pengaruh selebriti dan cabaran imersif telah menarik minat yang semakin meningkat daripada jenama yang menginginkan hubungan pengguna yang lebih mendalam melangkaui pengiklanan tradisional."

Memperkenalkan 4 Sorotan Utama Kejayaan Musim Pertama "Running Man Thailand" iQIYI Original:

Jangkauan Omnisaluran Peringkat Makro

"Running Man Thailand" Musim Pertama menjana lebih 6.85 bilion impresi rentas platform merentasi media dalam talian & luar talian, di samping lebih 390 juta tontonan dalam talian dan lebih 10 juta interaksi digital, sekali gus menjadikannya salah satu IP kandungan paling hangat diperkatakan tahun ini.

Momentum Digital & Carian

Rancangan itu menjadi "Rancangan Aneka Ragam Paling Banyak Dicari No.1 di Google Trends pada 2026" dan disenaraikan secara konsisten sebagai "Topik Sohor Kini No.1 di X (Twitter) di Thailand", selain turut menjadi trend setiap minggu di lebih 10 negara, lalu mencerminkan penglibatan penonton masa nyata yang kukuh dan minat global berterusan.

Kepimpinan Penstriman & Pemerolehan Pengguna Baharu

Pada platform penstriman, siri itu mendapat kedudukan sebagai "Rancangan Aneka Ragam Paling Banyak Ditonton No.1 di Peringkat Global melalui iQIYI pada 2026" serta menjadi "Rancangan aneka ragam No.1 sepanjang zaman di iQIYI Thailand berdasarkan Tontonan, Penonton dan Masa Tontonan." Rancangan itu juga menduduki tempat sebagai "Rancangan Aneka Ragam No.1 bagi Pemerolehan Pengguna Baharu" iQIYI Thailand, sekali gus menonjolkan keupayaan luar biasanya dalam memperluas dan menarik audiens pengguna baharu.

Penajaan Jenama Global & Pan-Serantau

Rancangan itu menarik jenama global dan pan-serantau terkemuka termasuk OPPO, GAC AION, MAMA, Skechers, Farmhouse, The Mall Lifestore, Amazing Thailand Initiative Tourism Authority of Thailand, Cremo, La Roche-Posay dan Bento melalui integrasi dalam rancangan yang memberi impak berserta pengaktifan luar talian "The Running Billboard" dan kempen strategik bersama yang menonjolkan keupayaan platform itu dalam memacu nilai penajaan, pendedahan jenama dan impak komersial.

Menerusi kejayaan luar biasa musim pertamanya, iQIYI Thailand mempercepat pembangunan ekosistem kandungan Thailand pada skala global dan memperluas jangkauannya merentas 190 wilayah di seluruh dunia serta menjamin mercu tanda kritikal dan juga platform premium bernilai tinggi yang bersedia mencipta gelombang impak pemasaran dan budaya yang seterusnya di rantau ini.

Peminat kini boleh mengimbau semula keseronokan penuh "Running Man Thailand" iQIYI Original dengan versi UNCUT dan kandungan eksklusif yang tersedia untuk maratonton sekarang di aplikasi iQIYI dan iQ.com.

SOURCE iQIYI International