Vantage ก้าวล้ำด้วยบริการ Virtual Card ขณะที่โบรกเกอร์ CFD ต่างขยายการชำระเงินด้วยบัตร
12 May, 2026, 15:50 CST
พอร์ตวิลา, วานูอาตู, 12 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อแพลตฟอร์ม CFD พัฒนาไปไกลกว่าการเข้าถึงตลาด บริการต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีและการชำระเงินด้วยบัตรกำลังถูกบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีทางการเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ Vantage Markets เปิดตัว Vantage Virtual Card บัตรที่เชื่อมโยงกับบัญชีซึ่งช่วยให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเขตอำนาจศาลที่กำหนดสามารถใช้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีสำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวัน ณ ร้านค้าซึ่งรองรับ โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ การอนุมัติจากผู้ออกบัตร กฎของเครือข่ายบัตร และข้อกำหนดของโปรแกรม
ในฐานะโบรกเกอร์ CFD ซึ่งมีสินทรัพย์หลากหลาย Vantage มุ่งเน้นไปยังโครงสร้างพื้นฐานอันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงสภาพคล่อง และการเชื่อมต่อทั่วโลก Virtual Card ช่วยให้ลูกค้าซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันการชำระเงินด้วยบัตรในทุกสถานการณ์การชำระเงินที่รองรับ
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ลูกค้าสามารถใช้ Virtual Card ณ ร้านค้าซึ่งรองรับเครือข่ายบัตรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ การเดินทาง ความบันเทิง เนื้อหาดิจิทัล และการจัดส่งอาหาร อีกทั้งยังสามารถเพิ่มบัตรนี้ลงใน Google Pay ได้ (หากมีให้บริการ) เพื่อเชื่อมต่อการเข้าถึงบัญชีกับการใช้จ่ายประจำวัน
บัตรดังกล่าวให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยี การบูรณาการ และโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน Vantage ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและฝ่ายการตลาดซึ่งขยายฟังก์ชันการทำงานของบัญชีไปสู่กรณีการใช้งานการชำระเงินที่กว้างขึ้น โดยอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องและการอนุมัติจากพันธมิตร
การเปิดตัวดังกล่าวสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีทางการเงินซึ่งเชื่อมโยงความสามารถต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม การชำระเงินด้วยบัตร และโครงสร้างพื้นฐานของบุคคลที่สามซึ่งได้รับการกำกับดูแล Vantage สนับสนุนการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานของบัญชีและคุณสมบัติของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
แคมเปญส่งเสริมการขายแบบจำกัดเวลาในตลาดที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมอบรางวัลการเปิดใช้งานและเครดิตเงินคืน โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนด คุณสมบัติ และข้อบังคับของโปรแกรม
Vantage Virtual Card เชื่อมต่อฟังก์ชันการทำงานของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกับการชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริง โดย Vantage จะยังคงพัฒนาความสามารถของแพลตฟอร์มต่อไปผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานของบุคคลที่สาม และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับ Vantage Markets
Vantage Markets เป็นโบรกเกอร์หลายสินทรัพย์ที่ให้บริการ CFD ในตลาดฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และสินทรัพย์ดิจิทัล มอบการดำเนินการที่รวดเร็ว การเข้าถึงสภาพคล่อง และโซลูชันแพลตฟอร์มสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับประสบการณ์
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารซึ่งซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน Vantage Virtual Card ให้บริการโดยผู้ออกบัตรบุคคลที่สามและอาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกเขตอำนาจศาล การเข้าถึงขึ้นอยู่กับกฎหมาย คุณสมบัติ และการอนุมัติของผู้ออกบัตร Vantage ไม่ได้ให้บริการชำระเงินหรือออกบัตร เนื้อหานี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลซึ่งการซื้อขาย CFD หรือบริการที่เกี่ยวข้องถูกจำกัด
