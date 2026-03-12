GBA Tercantum dalam Laporan Kerja Pemerintah Tiongkok Selama Satu Dekade, Pertumbuhan Ekonomi Menembus 60%

Dengan demikian, pengembangan GBA telah tercantum dalam Repelita Tiongkok selama tiga periode berturut-turut, serta Laporan Kerja Pemerintah selama 10 tahun berturut-turut.

Pada 2016, Repelita Tiongkok Ke-13 menetapkan target untuk "mendorong pembangunan GBA dan platform kerja sama yang mencakup sejumlah provinsi utama."

Data statistik menunjukkan, perekonomian GBA melesat lebih dari 60% pada periode 2016-2025.

Hanya dalam satu dekade, kawasan GBA—mencakup kurang dari 0,6% luas daratan Tiongkok—telah berkembang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang menyumbang sekitar sepersembilan dari total PDB nasional.

Mulai dari pembangunan infrastruktur besar, terobosan kebijakan, hingga kerja sama lintaswilayah dan hubungan antarmasyarakat, perkembangan GBA mencerminkan perjalanan dari sebuah visi menuju realisasi nyata sekaligus membuka peluang masa depan yang terus berkembang.

