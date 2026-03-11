GBA, 중국 정부업무보고에서 10년… 경제 규모 60% 이상 성장

South

2026년 03월 11일 16:03 KST

광저우, 중국 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- 사우스(South)의 뉴스 보도.

광둥-홍콩-마카오 대만구(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, GBA)가 국가 경제 및 사회 발전을 위한 제15차 5개년 계획(2026~2030) 초안 및 중국 정부 업무 보고(Government Work Report)에 포함됐다.

GBA 발전 전략은 중국의 5개년 계획에 3개 기간 연속 반영됐으며, 정부 업무 보고에는 10년 연속으로 기재됐다.

2016년 중국의 제13차 5개년 계획에서는 'GBA 건설과 주요 성 간 협력 플랫폼 구축 추진'이라는 목표가 처음으로 제시됐다.

통계에 따르면 2016년부터 2025년까지 GBA 경제 규모는 60% 이상 성장했다.

중국 전체 국토의 0.6% 미만을 차지하는 GBA는 불과 10년 만에 중국 국내총생산(GDP)의 9분의 1을 차지하는 경제 중심지로 성장했다.

랜드마크 인프라와 정책 혁신에서부터 국경 간 협력 확대, 그리고 사람 간 교류 강화에 이르기까지, 이는 비전이 현실이 되고 미래가 펼쳐지는 과정을 보여주는 이야기다. 이 영상을 클릭하여 기억에 남는 지난 10년을 되돌아볼 수 있다.

