Kỹ năng vẫn là trọng tâm dù đà tuyển dụng chững lại tại khu vực APME trong quý 3 năm 2026, theo khảo sát của ManpowerGroup

SINGAPORE, ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Theo Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng mới nhất của ManpowerGroup, mặc dù triển vọng tuyển dụng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME) đã hạ nhiệt trong quý 3 năm 2026, các nhà tuyển dụng vẫn sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn để thu hút nhân sự sở hữu một vài kỹ năng nhất định – ví dụ như hiểu biết về AI, hay kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm.

Q3 2026 ManpowerGroup Employment Outlook Survey - APME Key Findings

Được thực hiện trên 13.168 nhà tuyển dụng tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực APME, kết quả khảo sát cho thấy 43% doanh nghiệp có kế hoạch tăng tuyển dụng nhân sự trong quý tới, 15% dự kiến giảm tuyển dụng, trong khi 41% cho biết sẽ không thay đổi quy mô nhân sự. Kết quả này dẫn đến Triển vọng Tuyển dụng Ròng (NEO) đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ đạt mức +28%, giảm 10 điểm phần trăm so với quý 2 năm 2026 nhưng không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

"Triển vọng tuyển dụng tại khu vực chững lại trên diện rộng phần nào phản ánh tính phức tạp của môi trường hoạt động kinh doanh trong Quý 3, đặc biệt trước các tác động từ căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực chi phí gia tăng", François Lançon, Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương & Trung Đông tại ManpowerGroup cho biết. "Tác động của những yếu tố này không giống nhau ở mỗi thị trường. Nếu như nhà tuyển dụng tại các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại và năng lượng tỏ ra dè dặt, thì tại các thị trường giữ đà tăng trưởng nhờ nhu cầu nội địa mạnh và phát triển công nghệ, tình hình tuyển dụng vẫn cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan. Dù vậy, trước những áp lực ngày càng rõ từ chi phí năng lượng và chi phí vận hành, các doanh nghiệp đang có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động tuyển dụng."

Bên cạnh kế hoạch tuyển dụng, khảo sát cũng xem xét những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm mà các nhà tuyển dụng sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn trong quý tới. Các nhà tuyển dụng tại APME cho biết họ sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn cho những kỹ năng chuyên môn như hiểu biết về AI (69%), phát triển mô hình và ứng dụng AI (68%), và kỹ năng bán hàng và tiếp thị (66%). Trong khi đó, các kỹ năng mềm được nhà tuyển dụng trong khu vực sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn bao gồm giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm (74%), tiếp theo là tư duy phản biện và giải quyết vấn đề (71%), khả năng thích nghi và sẵn sàng học hỏi, cùng với tác phong chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, đồng xếp vị trí thứ ba ở mức 70%.

Xem kết quả khảo sát đầy đủ tại: https://www.manpower.com.sg/en/meos-apme

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