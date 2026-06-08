ผลสำรวจจาก ManpowerGroup ชี้ ทักษะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ แม้แนวโน้มการจ้างงานในเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางชะลอตัวในไตรมาส 3 ปี 2569
News provided byManpowerGroup
09 Jun, 2026, 01:00 CST
สิงคโปร์, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- แม้แนวโน้มการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง (APME) จะชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ปี 2569 แต่นายจ้างยังคงแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะจ่ายค่าตอบแทนในระดับที่สูงขึ้นสำหรับทักษะสำคัญ โดยเฉพาะความรู้ด้าน AI รวมถึงทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม ตามรายงานล่าสุดจากการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานของ ManpowerGroup
ผลสำรวจจากนายจ้างจำนวน 13,168 ราย ใน 11 ประเทศและดินแดนทั่วภูมิภาค APME พบว่า 43% ของผู้จ้างงานวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานในไตรมาสที่จะถึงนี้ ขณะที่ 15% คาดว่าจะลดจำนวนพนักงานลง และอีก 41% คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานสุทธิ (Net Employment Outlook: NEO) ที่ปรับตามฤดูกาลแล้วอยู่ที่ +28% ลดลง 10 จุดจากไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ในขณะที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีต่อปี
"การชะลอตัวในวงกว้างของความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานทั่วทั้งภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างมากในไตรมาส 3 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น" François Lançon ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางของ ManpowerGroup กล่าว "ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดแต่ละแห่งแตกต่างกัน โดยบั่นทอนความเชื่อมั่นในประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าและพลังงานเป็นหลัก ขณะที่ตลาดยังเติบโตได้ดีจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งและแรงขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยียังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นายจ้างกำลังใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการจ้างงาน เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากต้นทุนพลังงานและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นยังคงทยอยปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง"
นอกเหนือจากแผนการจ้างงานแล้ว การสำรวจยังได้ศึกษาว่าทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ใดบ้างที่นายจ้างยินดีจ่ายค่าตอบแทนในระดับสูงขึ้นในไตรมาสหน้า นายจ้างในภูมิภาค APME ระบุว่าพร้อมจ่ายเพิ่มสำหรับทักษะด้านเทคนิค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้าน AI (69%) การพัฒนาโมเดลและแอปพลิเคชัน AI (68%) และทักษะด้านการขายและการตลาด (66%) ขณะที่ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่นายจ้างในภูมิภาคยินดีจ่ายเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม (74%) รองลงมาคือการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (71%) ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวและความเต็มใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมในการทำงาน ซึ่งได้รับการเลือกในสัดส่วนเท่ากันที่ 70% ทั้งสองด้าน
ดูผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่: https://www.manpower.com.sg/en/meos-apme
เกี่ยวกับ ManpowerGroup
ManpowerGroup® (NYSE: MAN) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันกำลังคนที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและเติบโตในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการสรรหา ประเมิน พัฒนา และบริหารจัดการบุคลากร กลุ่มแบรนด์ภายใต้ ManpowerGroup ได้แก่ Manpower, Experis, และ Talent Solutions ได้สร้างคุณค่าอย่างโดดเด่นให้แก่ทั้งผู้สมัครงานและลูกค้าในกว่า 70 ประเทศและดินแดนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 75 ปี
SOURCE ManpowerGroup
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