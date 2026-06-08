ผลสำรวจจาก ManpowerGroup ชี้ ทักษะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ แม้แนวโน้มการจ้างงานในเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางชะลอตัวในไตรมาส 3 ปี 2569

News provided by

ManpowerGroup

09 Jun, 2026, 01:00 CST

สิงคโปร์, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- แม้แนวโน้มการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง (APME) จะชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ปี 2569 แต่นายจ้างยังคงแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะจ่ายค่าตอบแทนในระดับที่สูงขึ้นสำหรับทักษะสำคัญ โดยเฉพาะความรู้ด้าน AI รวมถึงทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม ตามรายงานล่าสุดจากการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานของ ManpowerGroup

Continue Reading
Q3 2026 ManpowerGroup Employment Outlook Survey - APME Key Findings
Q3 2026 ManpowerGroup Employment Outlook Survey - APME Key Findings

ผลสำรวจจากนายจ้างจำนวน 13,168 ราย ใน 11 ประเทศและดินแดนทั่วภูมิภาค APME พบว่า 43% ของผู้จ้างงานวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานในไตรมาสที่จะถึงนี้ ขณะที่ 15% คาดว่าจะลดจำนวนพนักงานลง และอีก 41% คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานสุทธิ (Net Employment Outlook: NEO) ที่ปรับตามฤดูกาลแล้วอยู่ที่ +28% ลดลง 10 จุดจากไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ในขณะที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีต่อปี

"การชะลอตัวในวงกว้างของความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานทั่วทั้งภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างมากในไตรมาส 3 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน  และแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น" François Lançon ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางของ ManpowerGroup กล่าว "ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดแต่ละแห่งแตกต่างกัน โดยบั่นทอนความเชื่อมั่นในประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าและพลังงานเป็นหลัก ขณะที่ตลาดยังเติบโตได้ดีจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งและแรงขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยียังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นายจ้างกำลังใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการจ้างงาน เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากต้นทุนพลังงานและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นยังคงทยอยปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง"

นอกเหนือจากแผนการจ้างงานแล้ว การสำรวจยังได้ศึกษาว่าทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ใดบ้างที่นายจ้างยินดีจ่ายค่าตอบแทนในระดับสูงขึ้นในไตรมาสหน้า นายจ้างในภูมิภาค APME ระบุว่าพร้อมจ่ายเพิ่มสำหรับทักษะด้านเทคนิค ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้าน AI (69%) การพัฒนาโมเดลและแอปพลิเคชัน AI (68%) และทักษะด้านการขายและการตลาด (66%) ขณะที่ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่นายจ้างในภูมิภาคยินดีจ่ายเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม (74%) รองลงมาคือการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (71%) ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวและความเต็มใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมในการทำงาน ซึ่งได้รับการเลือกในสัดส่วนเท่ากันที่ 70% ทั้งสองด้าน

ดูผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่: https://www.manpower.com.sg/en/meos-apme

เกี่ยวกับ ManpowerGroup

ManpowerGroup®  (NYSE: MAN) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันกำลังคนที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและเติบโตในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการสรรหา ประเมิน พัฒนา และบริหารจัดการบุคลากร กลุ่มแบรนด์ภายใต้ ManpowerGroup ได้แก่ ManpowerExperis, และ Talent Solutions ได้สร้างคุณค่าอย่างโดดเด่นให้แก่ทั้งผู้สมัครงานและลูกค้าในกว่า 70 ประเทศและดินแดนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 75 ปี

SOURCE ManpowerGroup

Also from this source

Kemahiran Kekal Menjadi Tumpuan Walaupun Momentum Pengambilan Pekerja Sederhana Merentas APME pada S3 2026, Menurut Tinjauan ManpowerGroup

Kemahiran Kekal Menjadi Tumpuan Walaupun Momentum Pengambilan Pekerja Sederhana Merentas APME pada S3 2026, Menurut Tinjauan ManpowerGroup

Biarpun sentimen pengambilan pekerja di seluruh rantau Asia Pasifik dan Timur Tengah (APME) menjadi sederhana pada suku ketiga 2026, majikan terus...
Skills Remain in Focus as Hiring Momentum Moderates Across APME in Q3 2026, ManpowerGroup Survey Finds

Skills Remain in Focus as Hiring Momentum Moderates Across APME in Q3 2026, ManpowerGroup Survey Finds

Even as hiring sentiment across Asia Pacific and the Middle East (APME) moderated in Q3 2026, employers continue to indicate a willingness to pay a...
More Releases From This Source

Explore

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

News Releases in Similar Topics