Kemahiran Kekal Menjadi Tumpuan Walaupun Momentum Pengambilan Pekerja Sederhana Merentas APME pada S3 2026, Menurut Tinjauan ManpowerGroup

SINGAPURA, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Biarpun sentimen pengambilan pekerja di seluruh rantau Asia Pasifik dan Timur Tengah (APME) menjadi sederhana pada suku ketiga 2026, majikan terus menunjukkan kesediaan untuk membayar premium bagi kemahiran termasuk literasi AI serta kemahiran komunikasi, kolaborasi dan kerja berpasukan, menurut Tinjauan Prospek Pekerjaan ManpowerGroup yang terkini.

Q3 2026 ManpowerGroup Employment Outlook Survey - APME Key Findings

Tinjauan yang melibatkan 13,168 majikan merentasi 11 negara dan wilayah APME mendapati bahawa 43% majikan merancang untuk menambah bilangan pekerja pada suku akan datang, 15% menjangkakan pengurangan bilangan tenaga kerja, manakala 41% tidak menjangkakan sebarang perubahan. Ini menghasilkan Prospek Pekerjaan Bersih (NEO) terlaras bermusim sebanyak +28%, turun 10 mata berbanding suku kedua 2026, namun kekal tidak berubah berbanding tempoh yang sama tahun lalu.

"Penyederhanaan sentimen pengambilan pekerja secara meluas di seluruh rantau ini mencerminkan persekitaran operasi yang jauh lebih kompleks pada suku ketiga, dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, gangguan rantaian bekalan serta tekanan kos yang meningkat," kata François Lançon, Presiden Serantau Asia Pasifik & Timur Tengah, ManpowerGroup. " Faktor-faktor ini menjejaskan pasaran secara tidak sekata, merencatkan keyakinan dalam ekonomi yang lebih terdedah kepada perdagangan dan tenaga, manakala pasaran pertumbuhan yang mempunyai permintaan domestik yang kukuh serta momentum teknologi menunjukkan daya tahan relatif. Meskipun demikian, majikan mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap pengambilan pekerja memandangkan kesan lanjutan daripada kos tenaga dan operasi yang lebih tinggi terus berlaku."

Selain menilai niat majikan untuk mengambil pekerja, tinjauan ini turut mengkaji kemahiran teknikal dan interpersonal yang majikan bersedia untuk membayar premium pada suku akan datang. Majikan di rantau APME melaporkan kesediaan untuk membayar premium bagi kemahiran teknikal termasuk literasi AI (69%), pembangunan model dan aplikasi AI (68%), serta kemahiran jualan dan pemasaran (66%). Untuk kemahiran insaniah pula, majikan di rantau berkenaan sanggup membayar premium bagi kemahiran komunikasi, kolaborasi dan kerja berpasukan (74%), diikuti dengan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah (71%), manakala kebolehsuaian dan kesediaan untuk belajar, serta profesionalisme dan etika kerja masing-masing berada di tempat ketiga pada 70%.

Lihat keputusan penuh: https://www.manpower.com.sg/en/meos-apme

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