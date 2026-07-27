Lianlian DigiTech và UnionPay International hợp tác triển khai giải pháp thanh toán AI-agent cho hoạt động mua sắm toàn cầu

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 27 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech và UnionPay International đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 18 tháng 7 nhằm phát triển các ứng dụng thanh toán AI-agent (tác nhân AI) cho hoạt động thương mại xuyên biên giới. Ông Sun Dali, Đồng Chủ tịch Lianlian DigiTech, đã tham dự và ký kết thỏa thuận đại diện cho công ty.

Quan hệ hợp tác này kết hợp nền tảng AI-agent của Lianlian DigiTech với mạng lưới thanh toán toàn cầu của UnionPay International. Các lĩnh vực trọng tâm ban đầu bao gồm mua sắm toàn cầu và nạp bổ sung AI Token, trong đó quy trình mua sắm có sự hỗ trợ của AI kết nối trực tiếp với hạ tầng thanh toán xuyên biên giới. Sự hợp tác sâu rộng này cũng sẽ bao gồm việc mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán của đơn vị chấp nhận thẻ ở nước ngoài và cùng nghiên cứu & phát triển (R&D) công nghệ AI.

Triển khai ứng dụng cho hoạt động mua sắm toàn cầu

Tiếp nối hoạt động hợp tác kinh doanh hiện có trong lĩnh vực thanh toán B2B giữa Lianlian DigiTech và UnionPay International, quan hệ đối tác này sẽ mở rộng hơn nữa sang các kịch bản ứng dụng thanh toán AI-agent. Ứng dụng đầu tiên giới thiệu một giải pháp thanh toán AI-agent theo mô hình Human-in-the-Loop dành cho hoạt động mua sắm toàn cầu, sẽ giải quyết hiệu quả những điểm nghẽn trong thanh toán B2B xuyên biên giới của doanh nghiệp.

Hoạt động mua hàng xuyên biên giới từ lâu đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự thiếu hiệu quả mang tính cấu trúc — chu kỳ thanh toán kéo dài, biến động tỷ giá, yêu cầu tuân thủ đa tầng và quy trình đối soát thủ công.

Hai bên sẽ tích hợp các năng lực AI-agent xuyên suốt quy trình mua sắm — từ tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp, lựa chọn sản phẩm đến thực hiện thanh toán. Theo mô hình Human-in-the-Loop, AI-agent sẽ tự động thực hiện các tác vụ mua sắm, trong khi người dùng vẫn giữ quyền phê duyệt cuối cùng, qua đó kết hợp hiệu quả vận hành do AI mang lại với khả năng ra quyết định của con người.

Hai bên sẽ sử dụng hoạt động mua sắm toàn cầu làm lĩnh vực triển khai đầu tiên, đồng thời hoàn thiện trải nghiệm và kiến trúc dựa trên phản hồi thực tiễn, với tham vọng dài hạn là thúc đẩy tiêu chuẩn hóa trên toàn ngành và ứng dụng rộng rãi hơn các giải pháp thanh toán AI-agent sang nhiều ngành, lĩnh vực kinh doanh khác.

Hợp tác công nghệ dài hạn

Bên cạnh việc mở rộng các ứng dụng thanh toán AI-agent trên thị trường quốc tế, hai công ty sẽ hợp tác phát triển các công nghệ AI phục vụ lĩnh vực dịch vụ tài chính thông qua hoạt động trao đổi kỹ thuật thường xuyên và phát triển chung, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng ứng dụng trên toàn ngành.

Lianlian DigiTech cho biết quan hệ hợp tác này phản ánh cam kết dài hạn của công ty trong việc tích hợp AI với các giải pháp thanh toán xuyên biên giới. Là một công ty thuần AI (AI-native) xây dựng hạ tầng tài chính toàn cầu, công ty xem hợp tác này là bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ thanh toán AI-agent vào ứng dụng thương mại, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trong ngành nhằm mang đến cho doanh nghiệp những dịch vụ thanh toán toàn cầu thông minh hơn.

Về phía UnionPay International, công ty nhận định rằng khi AI tái định hình lĩnh vực dịch vụ tài chính, chuyển đổi thông minh và chuyển đổi số đã trở thành yếu tố thiết yếu cho sự phát triển bền vững của ngành. Dựa trên mạng lưới thanh toán toàn cầu cùng các giải pháp thanh toán số B2B liền mạch, bao gồm Chương trình thẻ thương mại ảo, UnionPay International sẽ phối hợp với Lianlian DigiTech thúc đẩy quá trình tiêu chuẩn hóa và mở rộng ứng dụng thanh toán AI-agent trên quy mô lớn, bảo đảm các đổi mới tài chính dựa trên AI hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế thực.

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