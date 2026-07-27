Lianlian DigiTech dan UnionPay International Bekerjasama Laksanakan Pembayaran AI-Ejen bagi Perolehan Global

HANGZHOU, China, 27 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech dan UnionPay International menandatangani perjanjian kerjasama strategik pada 18 Julai untuk membangunkan aplikasi pembayaran AI-ejen bagi perdagangan rentas sempadan. Sun Dali, Presiden Bersama Lianlian DigiTech, menghadiri majlis tersebut dan menandatangani perjanjian bagi pihak syarikat.

Kerjasama itu menggabungkan platform AI-ejen Lianlian DigiTech dengan rangkaian pembayaran global UnionPay International. Bidang tumpuan pada peringkat awal merangkumi perolehan global dan penambahan semula AI Token, dengan aliran kerja perolehan berbantu AI dihubungkan terus kepada infrastruktur pembayaran rentas sempadan. Kerjasama yang lebih meluas itu akan turut merangkumi peluasan penerimaan oleh peniaga luar negara serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi AI secara bersama.

Pelancaran Pelaksanaan Perolehan Global

Berdasarkan kerjasama perniagaan pembayaran B2B sedia ada antara Lianlian DigiTech dan UnionPay International, kerjasama itu akan diperluas lagi kepada Senario pembayaran AI-Ejen. Aplikasi sulung memperkenalkan penyelesaian pembayaran AI-ejen Human-in-the-Loop untuk perolehan global, yang akan menangani masalah utama yang dialami oleh perusahaan secara berkesan dalam pembayaran B2B rentas sempadan.

Pembelian rentas sempadan sudah lama mengalami masalah ketidakcekapan struktur—kitaran penyelesaian berlanjutan, turun naik kadar pertukaran, keperluan pematuhan berlapis-lapis serta tugas penyesuaian manual.

Rakan kongsi akan mengintegrasikan keupayaan AI-ejen dalam seluruh aliran kerja perolehan—bermula daripada pemadanan pembekal dan pemilihan produk hinggalah pelaksanaan pembayaran. Berdasarkan model Human-in-the-Loop, ejen AI melaksanakan tugas perolehan secara autonomi, manakala pengguna mengekalkan kuasa kelulusan muktamad, sekali gus menggabungkan kecekapan dipacu AI dengan pertimbangan manusia.

Rakan kongsi akan memanfaatkan perolehan global sebagai pelaksanaan awal, memperhalusi pengalaman dan seni bina berdasarkan maklum balas dunia sebenar, dengan cita-cita jangka panjang untuk memacu pemiawaian dalam seluruh industri serta penggunaan penyelesaian pembayaran AI-ejen yang lebih luas dalam vertikal perniagaan tambahan.

Kerjasama Teknologi Jangka Panjang

Selain memperluas aplikasi pembayaran AI-ejen di peringkat antarabangsa, kedua-dua syarikat akan bekerjasama berkaitan teknologi AI untuk perkhidmatan kewangan melalui pertukaran teknikal yang berterusan dan pembangunan bersama, sekali gus memajukan inovasi serta penggunaan industri yang lebih meluas.

Lianlian DigiTech berkata kerjasama tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang untuk mengintegrasikan AI dengan pembayaran rentas sempadan. Sebagai sebuah syarikat natif-AI yang membangunkan infrastruktur kewangan global, ia melihat kerjasama ini sebagai langkah penting untuk memanfaatkan teknologi pembayaran AI-ejen bagi kegunaan komersial dan akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi industri bagi menyediakan perkhidmatan pembayaran global yang lebih pintar kepada perniagaan.

UnionPay International menyatakan bahawa ketika AI membentuk semula perkhidmatan kewangan, transformasi pintar dan digital memainkan peranan penting dalam pertumbuhan industri yang mampan. Dengan memanfaatkan rangkaian pembayaran globalnya serta penyelesaian pembayaran digital B2B yang lancar, termasuk Virtual Commercial Card Program, ia akan bekerjasama dengan Lianlian DigiTech untuk menggalakkan pemiawaian dan penggunaan pembayaran AI-ejen secara berskala, sekali gus memastikan inovasi kewangan dipacu AI dapat menyokong ekonomi sebenar.

SOURCE Lianlian DigiTech