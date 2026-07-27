Lianlian DigiTech และ UnionPay International ร่วมมือพัฒนาการชำระเงินด้วย AI agent สำหรับการจัดซื้อจัดหาระดับโลก
News provided byLianlian DigiTech
27 Jul, 2026, 08:30 CST
หางโจว, จีน, 27 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ --
Lianlian DigiTech และ UnionPay International ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการชำระเงินด้วย AI agent สำหรับการค้าข้ามพรมแดน โดย Sun Dali ประธานร่วมของ Lianlian DigiTech เข้าร่วมและลงนามในนามของบริษัท
ความร่วมมือครั้งนี้ผสานแพลตฟอร์ม AI agent ของ Lianlian DigiTech เข้ากับเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกของ UnionPay International โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดหาระดับโลกและการเติม AI Token พร้อมเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์การจัดซื้อที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินข้ามพรมแดนโดยตรง นอกจากนี้ ความร่วมมือยังครอบคลุมการขยายการรับชำระเงินของร้านค้าในต่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI ร่วมกัน
เริ่มนำการชำระเงินด้วย AI agent ไปใช้ในการจัดซื้อจัดหาระดับโลก
ต่อยอดจากความร่วมมือด้านธุรกิจการชำระเงินแบบ B2B ที่มีอยู่ระหว่าง Lianlian DigiTech และ UnionPay International ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือไปสู่การประยุกต์ใช้การชำระเงินด้วย AI agent โดยแอปพลิเคชันแรกจะเป็นโซลูชันการชำระเงินด้วย AI agent สำหรับการจัดซื้อจัดหาระดับโลกภายใต้โมเดล Human-in-the-Loop ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญขององค์กรในการชำระเงิน B2B ข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิผล
การจัดซื้อข้ามพรมแดนเผชิญกับความไร้ประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการชำระบัญชีที่ยาวนาน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนหลายชั้น และการกระทบยอดบัญชีที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ทั้งสองฝ่ายจะบูรณาการความสามารถของ AI agent ตลอดกระบวนการจัดซื้อ ตั้งแต่การจับคู่ซัพพลายเออร์ การคัดเลือกสินค้า ไปจนถึงการดำเนินการชำระเงิน ภายใต้โมเดล Human-in-the-Loop นั้น AI agent จะดำเนินงานด้านการจัดซื้อได้โดยอัตโนมัติ ขณะที่ผู้ใช้ยังคงมีอำนาจในการอนุมัติขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการผสานประสิทธิภาพของ AI เข้ากับการตัดสินใจของมนุษย์
ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มนำระบบไปใช้กับการจัดซื้อจัดหาระดับโลกเป็นกรณีแรก พร้อมปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและสถาปัตยกรรมของระบบจากผลตอบรับในการใช้งานจริง โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการผลักดันมาตรฐานของอุตสาหกรรมและขยายการนำการชำระเงินด้วย AI agent ไปใช้ในภาคธุรกิจอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในระยะยาว
นอกเหนือจากการขยายการประยุกต์ใช้การชำระเงินด้วย AI agent ในระดับนานาชาติแล้ว ทั้งสองบริษัทยังจะร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับบริการทางการเงิน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคและการวิจัยพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปใช้ในวงกว้าง
Lianlian DigiTech ระบุว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทในการบูรณาการ AI เข้ากับการชำระเงินข้ามพรมแดน ในฐานะบริษัทที่มี AI เป็นหัวใจหลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับโลก บริษัทมองว่าความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีการชำระเงินด้วย AI agent ไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ และจะเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่อไป เพื่อมอบบริการชำระเงินระดับโลกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นแก่ภาคธุรกิจ
UnionPay International ระบุว่า ในขณะที่ AI กำลังพลิกโฉมบริการทางการเงิน การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะและดิจิทัลได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม บริษัทจะอาศัยเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกและโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลแบบ B2B ที่ไร้รอยต่อ ซึ่งรวมถึง Virtual Commercial Card Program เพื่อร่วมมือกับ Lianlian DigiTech ในการผลักดันการกำหนดมาตรฐานและการนำการชำระเงินด้วย AI agent ไปใช้ในวงกว้าง พร้อมสร้างหลักประกันว่านวัตกรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
SOURCE Lianlian DigiTech
Share this article