Liên Doanh Bảo Hiểm giữa Mahindra và Manulife Tiến Triển Thuận Lợi với Phê Duyệt Chính Thức từ Bộ Các Vấn Đề Doanh Nghiệp

Pháp nhân mới mang tên "Mahindra Manulife Insurance Limited" sẽ hoạt động dựa trên quan hệ hợp tác với tỷ lệ góp vốn 50:50

MUMBAI và HONG KONG, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trước đó vào ngày 12 tháng 11 năm 2025, Mahindra và Manulife đã công bố hợp tác thành lập một liên doanh bảo hiểm nhân thọ. Sau khi được Bộ Các Vấn Đề Doanh Nghiệp phê duyệt mới đây, cả hai công ty xác nhận đã được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty Liên Doanh mới với tên gọi chính thức là Mahindra Manulife Insurance Limited (MMIL). Việc thành lập pháp nhân MMIL đánh dấu một bước tiến trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu chung của hai bên.

Dự án liên doanh này kết hợp vị thế vững chắc của Mahindra tại Ấn Độ với chuyên môn toàn cầu của Manulife để xây dựng nên một công ty bảo hiểm nhân thọ đơn giản, lấy khách hàng làm trung tâm, ứng dụng công nghệ AI và vận hành trên nền tảng kỹ thuật số. Bằng cách kết hợp phạm vi tiếp cận thị trường rộng lớn của Mahindra với thế mạnh của Manulife trong việc đổi mới sản phẩm, thẩm định rủi ro và phân phối thông qua đại lý, MMIL sẽ tập trung bảo vệ quyền lợi cho chủ hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, dựa trên nhu cầu.

MMIL hướng đến lấp đầy "khoảng trống bảo vệ" lớn tại Ấn Độ bằng cách cung cấp danh mục đa dạng các sản phẩm tiết kiệm và bảo hiểm dài hạn, chú trọng vào phân khúc thị trường nông thôn và bán đô thị, đồng thời xây dựng vị thế dẫn đầu về các giải pháp bảo hiểm cho khách hàng đô thị. Hai bên cam kết cùng nhau xây dựng và đưa MMIL trở thành một doanh nghiệp bảo hiểm đáng tin cậy, vận hành trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ và AI, đóng góp vào sự tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Ấn Độ và hiện thực hóa tầm nhìn "Bảo Hiểm cho Mọi Người".

Giới thiệu về Mahindra

Được thành lập vào năm 1945, Tập Đoàn Mahindra hiện là một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất và được ngưỡng mộ nhất trên thế giới với 324.000 nhân viên làm việc tại hơn 100 quốc gia. Tại Ấn Độ, tập đoàn nắm giữ vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực thiết bị nông nghiệp, xe tiện ích, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và là công ty sản xuất máy kéo có sản lượng tiêu thụ lớn nhất trên toàn cầu. Tập đoàn còn gây dựng được uy tín vững chắc trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp, dịch vụ hậu cần, nhà hàng khách sạn và bất động sản.

Tập Đoàn Mahindra luôn tiên phong thực thi các tiêu chuẩn ESG trên phạm vi toàn cầu, kiến tạo sự thịnh vượng cho các vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, với mục tiêu tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của cộng đồng và các bên liên quan để giúp họ Vươn Lên.

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Giới thiệu về Manulife

Tập Đoàn Tài Chính Manulife là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu hiện nay, hỗ trợ khách hàng đưa ra các quyết định một cách dễ dàng hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có trụ sở chính tại Toronto (Canada), Manulife hoạt động trên khắp Canada, Châu Á và Châu Âu, đồng thời hoạt động chủ yếu dưới thương hiệu John Hancock tại Hoa Kỳ, cung cấp các giải pháp tư vấn tài chính và bảo hiểm cho khách hàng cá nhân, các hội nhóm và doanh nghiệp.

Thông qua Manulife Wealth & Asset Management, công ty cung cấp các dịch vụ đầu tư toàn cầu, tư vấn tài chính và chương trình hưu trí cho cá nhân, tổ chức và các thành viên chương trình hưu trí trên toàn thế giới. Tính đến cuối năm 2025, chúng tôi đã có hơn 37.000 nhân viên, hơn 106.000 đại lý cùng hàng nghìn đối tác phân phối, phục vụ hơn 37 triệu khách hàng với hoạt động kinh doanh tại 25 thị trường trên toàn cầu. Cổ phiếu của chúng tôi hiện được niêm yết và giao dịch với mã chứng khoán 'MFC' trên các sàn giao dịch chứng khoán Toronto, New York và Philippines, và với mã '945' trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Không phải tất cả dịch vụ đều được cung cấp ở tất cả các khu vực tài phán. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập manulife.com.

Liên Hệ Truyền Thông

Swati Khandelwal

Phó Chủ Tịch Cấp Cao & Trưởng bộ phận Truyền Thông Tập Đoàn Mahindra.

Email: [email protected]

Carl Wong

Trưởng bộ phận Truyền Thông Đối Ngoại, khu vực Châu Á

Manulife

[email protected]

SOURCE Manulife Financial Corporation