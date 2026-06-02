Usaha Patungan Asuransi Mahindra dan Manulife Berlanjut; Mendapat Persetujuan Dari Kementerian Urusan Korporasi

Badan usaha ini akan dinamai "Mahindra Manulife Insurance Limited" dengan kemitraan 50:50

MUMBAI dan HONG KONG, 2 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Mahindra dan Manulife mengumumkan kemitraan untuk mendirikan bisnis asuransi jiwa pada tanggal 12 November 2025. Kedua perusahaan mengkonfirmasi pendirian perusahaan patungan bernama Mahindra Manulife Insurance Limited (MMIL) setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Urusan Korporasi. Pendirian MMIL merupakan langkah selanjutnya dalam proses tersebut.

Usaha patungan ini memadukan kehadiran kuat Mahindra di India dengan keahlian global Manulife untuk membangun perusahaan asuransi jiwa yang sederhana, berfokus pada pelanggan, berbasis AI, dan mengutamakan layanan digital. Melalui perpaduan antara jangkauan pasar Mahindra yang luas dengan kekuatan Manulife dalam hal inovasi produk, underwriting dan distribusi berbasis agen, MMIL akan berfokus pada perlindungan pemegang polis dan menawarkan solusi keuangan yang menyeluruh sesuai kebutuhan.

MMIL bertujuan mengatasi kesenjangan perlindungan yang besar di India melalui berbagai produk perlindungan dan tabungan jangka panjang, dengan berfokus kuat pada pasar pedesaan dan semi perkotaan sekaligus membangun kepemimpinan dalam hal solusi perlindungan bagi nasabah perkotaan. Kedua mitra berkomitmen untuk menjadikan MMIL perusahaan asuransi yang terpercaya, berbasis digital, teknologi dan AI yang selaras dengan pertumbuhan jangka panjang India dan visi "Asuransi untuk Semua Orang."

Tentang Mahindra

Didirikan pada tahun 1945, Mahindra Group adalah salah satu kelompok usaha multi nasional terbesar dan paling mengagumkan dengan 324.000 karyawan di lebih dari 100 negara. Mahindra Group memimpin pasar India di bidang alat pertanian, kendaraan utilitas, teknologi informasi dan layanan keuangan, serta merupakan produsen traktor terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan.Kehadiran perusahaan ini sangat kuat di bidang energi terbarukan, pertanian, logistik, perhotelan, dan real estat.

Mahindra Group memiliki fokus yang jelas untuk memimpin bidang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) di seluruh dunia guna mewujudkan kemakmuran masyarakat pedesaan dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan dengan tujuan mendorong perubahan positif dalam kehidupan masyarakat dan pemangku kepentingan agar mereka dapat Bangkit.

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Tentang Manulife

Manulife Financial Corporation adalah penyedia layanan keuangan internasional terkemuka yang membantu nasabah membuat keputusan lebih mudah dan hidup lebih baik. Berkantor pusat di Toronto, Kanada, Manulife beroperasi di Kanada, Asia, Eropa, dan terutama dengan nama John Hancock di Amerika Serikat. Kami memberikan saran keuangan dan solusi asuransi bagi perorangan, kelompok dan bisnis.

Melalui Manulife Wealth & Asset Management, perusahaan menawarkan layanan investasi global, saran keuangan, dan program pensiun untuk perorangan, institusi, dan anggota program pensiun di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2025, kami memiliki lebih dari 37.000 karyawan, lebih dari 106.000 agen, dan ribuan mitra distribusi yang melayani lebih dari 37 juta nasabah dan beroperasi di 25 negara. Kami diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di bursa saham Toronto, New York, dan Filipina; dan simbol '945' di bursa saham Hong Kong. Tidak semua penawaran tersedia di semua yurisdiksi. Untuk informasi lebih jauh, harap kunjungi manulife.com.

Kontak Media

Swati Khandelwal

Senior VP & Head, Group Communications Mahindra Group.

Email: [email protected]

Carl Wong

Head of External Communications, Asia

Manulife

[email protected]

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