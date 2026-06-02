마힌드라와 매뉴라이프 보험 합작법인 설립 진전, 기업부 승인 획득

법인명은 'Mahindra Manulife Insurance Limited'로 확정, 50:50 파트너십으로 출범

뭄바이 및 홍콩, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 마힌드라(Mahindra)와 매뉴라이프(Manulife)가 2025년 11월 12일 생명보험 사업 설립을 위한 파트너십을 발표했다. 양사는 기업부(Ministry of Corporate Affairs)의 승인에 따라 합작법인 마힌드라 매뉴라이프 인슈어런스 리미티드(Mahindra Manulife Insurance Limited, MMIL)가 설립됐다고 확인했다. MMIL 설립은 이 여정의 다음 단계에 해당한다.

이번 합작은 인도 내 마힌드라의 탄탄한 입지와 매뉴라이프의 글로벌 전문성을 결합해 단순하고 고객 중심적이며 AI 네이티브이자 디지털 주도형 생명보험사를 구축하는 것을 목표로 한다. MMIL은 마힌드라의 광범위한 시장 접근성과 매뉴라이프의 상품 혁신, 언더라이팅 및 대리점 중심 유통 역량을 결합해 계약자 보호에 집중하고, 니즈에 기반한 전방위적인 금융 솔루션을 제공할 예정이다.

MMIL은 농촌 및 준도시 시장에 중점을 두는 한편, 도시 고객을 위한 보장 솔루션 분야에서 리더십을 구축하면서 다양한 장기 저축 및 보장 상품을 통해 인도의 큰 보장 격차 해소를 목표로 한다. 양사는 인도의 장기 성장과 '모두를 위한 보험(Insurance for All)'이라는 비전 아래 MMIL을 신뢰받는 디지털, 기술 주도형 AI 네이티브 보험사로 확립하기 위해 함께 노력하고 있다.

마힌드라 소개

1945년 설립된 마힌드라 그룹(Mahindra Group)은 100개국 이상에서 32만 4000명의 직원을 보유한, 가장 규모가 크고 존경받는 다국적 기업 연합체 중 하나다. 인도에서 농기계, 유틸리티 차량, 정보 기술 및 금융 서비스 분야에서 선도적 지위를 확보하고 있으며, 판매량 기준 세계 최대 트랙터 기업이다. 또한 재생 에너지, 농업, 물류, 호스피탈리티 및 부동산 분야에서도 강력한 입지를 갖추고 있다.

마힌드라 그룹은 전 세계 ESG 선도, 농촌 번영 실현, 도시 생활 향상에 분명한 초점을 두고 있으며, 지역사회와 이해관계자의 삶에 긍정적인 변화를 일으켜 이들이 도약할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

마힌드라에 대한 자세한 내용은 www.mahindra.com에서 확인할 수 있다. 트위터 및 페이스북: @MahindraRise/ 최신 소식 구독: https://www.mahindra.com/news-room

매뉴라이프 소개

매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션(Manulife Financial Corporation)은 고객이 더 쉽게 의사결정을 내리고 더 나은 삶을 살 수 있도록 지원하는 선도적인 국제 금융 서비스 제공업체다. 캐나다 토론토에 본사를 둔 매뉴라이프는 캐나다, 아시아 및 유럽에서 사업을 운영하고 있으며, 미국에서는 주로 존 핸콕(John Hancock)이라는 이름으로 개인, 단체 및 기업에 금융 자문과 보험 솔루션을 제공한다.

매뉴라이프 웰스 앤드 에셋 매니지먼트(Manulife Wealth & Asset Management)를 통해 당사는 전 세계 개인, 기관 및 퇴직연금 가입자에게 글로벌 투자, 금융 자문 및 퇴직연금 서비스를 제공한다. 2025년 말 기준 당사는 3만 7000명 이상의 직원, 10만 6000명 이상의 설계사, 수천 개의 유통 파트너를 보유하고 있으며, 전 세계 25개 시장에서 사업을 운영하며 3700만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 당사는 토론토, 뉴욕 및 필리핀 증권거래소에서 'MFC'로, 홍콩 증권거래소에서 '945'로 거래된다. 모든 상품이 모든 관할 지역에서 제공되는 것은 아니다. 자세한 내용은 manulife.com에서 확인할 수 있다.

미디어 연락처

스와티 칸델왈(Swati Khandelwal)

마힌드라 그룹 그룹 커뮤니케이션 담당 수석 부사장 겸 총괄

이메일: [email protected]

칼 웡(Carl Wong)

매뉴라이프 아시아 대외 커뮤니케이션 총괄

[email protected]

SOURCE Manulife Financial Corporation