MahindraとManulifeの保険合弁事業が前進、Ministry of Corporate Affairsの承認を取得

合弁会社名は「Mahindra Manulife Insurance Limited」、出資比率は50対50

インド・ムンバイおよび香港, 2026年6月2日 /PRNewswire/ -- MahindraとManulifeは、2025年11月12日、生命保険事業を立ち上げるための提携を発表しました。両社は、Ministry of Corporate Affairsの承認を受け、合弁会社Mahindra Manulife Insurance Limited（MMIL）が設立されたことを確認しました。MMILの設立は、この取り組みにおける次の一歩となります。

この合弁事業は、Mahindraがインドで築いてきた強固な基盤とManulifeのグローバルな専門性を結集し、シンプルで顧客本位の、AIネイティブかつデジタル主導型の生命保険会社を構築するものです。Mahindraの幅広い市場展開力と、商品イノベーション、引受業務、代理店主導型の販売網におけるManulifeの強みを組み合わせることで、MMILは保険契約者の保護に重点を置き、ニーズに即した包括的な金融ソリューションを提供します。

MMILは、都市部の顧客向け保障ソリューションで主導的地位を築きつつ、農村部および準都市部の市場に重点を置き、幅広い長期貯蓄商品および保障商品を通じて、インドにおける大きな保障格差の解消を目指します。両社は、インドの長期的な成長と「すべての人に保険を（Insurance for All）」というビジョンに沿って、MMILを信頼されるデジタル型、テクノロジー主導型かつAIネイティブの保険会社として確立することに尽力しています。

Mahindraについて

1945年に設立されたMahindra Groupは、100カ国以上で32万4,000人の従業員を擁する、世界最大級かつ最も高く評価されている多国籍企業連合の一つです。同グループは、インドの農業機械、多目的車、情報技術、金融サービスの各分野で主導的地位を占め、台数ベースで世界最大のトラクター会社です。また、再生可能エネルギー、農業、物流、ホスピタリティー、不動産の各分野でも強いプレゼンスを有しています。

Mahindra Groupは、ESG分野で世界をリードし、農村部の繁栄を促進するとともに都市生活の向上を図ることに明確に注力しており、コミュニティーとステークホルダーの生活に前向きな変化をもたらし、その飛躍（Rise）を可能にすることを目指しています。

Mahindraの詳細については、www.mahindra.comをご覧ください/ TwitterおよびFacebook：@MahindraRise/ 最新情報を受け取るには、https://www.mahindra.com/news-roomでご登録ください。

Manulifeについて

Manulife Financial Corporationは、顧客がより容易に意思決定を行い、より良い生活を送れるよう支援する、国際的な大手金融サービス会社です。カナダ・トロントに本社を置くManulifeは、カナダ、アジア、欧州で事業を展開し、米国では主にJohn Hancockブランドで、個人、団体、企業向けに金融アドバイスと保険ソリューションを提供しています。

Manulife Wealth & Asset Managementを通じて、世界中の個人、機関投資家、退職年金制度加入者に、グローバルな投資サービス、金融アドバイス、退職年金制度サービスを提供しています。2025年末時点で、当社は3万7,000人超の従業員、10万6,000人超のエージェント、数千の販売パートナーを擁し、世界25市場で事業を展開しながら、3,700万人超の顧客にサービスを提供しています。当社株式は、トロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所、フィリピン証券取引所では「MFC」の銘柄コードで、香港証券取引所では「945」の銘柄コードで取引されています。すべての商品・サービスが、すべての法域で利用できるわけではありません。詳細については、manulife.comをご覧ください。

メディア連絡先

Swati Khandelwal

Mahindra Groupシニアバイスプレジデント兼グループコミュニケーション責任者。

Eメール：[email protected]

Carl Wong

Manulifeアジア地域対外コミュニケーション責任者

[email protected]

SOURCE Manulife Financial Corporation