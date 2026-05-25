LIÊN ĐOÀN NHA KHOA HÀNG ĐẦU CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG KÊU GỌI CHUYỂN DỊCH SANG ƯU TIÊN PHÒNG NGỪA TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG, DỰA TRÊN CÁC BẰNG CHỨNG TOÀN CẦU MỚI

Liên đoàn Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương công bố hướng dẫn đầu tiên do các nha sĩ biên soạn về tự chăm sóc răng miệng hằng ngày — lập luận rằng việc phòng ngừa bệnh răng miệng không chỉ khả thi mà còn nằm trong tầm tay của mọi người. LISTERINE® đồng hành cùng APDF trong việc thúc đẩy các thói quen chăm sóc hằng ngày tốt hơn, dựa trên bằng chứng khoa học.

SINGAPORE, ngày 25 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Liên đoàn Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APDF) đã công bố Sức mạnh của phòng ngừa: Hướng dẫn tự chăm sóc răng miệng dựa trên bằng chứng khoa học, một sách trắng mang tính đột phá, nêu rõ một quy trình chăm sóc răng miệng hằng ngày hiệu quả nên được thực hiện như thế nào và vì sao điều đó lại quan trọng vượt xa cả sức khỏe của răng.

Across Asia Pacific, oral diseases—including periodontitis, gingivitis, and dental caries—continue to pose a significant public health burden. These data highlight the urgent need for stronger prevention, early detection, and sustained oral care interventions.

Được phát triển bởi các chuyên gia nha khoa trong khu vực và được hỗ trợ bởi Kenvue, nhà sản xuất LISTERINE®, báo cáo đưa ra một lập luận rõ ràng dựa trên bằng chứng khoa học: phần lớn các bệnh răng miệng như viêm nướu, sâu răng và viêm nha chu đều có thể phòng ngừa được, tuy nhiên đây vẫn là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất nhưng chưa được điều trị đầy đủ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với những hệ lụy có thể ảnh hưởng tới tim, phổi và nhiều cơ quan khác.

"Không thể có sức khỏe toàn diện nếu thiếu sức khỏe răng miệng", Tiến sĩ Arleen Reyes, Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương cho biết. "Phần lớn bệnh răng miệng đều có thể phòng ngừa, nhưng chúng vẫn tiếp tục tạo ra gánh nặng ngày càng lớn cho người dân và hệ thống y tế trong khu vực. Phòng ngừa là công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có trong chăm sóc sức khỏe răng miệng, và đã đến lúc tận dụng triệt để công cụ này. Sách trắng này là lời kêu gọi hành động — dành cho bệnh nhân, các nha sĩ đồng nghiệp, trường học và các nhà hoạch định chính sách nhằm nhận thức rằng sức khỏe răng miệng tốt bắt đầu từ những chăm sóc hằng ngày tại nhà".

CƠ SỞ LÂM SÀNG CHO VIỆC BỔ SUNG NƯỚC SÚC MIỆNG VÀO QUY TRÌNH CHĂM SÓC HẰNG NGÀY

Hầu hết mọi người đều biết rằng cần đánh răng hai lần mỗi ngày. Tuy nhiên, ít người nhận ra rằng chỉ đánh răng chỉ làm sạch được khoảng 25% bề mặt trong khoang miệng. Nướu, lưỡi, má trong và các kẽ răng — nơi vi khuẩn tích tụ và các vấn đề răng miệng bắt đầu hình thành, phần lớn vẫn chưa được làm sạch đầy đủ.

Sách trắng của APDF xác nhận rằng việc bổ sung nước súc miệng có tác dụng điều trị vào quy trình đánh răng và dùng chỉ nha khoa hằng ngày giúp xử lý những khu vực mà việc làm sạch cơ học có thể bỏ sót. Các nghiên cứu được APDF rà soát cho thấy việc này nhìn chung giúp giảm mảng bám từ 25–50% trong vòng sáu tháng, đồng thời cải thiện tình trạng viêm nướu và chảy máu nướu từ 15–30% so với chỉ đánh răng và dùng chỉ nha khoa. Một nghiên cứu ghi nhận mức giảm 30,8% mảng bám, 39% viêm nướu và 67,8% tình trạng chảy máu nướu.

Trong số các công thức nước súc miệng được đánh giá, nước súc miệng chứa tinh dầu (EO) và nước súc miệng chlorhexidine (CHX) cho thấy bằng chứng mạnh mẽ nhất về hiệu quả kiểm soát mảng bám và cải thiện sức khỏe nướu. Các công thức EO phù hợp để sử dụng hằng ngày trong thời gian dài, trong khi các công thức CHX thường được khuyến cáo sử dụng trong thời gian ngắn hơn.

NHỮNG NHÓM HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT

Mặc dù quy trình chăm sóc ba bước này có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, sách trắng của APDF xác định một số nhóm đối tượng mà việc sử dụng nước súc miệng hằng ngày mang lại hiệu quả rõ rệt nhất:

Trẻ em (từ 6 tuổi trở lên) và thanh thiếu niên: Qua 34 nghiên cứu, nước súc miệng florua hằng ngày đã được chứng minh giúp giảm sâu răng ở nhóm trẻ nhỏ; đồng thời đối với thanh thiếu niên niềng răng hoặc đánh răng không đều đặn, đây là một trong những thói quen đơn giản nhất có thể hình thành từ sớm.

Người trưởng thành mắc bệnh mạn tính: Sức khỏe răng nướu có mối liên hệ lâm sàng với sức khỏe tim mạch, bệnh tiểu đường và sức khỏe hô hấp.

Sức khỏe răng nướu có mối liên hệ lâm sàng với sức khỏe tim mạch, bệnh tiểu đường và sức khỏe hô hấp. Người sử dụng thuốc thời gian dài và người cao tuổi: Khô miệng — một tác dụng phụ phổ biến của thuốc — làm tăng nguy cơ sâu răng. Sử dụng nước súc miệng florua hằng ngày là một giải pháp đơn giản và hiệu quả.

"Vệ sinh răng miệng hiệu quả hằng ngày là cách tốt nhất để xây dựng sức khỏe răng miệng tối ưu giữa các lần khám nha khoa", Tiến sĩ Jose Angelo Militante, Chủ tịch Ủy ban Thực hành Nha khoa Tổng quát thuộc Liên đoàn Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là bác sĩ phẫu thuật răng miệng cho biết. "Sau điều trị lâm sàng, vệ sinh răng miệng hiệu quả bao gồm sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn cũng được ghi nhận giúp cải thiện kết quả phẫu thuật nhờ giảm nguy cơ biến chứng hậu phẫu như nhiễm trùng tại vị trí phẫu thuật và chậm lành vết thương".

Trong bối cảnh các bệnh răng miệng đang ảnh hưởng tới 3,5 tỷ người trên toàn cầu, sách trắng kêu gọi các chính phủ và nhà hoạch định chính sách coi phòng ngừa là ưu tiên đúng mức trong y tế công cộng.

LISTERINE® ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC HƯỚNG DẪN DO GIỚI NHA KHOA DẪN DẮT

LISTERINE® đã hỗ trợ nghiên cứu khoa học về nước súc miệng trong hơn 100 năm qua. Với hơn 50 thử nghiệm lâm sàng, thương hiệu này hiện được hơn một tỷ người tại 85 quốc gia tin dùng. Là nước súc miệng kháng khuẩn chứa tinh dầu, LISTERINE® phù hợp trực tiếp với các bằng chứng được nêu trong sách trắng của APDF, trong đó các công thức EO được xác định là một trong những lựa chọn có nhiều bằng chứng hỗ trợ nhất cho việc sử dụng hằng ngày lâu dài.

"Sức khỏe răng miệng tốt được xây dựng từ những chăm sóc hằng ngày tại nhà", Tiến sĩ Ashley Barlow, Giám đốc Cấp cao phụ trách Khoa học Y khoa và An toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Kenvue cho biết. "Sách trắng của APDF là lời nhắc nhở quan trọng rằng một quy trình đơn giản và nhất quán gồm đánh răng, làm sạch kẽ răng và sử dụng nước súc miệng hằng ngày hoàn toàn khả thi và được hậu thuẫn bởi bằng chứng khoa học. LISTERINE® đã đồng hành cùng quy trình này trong hơn một thế kỷ và chúng tôi tiếp tục cam kết hỗ trợ tư duy ưu tiên phòng ngừa, điều tạo ra sự khác biệt thực sự".

Toàn văn sách trắng hiện đã được đăng tải tại https://bit.ly/APDFWhitePaper.

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ĐOÀN NHA KHOA CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APDF)

Liên đoàn Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APDF) là tổ chức có tầm ảnh hưởng toàn cầu và khu vực trong lĩnh vực nha khoa và sức khỏe răng miệng. Cam kết mạnh mẽ với sự phát triển của ngành nha khoa trong khu vực, APDF là đại diện khu vực chính thức của Liên đoàn Nha khoa Quốc tế (FDI), có mối quan hệ chặt chẽ với các hiệp hội và tổ chức nha khoa trong khu vực. Hiện tại, APDF có 31 quốc gia thành viên.

GIỚI THIỆU VỀ LISTERINE®

LISTERINE® đã định hình lĩnh vực chăm sóc răng miệng từ năm 1879, với đội ngũ các nhà khoa học của thương hiệu tiên phong trong các nghiên cứu nền tảng về nhiều lợi ích nổi bật của nước súc miệng trong việc chống mảng bám, bảo vệ nướu, xây dựng răng chắc khỏe và mang lại hơi thở thơm mát lâu dài. Nước súc miệng LISTERINE® hiện được sử dụng bởi hơn một tỷ người tại hơn 85 quốc gia và đã nhận được chứng nhận khuyên dùng từ các tổ chức nha khoa chuyên nghiệp trên toàn thế giới, bao gồm cả Liên đoàn Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APDF). LISTERINE® là một trong những sản phẩm biểu tượng của Kenvue và cũng là thương hiệu nước súc miệng được nghiên cứu lâm sàng nhiều nhất thế giới: với bề dày lịch sử hơn 100 năm và được đánh giá trong hơn 50 thử nghiệm lâm sàng. Là nước súc miệng số 1 thế giới[1], LISTERINE® đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt 99,9% vi khuẩn gây hôi miệng, đồng thời duy trì nướu khỏe mạnh, răng sạch và hơi thở thơm mát.

[1] Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2026 edition, per Mouthwash/Dental Rinses category definition, retail value RSP, 2025 data

