องค์กรทันตกรรมชั้นนำของเอเชียแปซิฟิกเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อเน้นการป้องกันสุขภาพช่องปาก รองรับโดยหลักฐานใหม่ระดับโลก
Asia Pacific Dental Federation (APDF)
28 May, 2026, 16:19 CST
Asia Pacific Dental Federation (APDF) (สหพันธ์ทันตกรรมเอเชียแปซิฟิก) เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันที่เขียนโดยทันตแพทย์ฉบับแรก โดยเน้นย้ำว่าการป้องกันโรคในช่องปากนั้นเป็นไปได้ และยังสามารถทำได้ทุกคน LISTERINE® จึงได้ผนึกกำลังกับ APDF ในการสนับสนุนการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดีขึ้น โดยมีหลักการรองรับ
สิงคโปร์, 28 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Asia Pacific Dental Federation (APDF) (สหพันธ์ทันตกรรมเอเชียแปซิฟิก) ได้เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์ชิ้นสำคัญเกี่ยวกับ The Power of Prevention: Evidence-Based Guidelines for Self-Oral Care (พลังแห่งการป้องกัน: แนวปฏิบัติที่อิงหลักฐานสำหรับการดูแลช่องปากด้วยตนเอง) ซึ่งระบุลักษณะของการดูแลช่องปากประจำวันที่ได้ผล และเหตุผลใดจึงสำคัญมากกว่าแค่เรื่องฟัน
รายงานฉบับนี้จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมในภูมิภาค และสนับสนุนโดย Kenvue ผู้ผลิต LISTERINE® โดยนำเสนอข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและมีหลักฐานสนับสนุนว่า แม้โรคในช่องปากส่วนใหญ่ เช่น โรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ และโรคปริทันต์ สามารถป้องกันได้ แต่โรคเหล่านี้ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่แพร่หลาย และได้รับการรักษาไม่เพียงพอมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปถึงหัวใจ ปอด และอวัยวะอื่น ๆ ด้วย
"หากสุขภาพช่องปากไม่ดี สุขภาพโดยรวมก็ไม่ดีตามไปด้วย" ดร. Arleen Reyes ประธานสหพันธ์ทันตกรรมเอเชียแปซิฟิก กล่าว "โรคในช่องปากส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ แต่กลับยังสร้างภาระเพิ่มขึ้นให้แก่บุคคลและระบบสาธารณสุขทั่วภูมิภาคนี้ การป้องกันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เรามีในการดูแลสุขภาพช่องปาก และถึงเวลาแล้วที่เราต้องใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ เอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับนี้เป็นการเรียกร้องให้ผู้ป่วย ทันตแพทย์ สถานศึกษา และผู้กำหนดนโยบายตระหนักว่าสุขภาพช่องปากที่ดีเริ่มต้นที่บ้านได้ทุกวัน"
กรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการเพิ่มน้ำยาบ้วนปากในกิจวัตรประจำวัน
คนส่วนใหญ่ทราบว่าควรแปรงฟันวันละสองครั้ง แต่สิ่งที่คนส่วนน้อยรู้คือการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวทำความสะอาดได้เพียงประมาณ 25% ของพื้นผิวในช่องปากเท่านั้น ส่วนเหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม และช่องว่างระหว่างฟัน ซึ่งเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียและจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่ยังทำความสะอาดไม่ทั่วถึง
เอกสารไวท์เปเปอร์ของ APDF ยืนยันว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมกับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันจะช่วยแก้ไขปัญหาที่การทำความสะอาดด้วยวิธีทางกลไกอาจทำได้ไม่ครอบคลุม การศึกษาที่ APDF พิจารณาพบว่า การใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมกับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันโดยทั่วไปจะช่วยลดคราบจุลินทรีย์ได้ 25-50% ในระยะเวลาหกเดือน และช่วยลดเหงือกอักเสบและเลือดออกตามไรฟันได้ 15-30% เมื่อเทียบกับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเพียงอย่างเดียว และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่าสามารถลดคราบจุลินทรีย์ได้ 30.8% ลดเหงือกอักเสบได้ 39% และลดเลือดออกตามไรฟันได้ 67.8%
จากการตรวจสอบสูตรน้ำยาบ้วนปากต่างๆ พบว่า น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย (EO) และคลอร์เฮกซิดีน (CHX) แสดงหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดด้านสุขภาพเหงือกและคราบจุลินทรีย์ โดยสูตร EO เหมาะสำหรับการใช้เป็นประจำทุกวันในระยะยาว ในขณะที่สูตร CHX โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ในระยะสั้น
ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุด
แม้ว่ากิจวัตรสามขั้นตอนจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน แต่เอกสารของ APDF ระบุว่ากลุ่มคนที่เห็นผลลัพท์ได้มากที่สุดจากการใช้น้ำยาบ้วนปากทุกวันได้แก่:
- เด็ก (อายุ 6 ปีขึ้นไป) และวัยรุ่น: การศึกษาวิจัยจำนวน 34 ฉบับได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ทุกวันช่วยลดฟันผุได้ในกลุ่มเด็กเล็กและวัยรุ่นที่ใส่เหล็กดัดฟันหรือแปรงฟันไม่สม่ำเสมอ การใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำทุกวันเป็นหนึ่งในนิสัยที่ง่ายที่สุดที่จะสร้างตั้งแต่เนิ่นๆ
- ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง: สุขภาพเหงือกมีความสัมพันธ์ทางคลินิกกับสุขภาพหัวใจ โรคเบาหวาน และสุขภาพระบบทางเดินหายใจ
- ผู้ที่ใช้ยาเป็นเวลานานและผู้สูงอายุ: อาการปากแห้ง ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ การบ้วนปากด้วยฟลูออไรด์ทุกวันเป็นวิธีแก้ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
"การดูแลสุขอนามัยช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีระหว่างรอบการไปพบทันตแพทย์" ดร. Jose Angelo Militante ประธานคณะกรรมการทันตกรรมทั่วไป สหพันธ์ทันตกรรมเอเชียแปซิฟิก และศัลยแพทย์ช่องปาก กล่าว "หลังการรักษาทางคลินิก การดูแลสุขอนามัยช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการใช้น้ำยาบ้วนปากต้านแบคทีเรีย ยังมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การผ่าตัดที่ดีขึ้น โดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและการที่แผลหายช้า"
เนื่องจากโรคในช่องปากส่งผลกระทบต่อประชากร 3.5 พันล้านคนทั่วโลก รายงานไวท์เปเปอร์ฉบับนี้จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายจัดลำดับการป้องกันสุขภาพช่องปากให้มีความสำคัญสูงสุดด้านสาธารณสุขอย่างที่ควรจะเป็น
LISTERINE® สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ทันตแพทย์แนะนำ
LISTERINE® ได้สนับสนุนวิทยาศาสตร์ด้านน้ำยาบ้วนปากมานานกว่า 100 ปี ด้วยการทดลองทางคลินิกมากกว่า 50 ครั้ง จึงได้รับความไว้วางใจจากกว่าหนึ่งพันล้านคนใน 85 ประเทศ ในฐานะน้ำยาบ้วนปากต้านแบคทีเรียที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย LISTERINE® สอดคล้องโดยตรงกับหลักฐานที่มีการเน้นย้ำในเอกสารไวท์เปเปอร์ของ APDF ซึ่งระบุว่าสูตรน้ำมันหอมระเหยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดสำหรับใช้ทุกวันในระยะยาว
"สุขภาพช่องปากที่ดีเริ่มต้นที่บ้านได้ทุกวัน" ดร. Ashley Barlow ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์และความปลอดภัย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Kenvue กล่าว "รายงานไวท์เปเปอร์ของ APDF เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่า การแปรงฟัน การทำความสะอาดซอกฟัน และการใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้จริงและมีหลักฐานสนับสนุน โดยLISTERINE® เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรนี้มานานกว่าหนึ่งศตวรรษ และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนแนวคิดการป้องกันเป็นอันดับแรก ซึ่งจะสร้างผลลัพท์ที่แท้จริง"
อ่านรายงานไวท์เปเปอร์ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/APDFWhitePaper
เกี่ยวกับ ASIA PACIFIC DENTAL FEDERATION (APDF) (สหพันธ์ทันตกรรมเอเชียแปซิฟิก)
Asia Pacific Dental Federation (APDF) (สหพันธ์ทันตกรรมเอเชียแปซิฟิก) เป็นองค์กรที่มีอิทธิพลทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคในด้านทันตกรรมและสุขภาพช่องปาก ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการพัฒนาทันตกรรมในภูมิภาคนี้ APDF เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (Federation Dentaire Internationale: FDI) โดยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสมาคมและหน่วยงานด้านทันตกรรมในภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบัน APDF มีประเทศสมาชิก 31 ประเทศ
เกี่ยวกับ LISTERINE®
LISTERINE® ได้กำหนดนิยามการดูแลช่องปากมาตั้งแต่ปี 1879 โดยนักวิทยาศาสตร์ของแบรนด์ได้ขับเคลื่อนการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์อันทรงพลังมากมายของน้ำยาบ้วนปากในการต่อสู้กับคราบจุลินทรีย์ ปกป้องเหงือก สร้างฟันให้แข็งแรง และมอบลมหายใจสดชื่นยาวนาน น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านคนในกว่า 85 ประเทศ และได้รับการรับรองจากองค์กรทันตกรรมระดับมืออาชีพทั่วโลก รวมถึงสหพันธ์ทันตกรรมเอเชียแปซิฟิก (APDF) แบรนด์ LISTERINE® เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kenvue และยังเป็นแบรนด์น้ำยาบ้วนปากที่มีการวิจัยทางคลินิกมากที่สุดในโลก ด้วยมรดกที่ยาวนานกว่า 100 ปี และได้รับการตรวจสอบในการทดลองทางคลินิกมากกว่า 50 ครั้ง ในฐานะน้ำยาบ้วนปากอันดับ 1 ของโลก[1] LISTERINE® พิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ 99.9% พร้อมกับรักษาสุขภาพเหงือก ให้ฟันสะอาดและลมหายใจสดชื่น
[1] Euromonitor International Limited; ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัว ฉบับปี 2569 ตามคำจำกัดความของหมวดหมู่น้ำยาบ้วนปาก/น้ำยาบ้วนปาก ราคาปลีกผู้บริโภค (RSP) ข้อมูลปี 2568
