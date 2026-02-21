Mecademic đạt được nguồn vốn chiến lược để đẩy mạnh quá trình mở rộng toàn cầu.

MONTREAL, ngày 22 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mecademic Inc., công ty hàng đầu về robot công nghiệp nhỏ gọn với độ chính xác cao, đã huy động được 21 triệu CAD (khoảng 15,3 triệu USD) từ các nhà đầu tư. Nhà đầu tư dẫn đầu là Investissement Québec (IQ), ngoài ra còn có sự tham gia của Export Development Canada (EDC) và Business Development Bank of Canada (BDC).

Tăng trưởng chiến lược và mở rộng mạng lưới toàn cầu

Mecademic Management (L to R): Philippe Beaulieu, CEO; Eric Boutet, VP R&D; Jonathan Coulombe, CTO; Philippe Jacome, COO; David Massé, CFO. Mecademic Industrial Robotics

"Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng của tự động hóa," Philippe Beaulieu, Giám đốc Điều hành Mecademic, cho biết. "Khoản đầu tư này cho phép chúng tôi mở rộng dòng sản phẩm, củng cố sự hiện diện toàn cầu và tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực tự động hóa vi mô. Chúng tôi tự hào hỗ trợ những thương hiệu danh tiếng nhất thế giới ở bất cứ nơi nào họ hoạt động."

Nguồn vốn này sẽ cho phép đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sản phẩm và mở rộng quy mô thị phần quốc tế, đồng thời cũng là nguồn lực phục vụ xây dựng trụ sở chính mới để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao trên toàn thế giới. Việc mở rộng này là bước tiếp theo của một thời kỳ hoạt động mạnh mẽ, trong đó Mecademic liên tục vượt mức trung bình của ngành với những bước đi vững chãi trên con đường phát triển. Công ty dự định tận dụng đà tăng trưởng này bằng cách đầu tư mạnh vào các thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

Tự động hóa chính xác phục vụ các ngành công nghệ cao

"Với trụ sở đặt tại Quebec, Mecademic là một công ty chủ chốt của ngành tự động hóa chính xác," Bicha Ngo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Investissement Québec cho biết. "Khoản đầu tư của chúng tôi hỗ trợ Mecademic vươn ra trường quốc tế, giúp tăng quy mô sản xuất và củng cố bộ máy quản trị của công ty khi bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo."

Nhu cầu về các giải pháp tự động hóa siêu nhỏ của Mecademic đang tăng cao trong các lĩnh vực như điện tử, quang học, thiết bị y tế và công nghệ sinh học. Các cánh tay robot siêu nhỏ gọn của công ty cho phép các nhà sản xuất và các phòng thí nghiệm tích hợp tự động hóa tốc độ cao, chính xác vào những không gian chật hẹp mà các robot truyền thống không thể tiếp cận.

Củng cố bộ máy lãnh đạo

Từ năm 2022, Mecademic đã chuyển mình thành một tổ chức toàn cầu tập trung vào tăng trưởng. Công tác quản trị đã được củng cố với việc bổ nhiệm Dominique Jodoin vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và David Massé vào vị trí Giám đốc Tài chính, người mang đến kinh nghiệm sâu rộng về tài chính chiến lược. Đội ngũ sáng lập tiếp tục lãnh đạo các hoạt động cốt lõi:

Jonathan Coulombe (Giám đốc Công nghệ): Đổi mới công nghệ.

Đổi mới công nghệ. Éric Boutet (Phó chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển): Phát triển sản phẩm.

Phát triển sản phẩm. Philippe Jacome (Giám đốc Điều hành): Vận hành toàn cầu.

Vận hành toàn cầu. Ilian Bonev: Cố vấn cao cấp về robot.

Giới thiệu về Mecademic

Có trụ sở tại Montreal (Canada) Mecademic thiết kế và chế tạo những robot công nghiệp nhỏ gọn và chính xác nhất thế giới. Với kiến trúc mở và thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn nghiệm ngặt, cánh tay robot của Mecademic cho phép các nhà sản xuất và chế tạo máy tự động hóa các quy trình phức tạp trong không gian chật hẹp mà không làm giảm hiệu suất cũng như độ tin cậy trong vận hành.

