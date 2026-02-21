Mecademic Dapatkan Pendanaan Strategis Untuk Mendorong Ekspansi Global

MONTREAL, 22 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Mecademic Inc. adalah pemimpin di bidang robotika industri presisi tinggi dan berukuran kecil. Mecademic telah mendapatkan dana CAD 21 juta (sekitar AS$15,3 juta). Investasi ini dipimpin oleh Investissement Québec (IQ), dengan partisipasi Export Development Canada (EDC) dan Business Development Bank of Canada (BDC).

Pertumbuhan Strategis dan Jangkauan Global

Mecademic Management (L to R): Philippe Beaulieu, CEO; Eric Boutet, VP R&D; Jonathan Coulombe, CTO; Philippe Jacome, COO; David Massé, CFO. Mecademic Industrial Robotics

"Kita memasuki periode pertumbuhan otomatisasi yang pesat," kata Philippe Beaulieu, CEO Mecademic. "Dengan pendanaan ini, kami dapat memperluas lini produk, memperkuat kehadiran kami di seluruh dunia, dan terus menjadi yang terdepan dalam hal otomatisasi mikro. Kami bangga mendukung berbagai merek paling bergengsi di dunia di mana pun mereka beroperasi."

Modal ini akan mendorong inovasi produk dan ekspansi internasional sekaligus mendanai beberapa kantor pusat baru untuk memenuhi lonjakan permintaan global. Ekspansi ini dilakukan setelah periode kinerja yang kuat di mana Mecademic selalu mengungguli rata-rata industri. Mecademic berencana memanfaatkan momentum ini dengan melakukan investasi besar-besaran di pasar Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Pasifik.

Otomatisasi Presisi untuk Sektor Berteknologi Tinggi

"Mecademic adalah pemimpin utama di bidang otomatisasi presisi asal Quebec," kata Bicha Ngo, Presiden dan CEO Investissement Quebec. "Investasi kami mendukung ekspansi internasional mereka, membantu meningkatkan produksi, dan memperkuat tata kelola mereka di saat memasuki tahap pertumbuhan berikutnya."

Permintaan solusi otomatisasi mikro milik Mecademic meningkat di berbagai sektor seperti elektronik, optik, perangkat medis, dan bioteknologi. Lengan robot yang sangat kecil memungkinkan produsen dan laboratorium mengintegrasikan otomatisasi presisi berkecepatan tinggi ke dalam ruang terbatas yang tidak dapat dimasuki oleh robot tradisional.

Kepemimpinan yang Lebih Kuat

Sejak tahun 2022, Mecademic telah menjadi perusahaan global yang berfokus pada pertumbuhan. Tata kelola perusahaan semakin kuat setelah Dominique Jodoin ditunjuk menjadi Ketua Dewan Direksi, dan David Massé sebagai CFO yang memiliki pengalaman luas di bidang keuangan strategis. Tim pendiri tetap memimpin pengoperasian inti:

Jonathan Coulombe (CTO): Inovasi teknologi.

Inovasi teknologi. Éric Boutet (Wakil Presiden Riset dan Pengembangan): Pengembangan produk.

Pengembangan produk. Philippe Jacome (COO): Pengoperasian global.

Pengoperasian global. Ilian Bonev: Penasihat robotika senior.

Tentang Mecademic

Mecademic berlokasi di Montreal, Kanada. Mecademic mendesain dan membangun robot industri yang paling kecil dan paling presisi di dunia. Dengan open architecture dan desain yang sesuai standar, lengan robot dari Mecademic memungkinkan produsen dan pembuat mesin mengotomatiskan proses yang kompleks di ruang sempit tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan.

