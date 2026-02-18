Mecademic lève 21 millions de dollars pour accélérer sa croissance mondiale

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /PRNewswire/ -- Mecademic Inc., chef de file de la robotique industrielle compacte de précision, annonce la clôture d'un financement de 21 millions de dollars canadiens. Ce montant inclut un investissement de 10 millions de dollars d'Investissement Québec (IQ), auquel s'ajoutent des financements d'Exportation et de Développement Canada (EDC) et de la Banque de développement du Canada (BDC).

Mecademic Management (L to R): Philippe Beaulieu, CEO; Eric Boutet, VP R&D; Jonathan Coulombe, CTO; Philippe Jacome, COO; David Massé, CFO. Mecademic Industrial Robotics

« Nous abordons une phase de forte croissance de l'automatisation », déclare Philippe Beaulieu, PDG de Mecademic. « Ce financement nous permettra d'étendre notre portefeuille de produits, de renforcer notre présence sur les principaux marchés mondiaux et de continuer à repousser les frontières de la microautomatisation. Nous sommes fiers de compter parmi nos clients certaines des marques les plus prestigieuses au monde et demeurons déterminés à les accompagner où qu'elles soient. »

Les fonds provenant d'IQ et d'EDC soutiendront l'innovation et l'expansion internationale, tandis que le financement de la BDC appuiera l'acquisition d'un nouveau siège social afin de répondre à une demande mondiale croissante. Forte de cet élan, l'entreprise entend poursuivre sa progression en investissant dans ses principaux marchés aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, tout en accélérant le développement de sa prochaine génération de solutions robotiques et logicielles industrielles ultra-compactes et de haute précision.

« Mecademic est un acteur québécois de premier plan des technologies d'automatisation de précision. Par cet investissement, Investissement Québec joue pleinement son rôle en contribuant à l'expansion de l'entreprise à l'international, à accélérer la mise à l'échelle de ses opérations de production et à renforcer sa structure de gouvernance, afin de soutenir sa prochaine phase de croissance. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

La demande de solutions de microautomatisation offertes par Mecademic s'accélère dans des secteurs de pointe tels que l'électronique, l'optique, les dispositifs médicaux et la biotechnologie. Ses bras robotiques permettent aux usines et aux laboratoires d'intégrer et de déployer aisément des systèmes intelligents dans des espaces-machines restreints, sans compromis sur la cadence, la fiabilité ou la précision, ouvrant la voie à une automatisation extrêmement précise lorsque nécessaire.

Depuis 2022, la direction et les fondateurs de Mecademic pilotent la transition de l'entreprise vers une organisation mondiale axée sur la croissance et la robotique de précision. La gouvernance a été renforcée par la nomination de Dominique Jodoin à la présidence du conseil d'administration et par l'expertise de David Massé, directeur financier (CFO), fort de 30 ans d'expérience en finance stratégique. Les fondateurs demeurent au cœur de l'exécution : Jonathan Coulombe (CTO) dirige l'innovation technologique, Éric Boutet (VP R&D) supervise le développement de produits, Philippe Jacome (COO) assure les opérations mondiales et Ilian Bonev agit comme conseiller expert en robotique.

À propos de Mecademic

Mecademic conçoit et fabrique à Montréal, au Canada, les robots industriels les plus compacts et les plus précis au monde. Grâce à une architecture ouverte et à une conception conforme aux normes internationales, les bras robotiques de Mecademic permettent aux fabricants, intégrateurs et constructeurs de machines du monde entier d'automatiser des processus complexes dans des espaces restreints, sans compromis sur la performance, la fiabilité ou la précision. Ses solutions s'adressent notamment aux secteurs des dispositifs médicaux, de l'électronique grand public et industrielle, de l'optique et de la photonique, des sciences de la vie et de la fabrication de pointe.

