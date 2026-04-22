Mô hình chăm sóc kết hợp của NOVI Health thu hẹp khoảng cách giữa thử nghiệm lâm sàng và kết quả thực tế khi sử dụng GLP-1

Mức giảm cân ước tính khoảng ~14,7% sau 18 tháng đã được ghi nhận tại một trong những nghiên cứu đầu tiên đánh giá các liệu pháp GLP-1 tích hợp và huấn luyện kỹ thuật số trên một quần thể người Châu Á đa sắc tộc (n=708). Kết quả này tương đương với các thử nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn vàng, trong đó huấn luyện kỹ thuật số đóng vai trò như một yếu tố khuếch đại hiệu quả có thể đo lường được.

SINGAPORE, ngày 22 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Các thuốc GLP-1 đang làm thay đổi cách điều trị béo phì, tuy nhiên kết quả thực tế thường thấp hơn so với kết quả thử nghiệm lâm sàng. Mức giảm cân thực tế vào khoảng 9% sau 12 tháng, thấp hơn đáng kể so với mức 15% được ghi nhận trong các thử nghiệm mang tính cột mốc như STEP 1, chủ yếu do tỷ lệ ngưng thuốc cao, liều dùng chưa tối ưu và thiếu sự hỗ trợ điều chỉnh hành vi một cách bài bản.

Một nghiên cứu mới đã được bình duyệt, công bố trên International Journal of Obesity (Springer Nature), cho thấy NOVI Health đã thu hẹp khoảng cách đó một cách hiệu quả.

Nghiên cứu được thực hiện phối hợp với Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS SSHSPH), đánh giá trên 708 người trưởng thành tham gia chương trình NOVI Optimum Plus, một chương trình chăm sóc béo phì do bác sĩ dẫn dắt, tích hợp thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 với huấn luyện kỹ thuật số qua ứng dụng và hỗ trợ lối sống cá nhân hóa.

Kết quả nổi bật: mức giảm cân trung bình ước tính ~12,7% sau 12 tháng và ~14,7% sau 18 tháng, tương đương với kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng và cao hơn đáng kể so với kết quả GLP-1 thông thường trong thực tế.

Chỉ dùng thuốc thôi là chưa đủ

Nghiên cứu cho thấy rõ rằng chỉ dùng thuốc là chưa đủ. Những người tham gia tích cực tương tác với nền tảng số của NOVI đạt kết quả tốt hơn rõ rệt:

Giảm cân thêm 2,0 đến 2,2 điểm phần trăm so với những người ít tương tác, tương đương mức giảm cân tương đối cao hơn khoảng 15%

Giảm BMI nhiều hơn ~0,72 kg/m²

Giảm thêm tới 2,9 mmHg huyết áp tâm thu

Không phải mọi bệnh nhân đều đáp ứng giống nhau

Nhóm đối tượng đa sắc tộc trong nghiên cứu (khoảng 45% người Đông Á, 27% người Châu Âu, 13% người Nam Á, 10% người Đông Nam Á) cho thấy sự khác biệt đáng kể trong đáp ứng điều trị. Người tham gia Đông Á và những người có tình trạng đường huyết cao đạt mức giảm cân thấp hơn tương đối, trong khi người Châu Âu và người đa sắc tộc đạt mức giảm lớn hơn.

"Cách tiếp cận áp dụng chung cho tất cả trong kê đơn GLP-1 không hiệu quả tại Châu Á", Bác sĩ Sue-Anne Toh, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa của NOVI Health, Phó Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Y khoa Yong Loo Lin (NUS), đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. "Các đặc điểm chuyển hóa và nền tảng sắc tộc khác nhau đòi hỏi một phương pháp tiếp cận tùy chỉnh phù hợp. Đó chính xác là điều mô hình kết hợp của chúng tôi được thiết kế để hướng tới".

Cải thiện chuyển hóa toàn diện

Trong thời gian nghiên cứu, người tham gia còn ghi nhận:

Huyết áp tâm thu giảm ~12 mmHg

Tỷ lệ mỡ cơ thể giảm ~9%

Tỷ lệ eo-hông được cải thiện từ 0,83 xuống 0,80 (ước tính điều chỉnh theo mô hình)

HbA1c giảm ~ 0,6%

Giới thiệu về NOVI HEALTH

NOVI Health là công ty công nghệ y tế dự phòng và sức khỏe chuyển hóa, có trụ sở tại Singapore. NOVI phục vụ một nhóm bệnh nhân đa dạng, đa sắc tộc thông qua các chương trình quản lý cân nặng, sức khỏe chuyển hóa và kéo dài tuổi thọ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.novi-health.com hoặc theo dõi @novihealth trên Instagram và LinkedIn.

SOURCE NOVI Health