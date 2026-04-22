โมเดลการดูแลแบบผสมผสานของ NOVI Health ช่วยปิดช่องว่างระหว่างผลลัพธ์การทดลองทางคลินิกกับผลลัพธ์การใช้จริงของยา GLP-1
22 Apr, 2026, 23:15 CST
จากหนึ่งในการศึกษาระยะแรก ๆ ที่ประเมินการใช้ยา GLP-1 รักษา ร่วมกับการโค้ชหรือให้คำแนะนำผ่านระบบดิจิทัลในกลุ่มประชากรเอเชียที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (จำนวนตัวอย่าง 708 คน) พบว่าสามารถลดน้ำหนักได้โดยประมาณ 14.7% ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยผลลัพธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลจากการทดลองทางคลินิกมาตรฐานระดับสูง และพบว่าการโค้ชผ่านระบบดิจิทัลทำหน้าที่เป็นตัวเสริมประสิทธิผลที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
สิงคโปร์, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ยากลุ่ม GLP-1 กำลังพลิกโฉมการรักษาโรคอ้วน ทว่าเมื่อถูกนำมาใช้ในชีวิตจริง ผลลัพธ์ที่ได้มักยังด้อยกว่าที่ปรากฏในการศึกษาทางคลินิก โดยสามารถลดน้ำหนักได้ราว 9% ในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งต่ำกว่าระดับ 15% ตามที่รายงานในงานวิจัยชิ้นสำคัญอย่าง STEP 1 โดยช่องว่างนี้มีสาเหตุสำคัญจากการหยุดใช้ยาที่พบได้บ่อย การปรับขนาดยาที่ยังไม่เหมาะสม และการขาดการสนับสนุนด้านพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ มีงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร InternationalJournalofObesity (Springer Nature) แสดงให้เห็นว่า NOVI Health สามารถลดช่องว่างดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาดังกล่าวซึ่งดำเนินการร่วมกับ Saw Swee Hock School of Public Health แห่ง National University of Singapore (NUS SSHSPH) ได้ประเมินผู้ใหญ่จำนวน 708 คนที่เข้าร่วมในโปรแกรม NOVI Optimum Plus ซึ่งเป็นโปรแกรมดูแลโรคอ้วนที่นำโดยแพทย์ ซึ่งผสานรวมการใช้ยากลุ่มตัวกระตุ้นตัวรับ GLP-1 (GLP-1 receptor agonist) เข้ากับการโค้ชหรือให้คำแนะนำแบบดิจิทัลผ่านแอป และการสนับสนุนเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ปรับให้เป็นไปตามเฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์สำคัญ: ผู้เข้าร่วมสามารถลดน้ำหนักได้โดยเฉลี่ยประมาณ 12.7% ภายในระยะเวลา 12 เดือน และ 14.7% ภายใน 18 เดือน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับผลจากการทดลองทางคลินิก และสูงกว่าผลลัพธ์จากการใช้งานจริงโดยทั่วไปของยา GLP-1 อย่างมีนัยสำคัญ
การใช้ยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้เข้าร่วมที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของ NOVI อย่างสม่ำเสมอและจริงจัง สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ:
- ลดน้ำหนักได้เพิ่มเติมอีก 2.0 ถึง 2.2 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผู้ที่เข้าร่วมใช้งานแพลตฟอร์มในระดับต่ำ ซึ่งเทียบเท่ากับการลดน้ำหนักสัมพัทธ์ได้มากขึ้นประมาณ 15%
- ลดค่า BMI ได้มากขึ้นประมาณ 0.72 กก./ม²
- ลดความดันโลหิตตัวบน (systolic blood pressure) เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 2.9 มิลลิเมตรปรอท
ผู้ป่วยไม่ได้ตอบสนองเหมือนกันทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ (เอเชียตะวันออก 45%, ยุโรป 27%, เอเชียใต้ 13%, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10% โดยประมาณ) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญด้านการตอบสนองต่อการรักษา ผลลัพธ์การลดน้ำหนักของผู้เข้าร่วมชาวเอเชียตะวันออกและบุคคลที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกว่า ขณะที่ผู้เข้าร่วมเชื้อสายยุโรปและเชื้อชาติผสมสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า
"การใช้แนวทางสั่งยา GLP-1 แบบเดียวกันสำหรับทุกคนไม่ได้ผลในเอเชีย" ดร. Sue-Anne Toh ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของ NOVI Health และดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Associate Professor) ที่ NUS Yong Loo Lin School of Medicine รวมทั้งเป็นผู้เขียนอาวุโสของการศึกษานี้กล่าว "ความแตกต่างของโปรไฟล์การเผาผลาญและพื้นฐานทางชาติพันธุ์ ทำให้จำเป็นต้องใช้แนวทางการดูแลที่ปรับให้เหมาะเฉพาะบุคคล ซึ่งนี่คือสิ่งที่โมเดลแบบผสมผสานของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้โดยตรง"
การปรับปรุงด้านเมตาบอลิซึมในภาพรวมระดับกว้าง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เข้าร่วมยังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพิ่มเติม ดังนี้:
- ความดันโลหิตตัวบน ลดลงประมาณ 12 มม.ปรอท
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ลดลงประมาณ 9%
- อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (waist-to-hip ratio) ดีขึ้นจาก 0.83 เป็น 0.80 (ค่าโดยประมาณที่ปรับตามโมเดลทางสถิติ)
- ค่า HbA1c ลดลงประมาณ 0.6%
เกี่ยวกับ NOVI Health
NOVI Health เป็นบริษัทด้านสุขภาพเชิงป้องกันและสุขภาพเมตาบอลิซึมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ NOVI ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติในโปรแกรมด้านการดูแลน้ำหนัก สุขภาพเมตาบอลิซึม และเพื่อส่งเสริมอายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
