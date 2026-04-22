Model Penjagaan Hibrid NOVI Health Rapatkan Jurang Antara Ujian Klinikal dan Hasil GLP-1 Dunia Sebenar

Anggaran ~14.7% penurunan berat badan pada 18 bulan dicapai dalam salah satu kajian terawal yang menilai terapi GLP-1 bersepadu dan bimbingan digital dalam populasi Asia berbilang etnik (n=708). Ini sepadan dengan keputusan ujian klinikal standard emas, dengan bimbingan digital bertindak sebagai pengganda boleh diukur.

SINGAPURA, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Ubat GLP-1 sedang mengubah rawatan obesiti, namun keputusan dunia sebenar tekal lebih rendah daripada hasil ujian klinikal, iaitu mencapai sekitar 9% pada 12 bulan, jauh di bawah 15% yang dilaporkan dalam ujian utama seperti STEP 1 yang sebahagian besarnya disebabkan oleh kadar berhenti yang tinggi, dos suboptimum, dan kekurangan sokongan tingkah laku berstruktur.

Satu kajian berwasit baharu yang diterbitkan dalam InternationalJournalofObesity (Springer Nature) menunjukkan bahawa NOVI Health telah merapatkan jurang berkenaan dengan berkesan.

Kajian ini, yang dijalankan dengan kerjasama Saw Swee Hock School of Public Health di National University of Singapore (NUS SSHSPH), menilai 708 orang dewasa yang menyertai NOVI Optimum Plus, program penjagaan obesiti dipimpin doktor yang menggabungkan ubat agonis reseptor GLP-1 dengan bimbingan digital berasaskan aplikasi dan sokongan gaya hidup diperibadikan.

Keputusan utama: anggaran ~12.7% purata penurunan berat badan pada 12 bulan dan ~14.7% pada 18 bulan, setanding dengan keputusan daripada ujian klinikal, serta jauh melebihi hasil GLP-1 dunia sebenar biasa.

Ubat Sahaja Tidak Mencukupi

Kajian ini menunjukkan dengan jelas bahawa ubat sahaja tidak mencukupi. Peserta yang terlibat secara aktif dengan platform digital NOVI mencapai hasil yang jauh lebih baik:

2.0 hingga 2.2 mata peratusan penurunan berat badan tambahan berbanding peserta kurang aktif, bersamaan kira-kira 15% penurunan berat badan yang relatifnya lebih besar

~0.72 kg/m² pengurangan BMI yang lebih besar

Pengurangan tekanan darah sistolik tambahan sehingga 2.9 mmHg

Tidak Semua Pesakit Memberi Tindak Balas yang Sama

Kohort berbilang etnik kajian ini (kira-kira 45% Asia Timur, 27% Eropah, 13% Asia Selatan, 10% Asia Tenggara) mendedahkan variasi ketara dalam tindak balas rawatan. Peserta Asia Timur dan individu dengan hiperglisemia mengalami penurunan berat badan yang lebih rendah secara relatif, manakala peserta Eropah dan etnik campuran mencapai pengurangan lebih besar.

"Pendekatan satu saiz padan semua dalam preskripsi GLP-1 tidak berkesan di Asia," kata Dr. Sue-Anne Toh, pengasas bersama dan Pengarah Perubatan NOVI Health, Profesor Madya Adjung di NUS Yong Loo Lin School of Medicine, serta penulis kanan kajian. "Profil metabolik dan latar belakang etnik yang berbeza memerlukan pendekatan tersuai. Itulah sebenarnya yang direka untuk disampaikan oleh model hibrid kami."

Penambahbaikan Metabolik Lebih Luas

Sepanjang tempoh kajian, peserta turut mengalami:

Penurunan tekanan darah sistolik sebanyak ~12 mmHg

sebanyak ~12 mmHg Pengurangan peratusan lemak badan sebanyak ~9%

sebanyak ~9% Nisbah pinggang-ke-pinggul yang bertambah baik daripada 0.83 kepada 0.80 (anggaran terlaras model)

yang bertambah baik daripada 0.83 kepada 0.80 (anggaran terlaras model) Penurunan HbA1c sebanyak ~0.6%

Latar Belakang NOVI Health

NOVI Health ialah syarikat kesihatan pencegahan dan metabolik berdaya teknologi yang beribu pejabat di Singapura. NOVI menyediakan perkhidmatan kepada populasi pesakit berbilang etnik merentasi penjagaan berat badan, kesihatan metabolik dan program lanjut usia.

