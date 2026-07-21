Molicel tận dụng làn sóng tăng trưởng xe hybrid toàn cầu, ra mắt công nghệ cell pin thế hệ mới

ĐÀI BẮC, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Molicel, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cell pin công suất siêu cao, đã thể hiện vị thế dẫn đầu về công nghệ tại Hội nghị Pin Ô tô Tiên tiến (AABC) Châu Âu 2026 khi ra mắt INR-21700-P70X, sản phẩm dẫn đầu thuộc dòng PX. Được thiết kế nhằm thu hẹp khoảng cách giữa pin lithium-ion và siêu tụ điện, cell pin thế hệ mới này thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành ô tô bằng cách mang lại dung lượng 7000 mAh ấn tượng, mật độ năng lượng 340 Wh/kg đáng kinh ngạc và khả năng xả liên tục tốc độ cao 30C vượt trội.

Molicel Capitalizes on Global Hybrid Surge, Unveiling Next-Gen Cell Technology (PRNewsfoto/Molicel)

Sự tái cơ cấu chiến thuật sâu rộng này đang lan rộng khắp ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong bối cảnh tăng trưởng xe điện sử dụng pin (BEV) chững lại. Trong báo cáo triển vọng năm 2026, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhấn mạnh xu hướng này khi cho biết các nhà sản xuất đang tích cực ưu tiên phát triển xe hybrid. Theo đó, nhu cầu đối với xe hybrid tăng mạnh đang định hình lại các thị trường chủ chốt: tại Hoa Kỳ, xe hybrid chiếm gần 20% doanh số bán xe mới vào cuối năm 2025 theo CNBC, trong khi tại Châu Âu, dòng xe này đạt 24% thị phần theo dữ liệu của Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT). Đồng thời, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường khi chiếm 51,67% tổng giá trị thị trường xe hybrid toàn cầu ở tất cả các phân khúc, gồm xe hybrid nhẹ, xe hybrid hoàn toàn và xe hybrid sạc ngoài. Động lực tăng trưởng tại nhiều khu vực đang thúc đẩy quy mô thị trường xe hybrid toàn cầu từ 335,21 tỷ USD vào năm 2026 lên 570,78 tỷ USD vào năm 2034.

Sự chuyển dịch này của thị trường đã làm thay đổi sâu sắc các yêu cầu đối với pin. Thế hệ xe hybrid mới đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo chưa từng có giữa nguồn năng lượng ổn định và công suất bùng nổ — một đặc tính mà Molicel mang lại bằng cách phá vỡ sự đánh đổi truyền thống giữa công suất và mật độ năng lượng. Với khả năng duy trì công suất đỉnh 900 W trong 5 giây, INR-21700-P70X cho phép cung cấp dòng điện tức thời trong các thao tác tăng tốc vượt xe đột ngột và tiếp nhận năng lượng ngay lập tức trong quá trình phanh tái tạo năng lượng cường độ cao. Bên cạnh đó, cell pin này đạt được thời gian chuyển đổi công suất chưa từng có xuống dưới 200 micro giây khi tăng lên công suất đầu ra cao. Tốc độ phản hồi này hiệu quả tương đương một siêu tụ điện, cho phép xe xử lý liền mạch các xung công suất tần suất cao mà không bị suy giảm công suất.

"Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua giai đoạn đa dạng hóa sâu sắc, trong đó nhu cầu về công suất bùng nổ tức thời với tần suất cao đã trở nên tối quan trọng", Casey Shiue, Chủ tịch Molicel cho biết. "Dòng PX thế hệ mới của chúng tôi không chỉ là một bước nâng cấp; bằng cách kết hợp khả năng phản hồi tương tự siêu tụ điện với mật độ năng lượng cao của pin lithium-ion, chúng tôi đang định nghĩa lại những gì hệ truyền động hybrid có thể đạt được về khía cạnh sức mạnh thuần tuý, độ an toàn và tuổi thọ".

Sau khi vượt qua bài đánh giá UL9540A cực kỳ nghiêm ngặt về hiện tượng mất kiểm soát nhiệt — tiêu chuẩn an toàn quốc tế mang tính quyết định cho các hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng nguồn điện quan trọng — Molicel đã thiết lập một chuẩn mực mới về an toàn. Nhờ công nghệ đơn tinh thể tiên tiến, cell pin của hãng giảm gần 50% lượng nhiệt từ phản ứng tỏa nhiệt so với các vật liệu đa tinh thể thông thường. Đáng chú ý, trong các thử nghiệm dưới những điều kiện cực hạn, thay vì xảy ra một vụ nổ thảm khốc ngay lập tức, các cell pin của Molicel chỉ phát sinh khói, qua đó làm chậm đáng kể và cô lập quá trình lan truyền nhiệt. Khả năng kiểm soát mang tính chiến thuật này mang lại mức độ bảo vệ hàng đầu, không chỉ được đánh giá cao bởi các bộ pin dự phòng (BBU) dành cho trung tâm dữ liệu trọng yếu, mà hiện còn đóng vai trò là một lớp bảo đảm an toàn chưa từng có cho các nhà sản xuất ô tô đang thiết kế thế hệ xe hybrid (HEV) mới.

Bên cạnh đó, khác với xe BEV phải trải qua các chu kỳ sạc/xả sâu hằng ngày, xe hybrid khiến pin phải chịu hàng trăm nghìn lần dao động sạc/xả nhanh với biên độ nhỏ. Trong các thử nghiệm mô phỏng điều kiện vận hành này theo đặc tính của siêu tụ điện, dòng PX của Molicel vẫn duy trì được dung lượng đáng kinh ngạc tới 96% sau 1.000.000 chu kỳ (+10C trong 10 giây / -2C trong 110 giây, nhiệt độ ngắt 83°C). Độ bền vượt trội này đảm bảo hệ truyền động dùng pin có tuổi thọ vượt cả vòng đời của chiếc xe, qua đó loại bỏ những lo ngại về nghĩa vụ bảo hành cho các nhà sản xuất ô tô.

Bằng cách kết hợp mật độ năng lượng của pin lithium-ion truyền thống với khả năng phản hồi ở cấp độ micro giây, mức tỏa nhiệt thấp và tuổi thọ hàng triệu chu kỳ của siêu tụ điện trong điều kiện xung tốc độ cao, Molicel khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong cung cấp công nghệ then chốt cho quá trình chuyển đổi sang xe hybrid trên toàn cầu.

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