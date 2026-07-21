Molicel Manfaatkan Lonjakan Hibrid Global, Perkenal Teknologi Sel Generasi Seterusnya

TAIPEI, 22 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Perintis sel berkuasa ultra tinggi, Molicel, mempamerkan kepimpinan teknologinya di Persidangan Bateri Automotif Termaju (AABC) Eropah 2026 dengan memperkenalkan INR-21700-P70X yang utama dalam siri PX. Direkayasa untuk merapatkan jurang antara bateri litium-ion dan superkapasitor, sel generasi akan datang ini menetapkan penanda aras automotif baharu dengan memberikan kapasiti 7,000 mAh luar biasa, ketumpatan tenaga 340 Wh/kg mengagumkan serta keupayaan nyahcas berterusan berkadar tinggi 30C elit.

Molicel Capitalizes on Global Hybrid Surge, Unveiling Next-Gen Cell Technology (PRNewsfoto/Molicel)

Penjajaran semula taktikal besar-besaran ini berlaku dengan pantas dalam industri auto global ketika kadar pertumbuhan BEV semakin perlahan. Dalam tinjauan 2026, International Energy Agency (IEA) menekankan perubahan ini dengan menyatakan bahawa pengilang mengutamakan secara aktif kenderaan hibrid. Sebagai tindak balas, lonjakan besar dalam permintaan terhadap kenderaan hibrid mentakrifkan semula wilayah-wilayah utama: di Amerika Syarikat, kenderaan hibrid menghampiri 20% daripada volum jualan kenderaan baharu menjelang penghujung 2025, menurut CNBC, manakala di Eropah, kenderaan hibrid menguasai 24% bahagian pasaran berdasarkan data International Council on Clean Transportation (ICCT). Pada masa sama, rantau Asia-Pasifik menegaskan penguasaan pasarannya dengan menguasai 51.67% daripada nilai pasaran kenderaan hibrid global dalam semua segmen, termasuk hibrid sederhana, hibrid penuh, dan hibrid palam. Momentum pelbagai wilayah ini mendorong pasaran kenderaan hibrid global daripada USD 335.21 bilion pada 2026 kepada USD 570.78 bilion menjelang 2034.

Peralihan pasaran ini mengubah keperluan bateri secara mendalam. Kenderaan hibrid generasi akan datang menuntut sinergi yang tidak pernah terjadi sebelum ini antara tenaga berterusan dan kuasa letusan—profil yang dibawakan oleh Molicel dengan memecahkan kompromi tradisional antara kuasa dan ketumpatan tenaga. Dengan tempoh kuasa puncak 900W selama 5 saat, INR-21700-P70X membolehkan penghantaran arus segera semasa olah gerak memotong secara mengejut serta penyerapan kuasa serta-merta semasa membrek dengan regeneratif yang kuat. Selain itu, sel itu mencapai masa pertukaran kuasa yang tidak pernah terjadi sebelum ini, iaitu kurang daripada 200 mikrosaat ketika meningkatkan kuasa kepada output berkuasa tinggi. Kelajuan tindak balas ini menyerupai superkapasitor dengan berkesan, lalu membolehkan kenderaan mengendalikan denyutan kuasa berfrekuensi tinggi secara lancar tanpa kehilangan kuasa.

"Landskap automotif global sedang mengalami pempelbagaian mendalam yang menyaksikan permintaan terhadap kuasa letusan berfrekuensi tinggi dan serta-merta menjadi sesuatu yang amat penting," kata Casey Shiue, Presiden Molicel. "Siri PX generasi akan datang kami bukan sekadar satu peningkatan berevolusi; dengan menggabungkan keresponsifan seakan-akan superkapasitor dengan ketumpatan tenaga tinggi litium-ion, kami mentakrifkan semula keupayaan pencapaian rangkaian kuasa hibrid dari segi kuasa mentah, keselamatan dan jangka hayat."

Dengan melepasi penilaian larian terma UL9540A yang amat ketat—penanda aras keselamatan antarabangsa definitif bagi sistem storan tenaga dan infrastruktur kuasa kritikal—Molicel menetapkan penanda aras keselamatan baharu. Melalui teknologi kristal tunggal yang canggih, sel ini mengurangkan pembebasan haba eksotermik sebanyak hampir 50% berbanding bahan polihablur konvensional. Lebih penting lagi, ketika menjalani ujian penyalahgunaan melampau, sel Molicel hanya mengeluarkan asap dan tidak mencetuskan ledakan serentak yang dahsyat, sekali gus melambatkan serta mengasingkan penyebaran haba dengan ketara. Pembendungan taktikal ini memberikan tahap pertahanan utama yang bukan sahaja dihargai oleh BBU pusat data misi kritikal, malah kini memberi jaminan keselamatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada pengeluar kereta yang mereka bentuk HEV generasi seterusnya.

Selain itu, berbeza dengan BEV yang menjalani kitaran harian mendalam, kenderaan hibrid mendedahkan bateri kepada ratusan ribu perubahan turun naik yang pantas dan cetek. Dalam ujian yang menyerupai persekitaran ini dengan profil superkapasitor, siri PX Molicel mengekalkan kapasiti 96% yang menakjubkan selepas 1,000,000 kitaran (+10C selama 10 saat / -2C selama 110 saat, suhu henti 83°C). Ketahanan ekstrem ini memastikan rangkaian kuasa bateri mampu bertahan lebih lama daripada kenderaan itu sendiri, sekali gus menghapuskan kebimbangan waranti pengeluar kereta.

Dengan menggabungkan ketumpatan tenaga litium-ion konvensional dengan keresponsifan mikrosaat, haba rendah serta jangka hayat sejuta kitaran superkapasitor dalam keadaan denyutan berkadar tinggi, Molicel berperanan sebagai pendaya teknologi ulung demi peralihan hibrid global.

SOURCE Molicel